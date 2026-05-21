OnePlus Nord Buds 4 Pro Review: क्या ये ईयरबड्स वाकई हैं पैसा वसूल, जानें यहां

OnePlus ने हाल ही में OnePlus Nord Buds 4 Pro लॉन्च किए हैं, जो Nord Series के नए ईयरबड्स हैं और पुराने Buds 3 Pro का अपग्रेड वर्जन हैं। यह ईयरबड्स खास इसलिए हैं क्योंकि इनमें कई प्रीमियम फीचर्स कम कीमत में दिए गए हैं। इनमें 55dB तक का पावरफुल नॉइज कैंसिलेशन (ANC) मिलता है, जो बाहर की आवाजों को काफी हद तक कम कर देता है। इसके साथ LHDC 5.0 सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे हाई-क्वालिटी और क्लियर साउंड सुनने को मिलता है। कंपनी का दावा है कि ये ईयरबड्स एक बार चार्ज करने पर कुल मिलाकर 54 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये ₹4000 से कम कीमत में बेस्ट ANC और Hi-Res ऑडियो वाले ईयरबड्स हैं? आइए जानते हैं इनसे फायदे और कमियों के बारे में… और पढें: Realme Buds T500 Pro की लॉन्च डेट आई सामने, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

बॉक्स में क्या-क्या मिलेगा

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Raven Black कलर के OnePlus Nord Buds 4 Pro ईयरबड्स

OnePlus Nord Buds 4 Pro का चार्जिंग केस

यूजर गाइड (इस्तेमाल करने की जानकारी)

सिलिकॉन ईयर टिप्स (S और L साइज, M पहले से लगे हुए)

सेफ्टी और वारंटी कार्ड

USB Type-C चार्जिंग केबल

Design and Build Quality

OnePlus के इस हेडसेट का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट और प्रीमियम फील देने वाला है। इसका चार्जिंग केस पहले की तुलना में थोड़ा स्क्वायर शेप में है और पहले वाले मॉडल की तुलना में इसका साइज 10% से ज्यादा छोटा किया गया है, जिससे इसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है। केस पर मैट फिनिश दिया गया है, जिससे फिंगरप्रिंट जल्दी नहीं लगते। सामने की तरफ OnePlus का Logo और एक LED लाइट दी गई है जो व्हाइट, ग्रीन और रेड कलर में बदलती है, जिससे बैटरी और स्टेटस का पता चलता है। केस के अंदर ईयरबड्स के लिए अलग-अलग स्लॉट दिए गए हैं और उनमें मजबूत मैग्नेट लगे हैं ताकि बड्स अच्छी तरह अपनी जगह पर टिके रहें। पीछे की तरफ USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और सेटअप बटन दिया गया है। केस हल्का है और इसका वजन लगभग 43 ग्राम है। ईयरबड्स की बात करें तो हर बड का वजन करीब 4.4 ग्राम है और इनका डिजाइन इन-ईयर टाइप है, जिससे ये कान में आराम से फिट हो जाते हैं। इसमें मीडियम साइज के ईयर टिप्स पहले से लगे होते हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार छोटे और बड़े टिप्स भी बदले जा सकते हैं। इसमें टच कंट्रोल दिए गए हैं और अब वॉल्यूम को स्लाइड करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। हर ईयरबड में तीन माइक्रोफोन दिए गए हैं और इसमें वियर डिटेक्शन सेंसर भी है, जिससे जैसे ही आप बड निकालते हैं तो म्यूजिक अपने आप रुक जाता है और फिर लगाने पर चलने लगता है। कुल मिलाकर इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, फिटिंग बेहतर है और ये रनिंग या साइक्लिंग जैसे आउटडोर एक्टिविटी में भी आसानी से कान से नहीं गिरते। इसमें IP55 रेटिंग भी दी गई है, जिससे ये हल्की बारिश और धूल से सुरक्षित रहते हैं लेकिन इन्हें पानी में डुबोकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और पढें: 55dB ANC के साथ लॉन्च हुए Oppo के ये दमदार ईयरबड्स, कीमत 5000 से कम

