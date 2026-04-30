Samsung Galaxy A37 Review: क्या प्रीमियम डिजाइन के साथ परफॉर्मेंस में भी है बेस्ट, जानें यहां

आज के समय में हर कोई महंगा फ्लैगशिप फोन नहीं खरीदता, ज्यादातर लोग मिडरेंज फोन ही लेते हैं क्योंकि ये कम दाम में अच्छे फीचर्स देते हैं, लेकिन सही मिडरेंज फोन बनाना आसान नहीं होता, इसलिए कंपनियां हर साल ज्यादा बदलाव नहीं करतीं और बस छोटे-छोटे अपडेट दे देती हैं। Samsung ने भी इस बार कुछ ऐसा ही किया है, नया Galaxy A37 पिछले Galaxy A36 से बहुत अलग नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ प्रोसेसर में हुआ है, पहले Snapdragon 6 Gen 3 था, अब Exynos 1480 मिल रहा है। इसके अलावा बस नए कलर दिए गए हैं, बाकी सब लगभग पहले जैसा ही है। आइए देखते हैं इस फोन का डिटेल्ड रिव्यू…. और पढें: लॉन्च से पहले लीक हुईं Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G की कीमत और कैमरा फीचर्स, जानें क्या होगा खास

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Samsung Galaxy A37 Features Overview

Category Details Body 162.9 × 78.2 × 7.4 mm, 196g Glass front & back (Gorilla Glass Victus+), plastic frame IP68 water & dust resistant Display 6.7-inch Super AMOLED 120Hz refresh rate 1080 × 2340 pixels, 385 PPI 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) Processor Exynos 1480 (4nm) Octa-core (4×2.75GHz + 4×2.0GHz) Xclipse 530 GPU RAM & Storage 6GB / 8GB / 12GB RAM 128GB / 256GB storage (UFS) Software Android 16 One UI 8.5 Up to 6 Android updates Rear Camera 50MP (main, OIS) 8MP ultra-wide (123°) 5MP macro Front Camera 12MP Video Rear: 4K@30fps, 1080p@60fps Front: 4K@30fps, 10-bit HDR Battery 5000mAh 45W fast charging Connectivity 5G, eSIM Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 NFC Other Features In-display fingerprint (optical) Stereo speakers Virtual proximity sensor

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Galaxy A37 की बॉक्स पैकेजिंग काफी सिंपल और क्लीन रखी गई है। बॉक्स के अंदर ज्यादा सामान नहीं मिलता। इसमें चार्जर नहीं दिया गया है, जो आजकल Samsung के फोन में आम बात है। फोन 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा। बॉक्स में सिर्फ एक USB Type-C से Type-C केबल मिलती है।

Design

Galaxy A37 का डिजाइन बिल्कुल Samsung के बाकी फोन जैसा ही है। इसमें कोई खास नया या अलग लुक नहीं है, बस साफ और सीधा डिजाइन मिलता है, पीछे की तरफ कैमरा डिजाइन भी सिंपल है, एक छोटी सी कमी यह है कि कैमरा के पास छोटे-छोटे गैप हैं, जिनमें धूल आसानी से फंस जाती है और साफ करना मुश्किल होता है। अच्छी बात यह है कि फोन का बैक जल्दी गंदा नहीं होता।

Build Quality

बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फोन के आगे और पीछे Gorilla Glass Victus+ दिया गया है, हालांकि इसका फ्रेम प्लास्टिक का है, लेकिन फिर भी फोन हाथ में मजबूत और हल्का लगता है। साइड्स फ्लैट हैं, जिससे पकड़ अच्छी बनती है। पावर और वॉल्यूम बटन साइड में दिए गए हैं और इस्तेमाल में आसान हैं। नीचे की तरफ स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट और सिम ट्रे मिलती है।

फोन का डिस्प्ले भी अच्छा है, हालांकि इसके बेजल थोड़े मोटे हैं, इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो तेज और सही तरीके से काम करता है। डिजाइन को और अच्छा बनाने के लिए इसमें पंच-होल सेल्फी कैमरा दिया गया है और कोनों को थोड़ा कर्व किया गया है।

