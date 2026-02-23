Free Fire Max में Big Smash Emote पाने का मौका मिल रहा है। इस इमोट को आप Daily Special सेक्शन से आधे डायमंड्स में खरीद सकते हैं। डेली स्पेशल की खूबियों की बात करें, तो इस सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। अगर आप फ्री फायर मैक्स में नए-नए आइटम्स खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादा डायमंड्स खर्च करना पसंद नहीं करते तो डेली स्पेशल आपके लिए ही है। इस सेक्शन से आप सभी आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकेंगे। इमोट के अलावा, इस सेक्शन में आपको शानदार बंडल पाने का भी मौका मिल रहा है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 23 February 2026: आज बिना डायमंड खर्च किए पाएं वेपन स्किन और आउटफिट

Free Fire Max में Daily Special सेक्शन डेली अपडेट होता है। इस सेक्शन के जरिए आपको विभिन्न तरह के आइटम्स को आधे डायमंड्स में पाने का मौका मिलता है। अगर आप गेम में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए ही है। डेली स्पेशल में मिलने वाले सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उस आइटम को आधे दाम में खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आज इस सेक्शन से आप Big Smash Emote को आधे दाम में खरीद सकते हैं। इस इमोट की असल कीमत 599 डायमंड्स है, लेकिन इसे आप अभी सिर्फ 299 डायमंड्स में ही पा सकेंगे। यहां देखें सभी आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में Panther Strikes फ्री पाने का सुनहरा मौका, Faded Wheel इवेंट शुरू

Daily Special

1. Heartbreak Cupid (Head) और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 22 February 2026: मुफ्त में Diamond पाएं, सबसे पहले ये कोड्स करें रिडीम

Heartbreak Cupid (Head) की कीमत 599 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल सेक्शन से आपको 299 डायमंड्स में पा सकते हैं।

2. Big Smash Emote

Big Smash Emote की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे आप 299 डायमंड्स में ही क्लेम कर सकेंगे।

3. Scorpio Token Crate

Scorpio Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में पा सकते हैं।

4. Crossroad Idol Bundle

Crossroad Idol Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है, जो कि आपको डेली स्पेशल सेक्शन से 599 डायमंड्स में मिलेगा।

5. Tranquil

Tranquil की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आप 49 डायमंड्स में पा सकेंगे।

6. Mechanical Weapon Loot Crate

Mechanical Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।