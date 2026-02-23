Published By: Manisha | Published: Feb 23, 2026, 05:49 PM (IST)
Free Fire Max में Big Smash Emote पाने का मौका मिल रहा है। इस इमोट को आप Daily Special सेक्शन से आधे डायमंड्स में खरीद सकते हैं। डेली स्पेशल की खूबियों की बात करें, तो इस सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। अगर आप फ्री फायर मैक्स में नए-नए आइटम्स खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादा डायमंड्स खर्च करना पसंद नहीं करते तो डेली स्पेशल आपके लिए ही है। इस सेक्शन से आप सभी आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकेंगे। इमोट के अलावा, इस सेक्शन में आपको शानदार बंडल पाने का भी मौका मिल रहा है।
Free Fire Max में Daily Special सेक्शन डेली अपडेट होता है। इस सेक्शन के जरिए आपको विभिन्न तरह के आइटम्स को आधे डायमंड्स में पाने का मौका मिलता है। अगर आप गेम में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए ही है। डेली स्पेशल में मिलने वाले सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उस आइटम को आधे दाम में खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आज इस सेक्शन से आप Big Smash Emote को आधे दाम में खरीद सकते हैं। इस इमोट की असल कीमत 599 डायमंड्स है, लेकिन इसे आप अभी सिर्फ 299 डायमंड्स में ही पा सकेंगे। यहां देखें सभी आइटम्स की लिस्ट।
1. Heartbreak Cupid (Head)
Heartbreak Cupid (Head) की कीमत 599 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल सेक्शन से आपको 299 डायमंड्स में पा सकते हैं।
2. Big Smash Emote
Big Smash Emote की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे आप 299 डायमंड्स में ही क्लेम कर सकेंगे।
3. Scorpio Token Crate
Scorpio Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में पा सकते हैं।
4. Crossroad Idol Bundle
Crossroad Idol Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है, जो कि आपको डेली स्पेशल सेक्शन से 599 डायमंड्स में मिलेगा।
5. Tranquil
Tranquil की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आप 49 डायमंड्स में पा सकेंगे।
6. Mechanical Weapon Loot Crate
Mechanical Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।