सुरक्षा के मामले में भी यह फोन अच्छा है। इसमें IP68 रेटिंग मिलती है, यानी यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित है। अगर फोन गलती से पानी में गिर जाए, तो यह कुछ समय तक बिना खराब हुए काम कर सकता है।

Display

Galaxy A37 में आपको एक बड़ा और अच्छा डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसमें पिछले साल के मुकाबले कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही Super AMOLED स्क्रीन है, जो Galaxy A36 में भी थी, साइज, रेजोल्यूशन और ब्राइटनेस लगभग सब कुछ पहले जैसा ही है। फोन की 6.7-inch की स्क्रीन देखने में काफी अच्छी लगती है। कलर ब्राइट और साफ दिखते हैं, जिससे वीडियो देखना और गेम खेलना काफी मजेदार लगता है। इसकी ब्राइटनेस भी ठीक है, जिससे आप इसे बाहर धूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रीन स्मूद चलती है। आप चाहें तो इसे 60Hz या 120Hz (Adaptive) मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कमी यह है कि इस फोन में HDR वीडियो का सपोर्ट नहीं मिलता, जिससे Netflix या YouTube पर वीडियो उतने शानदार नहीं दिखते जितने महंगे फोन में दिखते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप Full HD क्वालिटी में वीडियो आराम से देख सकते हैं क्योंकि इसमें Widevine L1 सपोर्ट दिया गया है।

Battery life

Galaxy A37 की बैटरी में इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो पिछले कई मॉडल्स में भी मिलती रही है, यानी कंपनी ने बैटरी साइज या नई टेक्नोलॉजी में कोई खास अपग्रेड नहीं किया है। अगर आप फोन को सामान्य तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे WhatsApp, YouTube और सोशल मीडिया चलाना, तो यह आसानी से पूरा दिन चलता है, खासकर वीडियो देखने में इसकी बैटरी अच्छी चलती है।

Charging speed

Galaxy A37 की चार्जिंग में भी इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। यह फोन 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो पहले वाले मॉडल्स जैसा ही है। Samsung इसमें अपनी Super Fast Charging 2.0 टेक्नोलॉजी देता है, जिससे फोन ठीक-ठाक स्पीड में चार्ज हो जाता है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो यह बहुत तेज तो नहीं है, लेकिन काम चलाने लायक है। करीब 15 मिनट में फोन लगभग 30–35% तक चार्ज हो जाता है, 30 मिनट में करीब 60% और पूरा चार्ज होने में लगभग 70 मिनट लगते हैं, यानी आपको रोज के इस्तेमाल के लिए ठीक-ठाक स्पीड मिल जाती है। एक बात ध्यान देने वाली है कि बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता, इसलिए आपको अलग से 45W सपोर्ट वाला चार्जर खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा, फोन में बैटरी सेफ्टी के लिए कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे आप चाहें तो चार्जिंग को 80%, 85%, 90% या 95% तक लिमिट कर सकते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ लंबी बनी रहती है।

Speakers

Galaxy A37 के स्पीकर्स में भी इस बार ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही ड्यूल स्पीकर सेटअप मिलता है, जिसमें नीचे एक स्पीकर मिलता है और ऊपर वाला कॉल स्पीकर भी साउंड में साथ देता है। आवाज की बात करें तो यह फोन ठीक-ठाक तेज है, पहले से थोड़ा सा ज्यादा लाउड है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा नहीं है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं होती। साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। गाने और वीडियो की आवाज साफ सुनाई देती है और फुल वॉल्यूम पर भी आवाज खराब नहीं होती। इसके साथ आपको Dolby Atmos और साउंड सेटिंग्स (इक्वलाइजर) मिलते हैं, जिससे आप अपनी पसंद के हिसाब से आवाज को बदल सकते हैं।