Connectivity, Pairing, and Controls

OnePlus Buds 4 में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 6.0 दिया गया है, जिससे कनेक्शन ज्यादा फास्ट और स्टेबल रहता है। इसमें LHDC 5.0 Hi-Res ऑडियो कोडेक सपोर्ट मिलता है, जो सपोर्टेड डिवाइस पर हाई-क्वालिटी और क्लियर साउंड देता है। यह 1Mbps तक की ट्रांसमिशन स्पीड सपोर्ट करता है, जिससे ऑडियो लैग कम होता है और म्यूजिक या वीडियो देखने का अनुभव स्मूथ रहता है। इसके अलावा इसमें AAC कोडेक का भी सपोर्ट है, जो कई स्मार्टफोन्स में काम करता है। पैरिंग (pairing) प्रोसेस OnePlus फोन के साथ बहुत आसान है। बस फोन का Bluetooth ऑन करें, ईयरबड्स का केस खोलें और उसे फोन के पास रखें, फिर स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों को फॉलो करें और कनेक्शन हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे ब्रांड के फोन या डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बड्स को केस में रखकर उसका ढक्कन खोलें और 2 सेकंड तक सेटअप बटन दबाएं, फिर Bluetooth लिस्ट में जाकर OnePlus Buds 4 Pro को चुन लें। इसमें Fast Pair फीचर भी दिया गया है, जो नए Android फोन में तुरंत कनेक्शन कर देता है। टेस्टिंग में इसे Samsung, POCO और iPhone जैसे डिवाइस के साथ इस्तेमाल किया गया और कनेक्शन या डिस्कनेक्शन की कोई समस्या नहीं आई। साथ ही इसमें Microsoft Swift Pair का भी सपोर्ट है, जिससे Windows लैपटॉप से जल्दी कनेक्ट हो जाता है। एक खास बात यह है कि ये ईयरबड्स सीधे फोन से नहीं बल्कि केस के जरिए कनेक्ट होते हैं, यानी अगर केस आपके पास नहीं है तो दोबारा कनेक्ट या ऑन करना मुश्किल हो सकता है। इसमें Dual Connection फीचर भी दिया गया है, जिससे आप एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट रह सकते हैं और आसानी से उनके बीच ऑडियो स्विच कर सकते हैं।

Audio Quality

OnePlus Nord Buds 4 Pro में 12mm का Titanized Dynamic Driver दिया गया है, जो पहले वाले मॉडल जैसा ही है, लेकिन साउंड आउटपुट काफी बेहतर और दमदार मिलता है। इन ईयरबड्स का ऑडियो काफी तेज, साफ और क्लियर है, यानी गाने सुनते समय वोकल्स अच्छे से समझ आते हैं, बिना BassWave फीचर ऑन किए भी इसमें Bass पहले से ही थोड़ा ज्यादा मिलता है, जिससे म्यूजिक में एक पावरफुल फील आता है। अगर आप Bass को और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें BassWave Enhancement फीचर दिया गया है, जिससे आप अपनी पसंद के हिसाब से Bass को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें तीन तरह के EQ (Equalizer) मोड मिलते हैं, Balanced (डिफॉल्ट), Serenade और Bass

इनकी मदद से आप अलग-अलग तरह के गानों के लिए साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं साथ ही, आप चाहें तो अपना कस्टम EQ भी बना सकते हैं। इसमें OnePlus का 3D Audio फीचर भी मिलता है, जो सॉफ्टवेयर की मदद से स्पेशल (Surround) जैसा साउंड अनुभव देता है, जिससे लगता है कि आवाज चारों तरफ से आ रही है। LHDC 5.0 सपोर्ट की वजह इसमें काफी हाई-क्वालिटी ऑडियो मिलता है। कुल मिलाकर, इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, वोकल्स क्लियर हैं, Bass बेहतर है और हाई नोट्स भी अच्छे सुनाई देते हैं, हालांकि मिड-रेंज थोड़ा एवरेज कहा जा सकता है लेकिन ओवरऑल यह म्यूजिक सुनने के लिए एक अच्छा और एंटरटेनिंग ऑडियो एक्सपीरियंस देता है।

Noise Cancellation and Call Performance

OnePlus Nord Buds 4 Pro में Active Noise Cancellation (ANC) दिया गया है, जो आसपास के बाहरी शोर को काफी हद तक कम कर देता है। जब आप इसे बाहर इस्तेमाल करते हैं तो आपको साफ महसूस होगा कि बैकग्राउंड का शोर काफी कम हो गया है और म्यूजिक या कॉल ज्यादा क्लियर सुनाई देता है। कंपनी के अनुसार, इसमें TÜV Rheinland की High-Performance Noise Cancellation सर्टिफिकेशन भी मिली है। इसमें 55dB तक का ANC सपोर्ट मिलता है, जो पहले वाले Nord Buds 3 Pro (49dB) से बेहतर है, साथ ही इसमें 5000Hz तक का वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज दिया गया है, जिससे अलग-अलग तरह के शोर काफी हद तक कम हो जाते है। इसमें High, Moderate और Mild जैसे अलग-अलग नॉइज कैंसलेशन मोड मिलते हैं। इसके अलावा इसमें Transparency Mode भी दिया गया है, जिससे आप बाहर की आवाजें भी सुन सकते हैं। यह फीचर तब काम आता है जब आपको आसपास की स्थिति या कोई खतरा समझना हो।

