Free Fire Max खेलने वालों के लिए अच्छी खबर, आधी कीमत में मिल रहा Golden Roar बंडल

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 20, 2026, 11:00 AM (IST)
Free Fire Max में गेमर्स के लिए Daily Special अपडेट हो गया है। इस खास स्टोर में प्रीमियम Golden Roar बंडल मिल रहा है। इसे सस्ते में क्लेम किया जा सकता है। इसके साथ Phantom Predator ग्लो वॉल स्किन, स्वीटहार्ट क्यूपिड हेड और पेट स्किन जैसे आइटम भी किफायती दाम पर मिल रहे हैं। इन सभी को अभी खरीदने का बढ़िया मौका है। बता दें कि फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल शानदार स्टोर है। यहां से आम स्टोर के मुकाबले बहुत सस्ते में आइटम खरीदे जा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026: आ गए लेटेस्ट कोड, मुफ्त में पाएं Character-Bundle आज
फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल प्लेयर्स के लिए रोज अपडेट होता है। इस स्टोर में मिलने वाले आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इससे गेमिंग आइटम्स को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। इस सेक्शन से डायमंड की बचत होती है और एक्सक्लूसिव आइटम पाने का चांस मिलता है। और पढें: Free Fire Max में Deep Aqua Bundle पाने का मौका, Daily Special से ऐसे करें Claim
Daily Special Items
गरेना फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल स्टोर रोज अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम भी बदल जाते हैं। इस कारण गेमर्स को जल्द से जल्द आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है।
डेली स्पेशल को एक्सेस करना बहुत आसान है। इसके लिए अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए। होम स्क्रीन पर बने स्टोर बटन को दबाकर डेली स्पेशल पर टैप करें। अब आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल विंडो ओपन हो जाएगी, जहां से आप अपनी पसंद के आइटम को खरीद सकते हैं।