Connectivity

Galaxy A37 में कनेक्टिविटी के लिए लगभग सभी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी कोई बड़ा नया बदलाव नहीं है। यह फोन Dual SIM सपोर्ट करता है और साथ में eSIM का ऑप्शन भी मिलता है। इंटरनेट और कनेक्शन की बात करें तो इसमें Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 मिलता है, साथ ही NFC भी दिया गया है, जिससे आप Contactless पेमेंट कर सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ चीजें नहीं दी गई हैं जैसे 3.5mm हेडफोन जैक, FM Radio और IR Blaster, यानी आपको वायर्ड ईयरफोन के लिए अलग से Type-C वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोन में Type-C पोर्ट मिलता है, लेकिन इसकी स्पीड USB 2.0 है, यानी बहुत तेज डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी इसमें जरूरी सेंसर दिए गए हैं। कुल मिलाकर Galaxy A37 में कनेक्टिविटी के सारे जरूरी फीचर्स हैं, लेकिन कुछ छोटे-छोटे एक्स्ट्रा फीचर्स की कमी जरूर महसूस होती है।

Software and performance

Galaxy A37 की सबसे बड़ी खासियत इसका सॉफ्टवेयर माना जा सकता है। Samsung का One UI हमेशा से फीचर्स से भरा और इस्तेमाल में आसान रहा है। इस फोन में आपको One UI 8.5 मिलता है, जो Android 16 पर चलता है, यानी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी एक बड़ी अच्छी बात यह है कि Samsung लंबे समय तक अपडेट देने का वादा करता है। Galaxy A37 को करीब 6 बड़े Android अपडेट मिलेंगे।

AI Features

AI फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ नए स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, खासकर Bixby अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है। आप उससे सीधे बोलकर बता सकते हैं, हालांकि इसमें Galaxy AI के सारे एडवांस फीचर्स नहीं मिलते, जो महंगे Galaxy S Series में आते हैं, फिर भी आपको Gallery में कुछ AI Tools मिलते हैं, जैसे AI Remaster, Object Eraser और Screenshot को आसानी से सर्च करना। कुल मिलाकर, Galaxy A37 का सॉफ्टवेयर अच्छा और स्मार्ट है, लेकिन इसमें कुछ प्रीमियम AI फीचर्स की कमी जरूर है।

performance

Galaxy A37 की परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है। इस फोन में Exynos 1480 प्रोसेसर दिया गया है, जो नया नहीं है और पहले भी कुछ Samsung फोन में इस्तेमाल हो चुका है, हालांकि यह 4nm टेक्नोलॉजी पर बना है, जिससे यह बैटरी के मामले में थोड़ा Efficient रहता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह फोन काम तो कर लेता है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। ऐप खोलते समय या फोन चलाते हुए हल्का Lag या रुकावट दिख सकती है। गेमिंग भी हो जाती है, लेकिन बहुत Heavy गेम्स में उतना स्मूद एक्सपीरियंस नहीं मिलता। अगर स्टोरेज और RAM की बात करें, तो इसमें अलग-अलग ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन स्टोरेज बढ़ाने (Expand) का ऑप्शन नहीं है। अच्छी बात यह है कि फोन ज्यादा गर्म नहीं होता। लंबे समय तक इस्तेमाल या गेम खेलने पर भी यह ज्यादा Heat नहीं करता, बस हल्का सा गर्म होता है। कुल मिलाकर, Galaxy A37 की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन इस कीमत में आपको इससे बेहतर और तेज फोन भी मिल सकते हैं।

Camera

Galaxy A37 के पीछे आपको तीन कैमरे मिलते हैं। एक मुख्य (Main) कैमरा है, दूसरा Ultrawide और तीसरा Macro कैमरा, जो सिर्फ नाम के लिए है और ज्यादा खास काम नहीं आता। सेल्फी कैमरा 12MP का है, जो ठीक-ठाक काम करता है।

Camera Type Details Main (Wide) 50MP, 1/1.56″, 1.0µm–2.0µm, 23mm, f/1.8, OIS, PDAF (9cm – ∞), 4K30 / 1080p60 वीडियो Ultrawide 8MP, 1/4.0″, 1.12µm, 16mm, f/2.2, Fixed Focus, 1080p30 वीडियो Macro 5MP, 25mm, f/2.4, Fixed Focus, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं Front Camera 12MP, 1/3.06″, 1.12µm, 25mm, f/2.2, Fixed Focus, 4K30 वीडियो

Main Camera दिन की रोशनी में अच्छी फोटो लेता है। फोटो में डिटेल ठीक रहती है, कलर अच्छे दिखते हैं और फोटो साफ आती है। लोगों की फोटो भी अच्छी आती है, स्किन टोन नेचुरल लगती है। पोर्ट्रेट मोड भी ठीक काम करता है, बैकग्राउंड अच्छा ब्लर होता है, लेकिन 2x जूम पर फोटो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है।

