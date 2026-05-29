comscore
ENG
  • Home
  • Games
  • Free Fire Max Gamers Unlock Party Dance Emote Half Price In Daily Special Rewards

Free Fire Max में Party Dance Emote अनलॉक करने का सुनहरा मौका, Daily Special से आधी कीमत में करें अपने नाम

Free Fire Max में Moonlit Cotton बंडल, Party Dance इमोट और Dark Angel सेट जैसे कई प्रीमियम आइटम मिल रहे हैं, जिन्हें Daily Special से आधी कीमत में खरीदा जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: May 29, 2026, 10:09 AM (IST)

free fire max - 2026-05-29T100805.328
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Free Fire Max शानदार बैटल रॉयल गेम है, जिसके ग्राफिक्स और गेमप्ले बहुत शानदार है। इस खास मोबाइल गेम के गेमिंग आइटम भी प्लेयर्स के बीच बहुत पॉपुलर हैं। इन्हें अनलॉक करने के लिए डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से ज्यादातर गेमर्स आइटम खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं, लेकिन एक जरिया है, जिससे इन आइटम को कम रेट में क्लेम किया जा सकता है। वो है Daily Special। news और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए गुड न्यूज, आधे डायमंड में मिल रहा Airspeed Ace Bundle

जी हां, Daily Special गेम का खास स्टोर है, जहां से गेमिंग आइटम्स को बहुत सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस स्टोर से खरीदारी करने पर इन-गेमिंग करेंसी डायमंड की बचत होती है। साथ ही, गेमर्स को प्रीमियम आइटम अनलॉक करने का मौका मिलता है। news और पढें: Free Fire Max में फ्री मिल रहा Cyber Invader Bundle, Cyber Ring इवेंट से करें Claim

Daily Special

डेली स्पेशल गेम का स्पेशल स्टोर है, जो गेमर्स के लिए रोज अपडेट होता है। इस स्टोर में आज Party Dance इमोट, Moonlit Cotton Bundle और Dark Angel सेट जैसे आइटम मिल रहे हैं। इन सभी पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे इन्हें आधे दाम में खरीदा जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में BAA MASK और Gold Royale Voucher मिल रहा फ्री, ऐसे करें क्लेम

Items

1. Dark Angel सेट डेली स्पेशल में 449 डायमंड में मिल रहा है। इसकी असली कीमत 899 डायमंड है।
2. Moonlit Cotton बंडल को डेली स्पेशल से 899 डायमंड की जगह 449 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।
3. Party Dance इमोट 199 डायमंड की बजाय 99 डायमंड में गेमर्स के लिए लिस्ट है।
4. Scorpio Token को 5 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है। इसकी ओरिजनल कीमत 10 डायमंड है।
5. Magma Bolter व्हीकल स्किन 499 डायमंड की जगह 249 डायमंड में मिल रही है।
6. Paradise Defender को 40 डायमंड की जगह 20 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है।

ऐसे खरीदें गेमिंग आइटम

डेली स्पेशल से गेमिंग आइटम खरीदने के लिए नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करें :-

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर मौजूद स्टोर टैब को दबाएं।
3. डेली स्पेशल पर क्लिक करें।
4. अब आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल सेक्शन ओपन होगा।
5. उसमें से अपनी पसंद के आइटम को चुनकर टैप करिए।
6. फिर परचेज बटन पर टैप कर दीजिए।
7. इसके बाद वो आइटम अनलॉक हो जाएगा और आपके गेमिंग अकाउंट में जुड़ जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप गेम में कर पाएंगे।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

काम की बात

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल सीमित समय के लिए एक्टिव होता है। समय पूरा होने के बाद यह स्टोर अपने आप अपडेट हो जाता है और उसमें मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। यही कारण है कि गेमर्स को जल्दी आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है। इसलिए आप भी जल्दी से जल्दी आइटम अनलॉक कर लें, नहीं तो वो आइटम टाइम पूरा होते ही डेली स्पेशल की लिस्ट से हट जाएगा।