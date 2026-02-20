Free Fire Max खेलने वालों के लिए अच्छी खबर, आधी कीमत में मिल रहा Golden Roar बंडल

Free Fire Max में गेमर्स के लिए Daily Special अपडेट हो गया है। इस खास स्टोर में प्रीमियम Golden Roar बंडल मिल रहा है। इसे सस्ते में क्लेम किया जा सकता है। इसके साथ Phantom Predator ग्लो वॉल स्किन, स्वीटहार्ट क्यूपिड हेड और पेट स्किन जैसे आइटम भी किफायती दाम पर मिल रहे हैं। इन सभी को अभी खरीदने का बढ़िया मौका है। बता दें कि फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल शानदार स्टोर है। यहां से आम स्टोर के मुकाबले बहुत सस्ते में आइटम खरीदे जा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026: आ गए लेटेस्ट कोड, मुफ्त में पाएं Character-Bundle आज

Free Fire Max Daily Special

Daily Special Items

डेली स्पेशल में Sweetheart Cupid (Head) 299 डायमंड में मिल रहा है। इसकी असली कीमत 599 डायमंड है।

BP S4 Token को डेली स्पेशल से 10 डायमंड की जगह 5 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

Golden Roar Bundle की असली प्राइस 1199 डायमंड है, लेकिन इसे डेली स्पेशल से 599 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

Gloo Wall-Phantom Predator की ओरिजनल कीमत 599 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 299 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है।

Pumpkin Flames Weapon Loot Crate डेली स्पेशल में 40 डायमंड की बजाय 20 डायमंड में मिल रहा है।

Pet Skin: Meow Princess डेली स्पेशल में 49 डायमंड में मिल रही है। इसका असली दाम 99 डायमंड है।

स्टोर से जुड़ी अहम बात

गरेना फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल स्टोर रोज अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम भी बदल जाते हैं। इस कारण गेमर्स को जल्द से जल्द आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है।

कैसे एक्सेस करें डेली स्पेशल ?

डेली स्पेशल को एक्सेस करना बहुत आसान है। इसके लिए अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए। होम स्क्रीन पर बने स्टोर बटन को दबाकर डेली स्पेशल पर टैप करें। अब आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल विंडो ओपन हो जाएगी, जहां से आप अपनी पसंद के आइटम को खरीद सकते हैं।