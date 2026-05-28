Heatwave में राहत दिलाएंगे ये काम के Summer Gadgets, नहीं करने होंगे ज्यादा पैसे खर्च

Summer Gadgets to beat Heatwave: भारत के अधिकतर राज्य इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इस वजह से जन-जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। लोगों के लिए सफर करना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि, बाजार में कई ऐसे पोर्टेबल गैजेट्स हैं, जिनसे चिलचिलाती धूप से राहत पाई जा सकती है। हम आपको इस गाइड में चुनिंदा डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपके सफर को आसान बनाएंगे और गर्मी से भी बचाएंगे। अच्छी बात यह है कि इन्हें किफायती दाम में खरीदा जा सकता है। आइए इन Summer Gadgets पर डालते हैं एक नजर… और पढें: भयंकर गर्मी में तुरंत राहत देंगे ये Cooling गैजेट, नहीं खर्च करने पड़ेंगे हजारों रुपये

Portable Fan

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पोर्टेबल फैन की डिमांड बहुत ज्यादा है। इन फैन का वजन कम और डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है, जिससे आप इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इनका उपयोग ट्रैवल के दौरान किया जा सकता है। इससे गर्मी में तुरंत राहत मिलती है। इन्हें आप अमेजन इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से 1 हजार के अंदर खरीद सकते हैं।

Water Bottles With Temp Display

40 से 44 डिग्री तापमान में अपने शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप टेम्परेचर डिस्प्ले के साथ आने वाली वॉटर बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बॉटल में पानी ठंडा रहता है और तापमान का भी पता चलता है। इनकी कीमत 200 से 800 रुपये के बीच है। इन्हें अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से खरीदकर घर लाया जा सकता है।

Mini Coolers

आप घर से काम करते हैं और लगातार AC इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप Portable Mini Air Cooler को यूज कर सकते हैं। इन कूलर का डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है। इससे कूलर को कहीं भी ले जाया जा सकता है और घर से लेकर ऑफिस तक में उपयोग किया जा सकता है। आपको ये कूलर 500 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाएंगे।

Neck Fan

Add Techlusive as a Preferred Source

नैक फैन को खासतौर पर ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इसे गर्दन में पहना जाता है, जिससे चेहरे और बालों में ठंडी हवा लगती है, जिससे गर्मी में ठंडक महसूस होती है। मार्केट में ये आपको लगभग 500 से 1000 रुपये के बीच आसानी से मिल जाएंगे।