इन छोटी-छोटी गलतियों से कम हो जाती है Android फोन की लाइफ, आज ही करें सुधार

Published By: Ajay Verma | Published: May 27, 2026, 09:53 AM (IST)
आज के डिजिटल दौर में Android स्मार्टफोन हमारी जिन्दगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। इस डिवाइस के माध्यम से हम अपनों जुड़े ही नहीं रहते बल्कि ऑफिस काम कर सकते हैं और मनोरंजन के लिए मूवी देखने के साथ गेम तक खेल सकते हैं। हालांकि, ज्यादातर लोग फोन यूज करते वक्त ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे स्मार्टफोन की लाइफ कम हो जाती है। बैटरी बैकअप पर भी बुरा असर पड़ता है। हम आपको इस टेक गाइड में ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अक्सर अंजाने में करते हैं। इन्हें न दोहराने से आपका मोबाइल फोन ठीक काम करेगा और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। और पढें: पुराना हो गया है स्मार्टफोन, इन खास तरीकों से बनाएं बिल्कुल नया जैसा
अक्सर देखा गया है कि लोग सॉफ्टवेयर अपडेट को नजरअंदाज कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। इन अपडेट को स्किप करने से फोन की सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारी राय है कि सॉफ्टवेयर अपडेट को भूलकर भी अनदेखा न करें। जब भी यह अपडेट आए, तो उसे जरूर डाउनलोड करें। इससे फोन को अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर मिलेगी। इसके साथ ही डिवाइस में बग्स आए हैं, जो भी हट जाएंगे। फोन की परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा। और पढें: Android फोन में बार-बार आने वाले Ads से हो गए परेशान, छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये तरीके
अननोन सोर्स से ऐप डाउनलोड करने से डेटा लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इस खतरे को कम करने के लिए यह गलती न करें। हमेशा गूगल प्ले-स्टोर (Google Play Store) से मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। यह ट्रास्टेड प्लेटफॉर्म है। यहां सभी ऐप सिकयोर्ड हैं। और पढें: Android और iPhone की स्टोरेज हो गई फुल, न हो परेशान, ऐसे करें खाली
हम में से अधिकतर लोग फोन में ऐप इंस्टॉल करने के बाद बिना ध्यान दिए कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसे सेंसिटिव फंक्शन का एक्सेस दे देते हैं। इसके बाद ऐप को इन फीचर को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है, जिसका उपयोग वे अपने फायदे के लिए करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए।
ऐप डाउनलोड करने के बाद परमिशन को ध्यान से पढ़ें। यदि जरूरत है, तो तभी एक्सेस प्रदान करें, नहीं तो एक्सेस न दें। इससे आपका फोन सुरक्षित रहेगा और कोई भी आपके डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
एंड्रॉइड फोन वैसे तो सुरक्षित होते हैं, लेकिन ओपन सोर्स होने की वजह से डेटा चोरी व फोन हैक होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अपने फोन में पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर को एक्टिवेट करके रखें। इससे कोई भी बाहरी व्यक्ति आपका फोन अनलॉक नहीं कर पाएगा। वहीं, 2FA (Two-Factor Authentication) फीचर को ऑन रखने से फोन को सुरक्षा लेयर मिलेगी।
एंड्रॉइड स्मार्टफोन में जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं या फिर ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे फोन में कैशे फाइल स्टोर हो जाती हैं। ये अस्थायी डेटा व फाइल होती है। इससे ऐप व वेबसाइट तेज काम करते हैं और स्मूथली वर्क करते हैं। हालांकि, समय के साथ इन फाइल को डिलीट नहीं किया जाए, तो परफॉर्मेंस प्रभावित होती है, जिससे फोन स्लो काम करने लगता है। कई बार ऐप भी क्रैश हो जाते हैं। इसलिए डिवाइस की कार्य क्षमता को बरकरार रखने के लिए कैशे को डिलीट करते रहें।
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