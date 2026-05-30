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इंसानों के कपड़े पहन Humanoid Robots ने की कैटवॉक, दिखी भविष्य की झलक

सियोल में दुनिया का पहला यूनीक फैशन शो आयोजित हुआ, जहां इंसानों की बदले रोबोट ने रैंप पर कैटवॉक की। इस शो के जरिए दुनिया को भविष्य की पहली झलक दिखाई गई।

Published By: Ajay Verma | Published: May 30, 2026, 12:45 PM (IST)

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photo icon Credit : koreajoongangdaily

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आज के दौर में तकनीक बहुत तेजी से विकसित हो रही है। कुछ समय पहले ह्यूमेनॉइड रोबोट को सिर्फ फैक्ट्रियों, लैब्स या गोदामों के लिए तैयार किया जाता था। अब इन रोबोट को इंसानों की दुनिया में लाने की योजना बनाई जा रही है। इसका ताजा उदाहरण सियोल के फैशन शो में देखने को मिला, जहां रोबोट्स से रैंप पर कैटवॉक कराई गई। इस दौरान रोबोट को इंसानी कपड़ों में देखा गया। news और पढें: इंसानों के बाद अब रोबोट करेगा पूजा-पाठ, आ गया Robot Monk

दिखाई भविष्य की झलक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रोबोट फैशन शो को गैलेक्सी कॉर्पोरेशन (Galaxy Corporation) ने आयोजित किया। कंपनी ने इस शो के जरिए भविष्य की झलक दिखाई, जिसमें यह बताया गया कि आने वाले समय में इंसान और रोबोट साथ मिलकर काम करेंगे। रोबोट फैक्टरी या ऑफिस तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इंसानों की जिंदगी का अहम हिस्सा भी बनेंगे। news और पढें: White House में Melania Trump के साथ नजर आया इंसानों जैसा रोबोट, आखिर क्या है इसकी खासियत?

Credit : koreajoongangdaily

इस फैशन शो में देखा गया कि एक भी रोबोट बिना कपड़ों के नहीं था। सभी रोबोट को मॉडल से मिलते-जुलते कपड़े पहनाए गए थे। एक रोबोट और इंसान की जोड़ी ने नीले रंग की काउबॉय ड्रेस पहनी थी और सिर पर दोनों कैप लगा रखी थी, तो दूसरे रोबोट्स ने चमकीली सिल्वर जैकेट और फ्रॉक जैसी सुंदर दिखने वाली आउटफिट्स पहनी थी। news और पढें: MWC 2026 से पहले Honor पेश करेगा अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, AI से होगा लैस

इस शो में कई ऐसे भी रोबोट थे, जिन्होंने स्पेस से इंस्पायर्ड ड्रेस पहनी हुई थी। ये सभी दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। यू कहें कि हमने भविष्य में कदम रख दिया हो।

रोबोट को मिलनी चाहिए अलग पहचान

गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के चीफ चोई योंग-हो का कहना है कि इस शो में भविष्य की पहली झलक दिखाई गई है, जहां रोबोट इंसानों का साथ दे रहे हैं। इसलिए इंसानों की तरह रोबोट्स को भी अलग पहचान मिलनी चाहिए। साथ ही, उनका अपना फैशन भी होना चाहिए।

रोबोट का हक

चोई का मानना है कि रोबोट्स को भी कपड़ों की जरूरत है। रोबोट्स को कपड़े पहनाने चाहिए। जिस तरह इंसान अपने आप को अलग दिखाने के लिए कपड़े पहनता है, उस ही तरह रोबोट को भी अलग पहचान मिलनी चाहिए। उसे भी कपड़े पहनने का हक है।

आपको बता दें कि इस रोबोटिक फैशन शो से पहले फरवरी में देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित हुआ था, जहां ह्यूमनॉइड रोबोट्स दिखाए गए थे। इसके साथ रोबोटिक डॉग्स और देश-विदेश की एडवांस टेक्नोलॉजी को भी शोकेस किया गया था।

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एआई इम्पैक्ट समिट के अलावा अप्रैल में बेंगलुरु में इंडिया ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एक्सपो लगाया गया। यहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले इंडस्ट्रियल रोबोट्स, एआई तकनीक और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन दिखाई गई।