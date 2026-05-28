Free Fire Max गेमर्स के लिए गुड न्यूज, आधे डायमंड में मिल रहा Airspeed Ace Bundle

Free Fire Max खेलते हैं और बंडल-पेट स्किन जैसे गेमिंग आइटम का इस्तेमाल करते हैं, तो आज यानी 28 मई का Daily Special आपके लिए है। इस खास स्टोर में प्रीमियम लूट क्रेट, ग्लू वॉल स्किन और बंडल दिया जा रहा है, जिससे आप अपने कैरेक्टर और गन के लुक को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा, पेट स्किन और S6 Token पाने का भी मौका मिल रहा है। और पढें: Free Fire Max में फ्री मिल रहा Cyber Invader Bundle, Cyber Ring इवेंट से करें Claim

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल खास स्टोर है, जो रोज अपडेट होता है। इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है, जिससे आइटम्स को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। यही कारण है कि गेमर्स के बीच यह सेक्शन आम स्टोर की तुलना में ज्यादा पॉपुलर है। और पढें: Free Fire Max में BAA MASK और Gold Royale Voucher मिल रहा फ्री, ऐसे करें क्लेम

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Daily Special Items

1. BP S6 Token की असली कीमत 10 डायमंड है, लेकिन डेली स्पेशल में यह टोकन 5 डायमंड में मिल रहा है।

2. Rosy Grin (Mask) को डेली स्पेशल से 224 डायमंड में खरीदा जा सकता है। इसकी ओरिजनल कीमत 449 डायमंड है।

3. Airspeed Ace बंडल को 899 डायमंड की बजाय 449 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

4. Phantom Predator ग्लू वॉल स्किन 299 डायमंड में मिल रही है। इसकी ओरिजन कीमत 599 डायमंड है।

5. Weapon Loot Crate को 40 की बजाय 20 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है।

6. Show Off स्किन डेली स्पेशल में 99 डायमंड की बजाय 49 डायमंड में मिल रही है।

ऐसे खरीदें डेली स्पेशल से गेमिंग आइटम ?

डेली स्पेशल से गेमिंग आइटम को खरीदना बहुत आसान है। नीचे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है :

1. अपने फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लें।

2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर टैब पर क्लिक कीजिए।

3. यहां आपको डेली स्पेशल सेक्शन दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।

4. अब आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल ओपन होगा।

5. इसमें से आप जिस आइटम को खरीदना चाहते हैं, उस पर टैप करें।

6. फिर परचेज बटन दबाएं।

7. इसके बाद वो आइटम अनलॉक हो जाएगा।

बता दें कि फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल 24 घंटे के लिए एक्टिव रहता है। इस अवधि के बाद स्टोर अपने आप अपडेट हो जाता है और उसमें मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इस वजह से गेमर्स को जल्द से जल्द आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है।

FAQs

1. आज के Free Fire Max डेली स्पेशल में क्या मिल रहा है ?

Ans. इस खास स्टोर से Rosy Grin (Mask) से लेकर Airspeed Ace बंडल तक मिल रहा है।

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2. फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल को क्यों लाया गया है ?

Ans. डेली स्पेशल को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। इससे डायमंड की बचत होती है और प्रीमियम आइटम क्लेम करने का मौका मिलता है।