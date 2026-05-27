Free Fire Max में Cyber Ring इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को यूनिक Bundle, Gloo Wall Skin और Motorbike Skin फ्री मिल रही है। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं और गेम में नए इन-गेम आइटम्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह इवेंट आपके लिए ही है। यह गेम का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें प्लेयर्स को कई सारे आइटम्स रिवॉर्ड्स के तौर पर फ्री मिलते हैं। हालांकि, लक रॉयल इवेंट में अपना लक अजमाना पड़ता है, जिसके लिए आपको इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करने होते हैं। आइए जानते हैं डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में BAA MASK और Gold Royale Voucher मिल रहा फ्री, ऐसे करें क्लेम

Free Fire Max में Cyber Ring इवेंट लाइव हो चुका है, जो कि 1 हफ्ते तक जारी रहने वाला है। इस इवेंट में प्लेयर्स को यह कई सारे यूनिक इन-गेम आइटम्स मिलने वाले हैं, जिसमें Cyber Invader Bundle, Cyber Invader Gloo Wall Skin आदि शामिल है। ग्रैंड प्राइज के अलावा, इस इवेंट में यूजर्स को यूनिवर्सल रिंग टोकन मिल रहा है। अगर आप गेम में आइटम्स खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीदने के लिए ज्यादा डायमंड्स खर्च नहीं करना चाह रहे हैं तो यह इवेंट आपके काफी काम का साबित हो सकता है। इस इवेंट में डायमंड्स खर्च करके स्पिन करने पर आपको रिवॉर्ड्स लिस्ट के आइटम्स फ्री मिलेंगे। यहां देखें रिवॉर्ड्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में Wall Royale इवेंट शुरू, ऐसे फ्री पाएं Eclipse Override Gloo Wall Skin

Rewards

1. Cyber Invader Bundle और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा MC Funk बंडल, Daily Special दे रहा मौका

2. Cyber Invader Gloo Wall Skin

3. Lead Rose Bundle

4. MotorBike Cyber Wheels

5. Universal Ring Token

Spin की कीमत

Cyber Ring इवेंट में फ्री रिवॉर्ड्स पाने के लिए आपको स्पिन करना होता है। हालांकि, स्पिन में इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च होते हैं। इस इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 20 डायमंड्स है। वहीं, 5 स्पिन के लिए 100 डायमंड्स नहीं बल्कि 90 डायमंड्स खर्च करने होंगे।

इवेंट कैसे करें एक्सेस

1. इवेंट एक्सेस करने के लिए फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लें।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर जाएं।

3. यहां आपको हाइलाइट्स में Cyber Ring इवेंट का बैनर दिखेगा।

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4. इस बैनर पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी डिटेल्स पा सकते हैं।