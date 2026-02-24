Free Fire Max Redeem Codes हुए रिलीज, मुफ्त में Skins समेत मिल रहे धमाकेदार रिवॉर्ड्स आज

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 24, 2026, 08:42 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes 24 February 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। गेम डेवलपर गरेना ने आज यानी 24 फरवरी के रिडीम कोड रिलीज कर दिए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के बंडल और स्किन समेत कई धमाकेदार आइटम को अपने नाम किया जा सकता है। इन स्पेशल गेमिंग कोड से न केवल गेम मजेदार बनता है बल्कि प्रीमियम आइटम क्लेम करने का चांस भी मिलता है। इस कारण कोड्स की डिमांड प्लेयर्स के बीच बनी रहती है। और पढें: Free Fire Max में Big Smash Emote को आधे Diamonds में करें Claim, जानें कैसे
फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड यूनीक होते हैं। साधारण शब्दों में कहें, तो हर कोड दूसरे कोड से अलग होता है। इन खास गेमिंग कोड को गेमर्स के लिए रोज रिलीज किया जाता है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 23 February 2026: आज बिना डायमंड खर्च किए पाएं वेपन स्किन और आउटफिट
ZZZ76NT3PDSH
V427K98RUCHZ
J3ZKQ57Z2P2P
RD3TZK7WME65
S7DZ4N8RK1XW
FQ9W2E1R7T5Y
4N8M2XL9R1G3
FU1I5O3P7A9S
S9QK2L6VP3MR
FP9O1I5U3Y2T
MCPW3D28VZD6
B1RK7C5ZL8YT
FZ5X1C7V9B2N
FFR4G3HM5YJN
6KWMFJVMQQYG
JHGS6BW7LA8X
F7F9A3B2K6G8
BR43FMAPYEZZ
H8YC4TN6VKQ9
FK3J9H5G1F7D
FA3S7D5F1G9H
UPQ7X5NMJ64V
FJI4GFE45TG5
4ST1ZTBZBRP9
P3LX6V9TM2QH
FFWCTKX2P5NQ
TX4SC2VUNPKF
RHTG9VOLTDWP
N7QK5L3MRP9J
J2QP8M1KVL6V
E9QH6K4LNP7V
S5PL7M2LRV8K
Q8M4K7L2VR9J
A6QK1L9MRP5V
ZRW3J4N8VX56
TFX9J3Z2RP64
WD2ATK3ZEA55
FFPLUFBVSLOT और पढें: Free Fire Max में Panther Strikes फ्री पाने का सुनहरा मौका, Faded Wheel इवेंट शुरू
फ्री फायर मैक्स के कोड (Free Fire Max Codes) रिडीम करने का तरीका बताने से पहले आपको बता दें कि गरेना की ओर से जारी किए गए गेमिंग कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस वजह से एक रीजन के कोड को दूसरे रीजन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इनकी टाइम लिमिट भी फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
1. फ्री फायर मैक्स के कोड का इस्तेमाल करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी यूज करके लॉग-इन कीजिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
4. फिर कोड कंफर्म करें और सबमिट कर दें।
5. इस तरह गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।
जरूरी नोट : फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इनकी पुष्टि नहीं करता है।
