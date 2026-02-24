Free Fire Max Redeem Codes हुए रिलीज, मुफ्त में Skins समेत मिल रहे धमाकेदार रिवॉर्ड्स आज

Free Fire Max Redeem Codes 24 February 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। गेम डेवलपर गरेना ने आज यानी 24 फरवरी के रिडीम कोड रिलीज कर दिए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के बंडल और स्किन समेत कई धमाकेदार आइटम को अपने नाम किया जा सकता है। इन स्पेशल गेमिंग कोड से न केवल गेम मजेदार बनता है बल्कि प्रीमियम आइटम क्लेम करने का चांस भी मिलता है। इस कारण कोड्स की डिमांड प्लेयर्स के बीच बनी रहती है। और पढें: Free Fire Max में Big Smash Emote को आधे Diamonds में करें Claim, जानें कैसे

Free Fire Max Redeem Codes Today

फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड यूनीक होते हैं। साधारण शब्दों में कहें, तो हर कोड दूसरे कोड से अलग होता है। इन खास गेमिंग कोड को गेमर्स के लिए रोज रिलीज किया जाता है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 23 February 2026: आज बिना डायमंड खर्च किए पाएं वेपन स्किन और आउटफिट

ZZZ76NT3PDSH

V427K98RUCHZ

J3ZKQ57Z2P2P

RD3TZK7WME65

S7DZ4N8RK1XW

FQ9W2E1R7T5Y

4N8M2XL9R1G3

FU1I5O3P7A9S

S9QK2L6VP3MR

FP9O1I5U3Y2T

MCPW3D28VZD6

B1RK7C5ZL8YT

FZ5X1C7V9B2N

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

JHGS6BW7LA8X

F7F9A3B2K6G8

BR43FMAPYEZZ

H8YC4TN6VKQ9

FK3J9H5G1F7D

FA3S7D5F1G9H

UPQ7X5NMJ64V

FJI4GFE45TG5

4ST1ZTBZBRP9

P3LX6V9TM2QH

FFWCTKX2P5NQ

TX4SC2VUNPKF

RHTG9VOLTDWP

N7QK5L3MRP9J

J2QP8M1KVL6V

E9QH6K4LNP7V

S5PL7M2LRV8K

Q8M4K7L2VR9J

A6QK1L9MRP5V

ZRW3J4N8VX56

TFX9J3Z2RP64

WD2ATK3ZEA55

FFPLUFBVSLOT और पढें: Free Fire Max में Panther Strikes फ्री पाने का सुनहरा मौका, Faded Wheel इवेंट शुरू

फ्री फायर मैक्स के कोड (Free Fire Max Codes) रिडीम करने का तरीका बताने से पहले आपको बता दें कि गरेना की ओर से जारी किए गए गेमिंग कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस वजह से एक रीजन के कोड को दूसरे रीजन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इनकी टाइम लिमिट भी फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।

कैसे करें आज के गेमिंग कोड रिडीम ?

1. फ्री फायर मैक्स के कोड का इस्तेमाल करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी यूज करके लॉग-इन कीजिए।

3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।

4. फिर कोड कंफर्म करें और सबमिट कर दें।

5. इस तरह गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

जरूरी नोट : फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इनकी पुष्टि नहीं करता है।