खास बात यह है कि अगर आप एक ईयरबड निकालते हैं, तो यह अपने आप ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर देता है। गेमिंग के लिए इसमें 47ms का लो लेटेंसी मोड भी है, जिससे ऑडियो और वीडियो में देरी नहीं होती और BGMI, Free Fire और Call of Duty जैसे गेम्स में फूटस्टेप्स और शूटिंग साउंड ज्यादा साफ सुनाई देते हैं। कॉल क्वालिटी की बात करें तो इसमें AI-Based नॉइज रिडक्शन और तीन ENC माइक्रोफोन दिए गए हैं, जो बाहर के शोर को कम करके आवाज को साफ रखते हैं। बाहर हवा और ट्रैफिक का शोर काफी हद तक कम हो जाता है, हालांकि ज्यादा ट्रैफिक में हल्का सा बैकग्राउंड शोर सुनाई दे सकता है। कंपनी का दावा है कि यह 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा को भी ब्लॉक कर सकता है, जिससे कॉलिंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है।

Battery Life

इन ईयरफोन्स में 62mAh की बैटरी दी गई है, जो नॉर्मल इस्तेमाल में लगभग 13 घंटे तक चल सकती है। अगर आप नॉइज कैंसिलेशन (ANC) ऑन करके इस्तेमाल करते हैं तो यह करीब 7 घंटे तक चलती है। मेरे इस्तेमाल के दौरान, लगभग 60% वॉल्यूम पर LDHC और ANC ऑन/ऑफ के साथ मुझे करीब 8 घंटे की बैटरी लाइफ मिली, जो अच्छी मानी जा सकती है। अगर आप कॉलिंग करते हैं तो बैटरी थोड़ा कम चलती है और लगभग 5 घंटे से कम बैकअप मिलता है, क्योंकि कॉल में नॉइज कैंसिलेशन ज्यादा पावर लेता है। इसके साथ 530mAh का चार्जिंग केस मिलता है, जो ईयरफोन्स को बार-बार चार्ज करके बिना ANC के लगभग 54 घंटे और ANC ऑन होने पर करीब 26 घंटे तक का बैकअप दे सकता है। चार्जिंग केस में एक लाइट इंडिकेटर भी दिया गया है, जो बैटरी फुल होने पर ग्रीन और कम होने पर रेड हो जाता है, पूरा केस और ईयरफोन्स करीब 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें फास्ट चार्जिंग भी है, जिससे सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर ANC ऑफ होने पर लगभग 13 घंटे तक का प्लेबैक मिल जाता है।

Conclusion

OnePlus Nord Buds 4 Pro एक बहुत ही दमदार और फीचर्स से भरपूर TWS ईयरबड्स हैं, जो ₹4000 से कम कीमत में आते हैं। इसमें आपको 55dB तक का एडवांस नॉइज कैंसिलेशन, Bluetooth 6.0 और LHDC 5.0 जैसे हाई-रेज ऑडियो फीचर्स मिलते हैं, जो आमतौर पर महंगे ईयरबड्स में देखने को मिलते हैं। इसके साथ इसमें स्लाइड करके वॉल्यूम कंट्रोल करने जैसा आसान और काम का फीचर भी दिया गया है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें Bass काफी पावरफुल है, जिससे म्यूजिक सुनने और गेम खेलने का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, हालांकि मिड-रेंज ऑडियो थोड़ा एवरेज माना जा सकता है। बैटरी बैकअप भी काफी शानदार है, जो कुल मिलाकर लगभग 54 घंटे तक चल सकता है। साथ ही इसका डिजाइन आरामदायक है और IP55 रेटिंग होने की वजह से यह पसीने और हल्के पानी से भी सुरक्षित रहता है। कुल मिलाकर यह ईयरबड्स खासकर उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जो अच्छे Bass, लंबी बैटरी और नॉइज कैंसिलेशन चाहते हैं, चाहे वे म्यूजिक सुन रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों या गेमिंग कर रहे हों। इसकी कीमत ₹3,999 रखी गई है, लेकिन लॉन्च ऑफर में इसे ₹3,799 में भी खरीदा जा सकता है। यह Amazon, Flipkart और OnePlus की वेबसाइट समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा।

Verdict

OnePlus Nord Buds 4 Pro को देखकर साफ समझ आता है कि ये ₹3,999 में अच्छे ईयरबड्स हैं। इस प्राइस में ये काफी अच्छे हैं और ज्यादातर लोगों को पसंद आ सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह अपने प्राइस रेंज के कई दूसरे TWS ईयरबड्स से बेहतर परफॉर्म करते हैं और पैसे वसूल फीचर्स देते हैं। यह ईयरबड्स सीधा मुकाबला Realme Buds Air 8 जैसे प्रोडक्ट से करते हैं, जो लगभग ₹200 सस्ते हैं लेकिन उनमें छोटे ड्राइवर्स और कम साउंड प्रोफाइल ऑप्शन्स मिलते हैं, वहीं OnePlus अपने प्रोडक्ट में ज्यादा फोकस क्वालिटी और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस पर करता है, न कि सिर्फ दिखावटी फीचर्स पर।

Add Techlusive as a Preferred Source

कुल मिलाकर OnePlus ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो सिंपल और अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस देता है, हालांकि इसमें कुछ छोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज में Boat, JBL, Realme और Oppo जैसे ब्रांड्स के मुकाबले यह ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और बेहतर ऑप्शन साबित होता है।