Ultrawide Camera उतना अच्छा नहीं है। फोटो थोड़ी धुंधली आती है और बहुत ज्यादा Wide भी नहीं है, पास की चीजों पर फोकस भी सही नहीं रहता, इसलिए यह कैमरा बस ठीक-ठाक ही है।

Macro Camera दिया गया है, लेकिन इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। पास से फोटो लेने के लिए Main कैमरा ज्यादा बेहतर काम करता है।

Selfie Camera में अच्छा काम करता है, फोटो साफ और नैचुरल आती है, लेकिन रात में फोटो ज्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं आती है।

Video quality

Galaxy A37 में वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत सिंपल है। इसमें ज्यादा एडवांस फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन आम इस्तेमाल के लिए यह ठीक काम करता है। आप इस फोन से मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से 4K वीडियो बना सकते हैं। मेन कैमरा 1080p में 60fps तक रिकॉर्ड करता है, जिससे वीडियो थोड़ा स्मूद दिखता है। Ultrawide कैमरा सिर्फ 1080p पर चलता है और उसकी क्वालिटी बस ठीक-ठाक है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो दिन में मेन कैमरा अच्छी वीडियो बनाता है, कलर अच्छे और साफ दिखते हैं, लेकिन रात में वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। इसका Stabilization अच्छा है, यानी वीडियो ज्यादा हिलती नहीं है और काफी Steady रहती है। कुल मिलाकर, Galaxy A37 वीडियो के मामले में सिंपल और ठीक-ठाक परफॉर्म करता है। मेन कैमरा अच्छा है, लेकिन Ultrawide और बाकी फीचर्स सिर्फ काम चलाने लायक हैं।

Alternate Phone

Galaxy A37 की कीमत भले ही Mid-Range में आती हो, लेकिन यह सस्ता फोन नहीं है। इस रेंज में आपको कई और अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कुछ मामलों में इससे बेहतर भी साबित हो सकते हैं।

Samsung Galaxy A56 एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें मेटल बॉडी, बेहतर प्रोसेसर और HDR सपोर्ट वाला डिस्प्ले मिलता है, जो A37 से थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस देता है।

अगर आप ज्यादा पावरफुल फोन चाहते हैं, तो Poco X8 Pro या Poco X8 Pro Max काफी दमदार ऑप्शन हैं। इनमें ज्यादा RAM और स्टोरेज, तेज प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और बहुत फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो A37 से काफी बेहतर हैं।

कैमरा के शौकीन लोगों के लिए Vivo V70 एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें 3x Zoom वाला खास टेलीफोटो कैमरा मिलता है।

Nothing Phone (4a) भी अपने अलग डिजाइन और सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं है।

कुल मिलाकर, Galaxy A37 अच्छा फोन है, लेकिन इस कीमत में आपको कई ऐसे फोन मिल जाते हैं जो कुछ मामलों में ज्यादा बेहतर फीचर्स देते हैं।

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verdict

Galaxy A37 एक ऐसा फोन है जो पहली नजर में आपको पसंद आ सकता है, इसमें वो सारे जरूरी फीचर्स हैं जो एक अच्छे मिडरेंज फोन में होने चाहिए जैसे अच्छा AMOLED डिस्प्ले, मजबूत बॉडी, अच्छी बैटरी और साफ-सुथरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें कुछ नया या खास नहीं मिलता। परफॉर्मेंस बस ठीक-ठाक है और इस कीमत में मिलने वाले कई दूसरे फोन इससे ज्यादा बेहतर हैं। चार्जिंग भी ठीक है, लेकिन ज्यादा तेज नहीं है। कैमरा भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा कोई खास फीचर नहीं मिलता। कुल मिलाकर, Galaxy A37 एक बेहतर ऑप्शन है, अगर आपको Samsung का भरोसा, लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट और आसान इंटरफेस चाहिए, तो यह फोन अच्छा है, लेकिन अगर आप कम पैसे में ज्यादा फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो मार्केट में इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं।