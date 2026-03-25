POCO X8 Pro Max Review: 9000mAh बैटरी वाला दमदार फोन, लेकिन परफॉर्मेंस में कितना दम?

POCO ने हाल ही में POCO X8 Pro सीरीज लॉन्च की है और इसके साथ ही भारत और ग्लोबल मार्केट में नया X8 Pro Max मॉडल भी आया है। यह फोन अपने स्पेसिफिकेशन्स के कारण काफी चर्चा में है। इसमें 6.83-inch की 1.5K और 120Hz AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें Dolby Vision भी है। फोन में नया MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर लगा है। सबसे खास बात इसकी 9000mAh बैटरी है, जो POCO फोन में अब तक की सबसे बड़ी है। आइए जानते हैं कैसा रहा इस फोन का एक्सपीरियंस और क्या यह फोन इस प्राइस में खरीदने लायक है… और पढें: Oppo K14 Turbo और K14 Turbo Pro के लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक, इस Certification Database पर आए नजर

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POCO X8 Pro Max 5G के बॉक्स में आपको फोन के साथ ये आइटम मिलते हैं… और पढें: 9000mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ Poco X8 Pro Max 5G भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look और Top Features

POCO X8 Pro Max 5G (12GB + 256GB, ब्लैक कलर)

प्रोटेक्टिव केस

100W फास्ट चार्जर

USB टाइप-C केबल

स्क्रीन प्रोटेक्टर (पहले से लगा हुआ)

SIM इजेक्टर टूल

यूजर गाइड जिससे फोन को आसानी से सेटअप किया जा सकता है।

Display, Hardware and Design

POCO X8 Pro Max का डिस्प्ले, डिजाइन और हार्डवेयर काफी प्रीमियम फील देता है। इसमें बड़ा 6.83-inch 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो बहुत ही ब्राइट और कलरफुल है। इसकी 3500 निट्स ब्राइटनेस की वजह से धूप में भी स्क्रीन साफ दिखती है और HDR कंटेंट देखने में मजा आता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग बहुत स्मूद लगती है, साथ ही आंखों की सुरक्षा के लिए खास फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने में परेशानी कम होती है। डिजाइन की बात करें तो फोन में मेटल फ्रेम और फाइबर बैक है, जिससे यह मजबूत और प्रीमियम लगता है और पीछे फिंगरप्रिंट भी कम लगते हैं। कैमरा के पास RGB लाइट रिंग दी गई है, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फोन में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन और IP66/IP68/IP69 रेटिंग है, यानी यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित है। बटन और पोर्ट सही जगह पर दिए गए हैं और इसमें डुअल स्पीकर भी मिलते हैं, हालांकि इसमें microSD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। इतनी बड़ी 9000mAh बैटरी होने के बावजूद फोन सिर्फ 8.2mm पतला है लेकिन वजन 220g है, जो थोड़ा भारी लगता है, फिर भी हाथ में बैलेंस अच्छा रहता है।

Camera

POCO X8 Pro Max में 50MP का मेन कैमरा मिलता है, जो OIS और EIS के साथ आता है यानी फोटो और वीडियो कम हिलते हैं और ज्यादा क्लियर आते हैं, साथ में 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है, जिससे आप बड़े एरिया की फोटो ले सकते हैं और 20MP का फ्रंट कैमरा है जो सेल्फी के लिए अच्छा है। कैमरा ऐप इस्तेमाल करने में आसान है और इसमें Night, Pro, Panorama, VLOG, Slow motion, Time-lapse जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। दिन में ली गई फोटो काफी साफ आती है, अच्छे कलर के साथ आती हैं, HDR की वजह से ब्राइट और डार्क हिस्से अच्छे से दिखते हैं। अल्ट्रा-वाइड कैमरा ठीक-ठाक है और फ्रंट कैमरा से भी अच्छी सेल्फी आती है। रात में भी कैमरा अच्छा काम करता है, वीडियो की बात करें तो फोन 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वहीं फ्रंट कैमरा 1080p वीडियो रिकॉर्ड करता हैं लेकिन इसमें 4K सपोर्ट नहीं है। वीडियो स्टेबल रखने के लिए OIS और EIS दोनों काम करते हैं, जिससे वीडियो स्मूद बनती है, हालांकि steady मोड में वीडियो 1080p पर आ जाता है। कुल मिलाकर यह कैमरा डेली यूज के लिए ठीक-ठाक है।

Dual SIM and Connectivity

POCO X8 Pro Max में Dual SIM और कनेक्टिविटी के अच्छे फीचर्स मिलते हैं। यह फोन 5G सपोर्ट करता है और कई 5G बैंड्स के साथ आता है, जिससे आपको तेज इंटरनेट स्पीड मिलती है। इसमें Dual 4G VoLTE और VoNR का सपोर्ट भी है, यानी कॉलिंग और इंटरनेट दोनों स्मूद चलते हैं। इसके अलावा फोन में Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC और Wi-Fi Calling (VoWiFi) जैसे लेटेस्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। लोकेशन के लिए इसमें GPS, NavIC और दूसरे सैटेलाइट सिस्टम का सपोर्ट है। इस फोन में eSIM सपोर्ट भी है, जो इस बजट में काफी कम देखने को मिलता है कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, कॉल क्लियर आती है, कोई कॉल ड्रॉप की दिक्कत नहीं है और ईयरपीस की आवाज भी तेज है। इसमें Xiaomi का डायलर मिलता है और कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी दिया गया है।

Music Player and Multimedia

POCO X8 Pro Max में म्यूजिक और मल्टीमीडिया का अनुभव काफी अच्छा मिलता है। इसमें Mi Music Player पहले से आता है, जिसमें ऑडियो इफेक्ट्स और इक्वलाइजर मिलते हैं, जिससे आप अपनी पसंद के हिसाब से साउंड सेट कर सकते हैं, हालांकि इसमें FM रेडियो नहीं है लेकिन Dolby Atmos सपोर्ट होने से साउंड क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है। फोन में डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं, जो तेज और क्लियर आवाज देते हैं और 400% वॉल्यूम बूस्ट की वजह से आवाज और भी ज्यादा तेज हो सकती है, अगर आप इयरफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिलती है। वीडियो देखने के लिए इसमें Widevine L1 सपोर्ट है, जिससे आप Netflix और Amazon Prime Video पर HD क्वालिटी में कंटेंट देख सकते हैं, साथ ही Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट की वजह से वीडियो और भी ज्यादा क्लियर और कलरफुल दिखते हैं। फोन के वाइब्रेशन मोटर (हैप्टिक) भी अच्छे हैं, जिससे टाइपिंग और गेमिंग के दौरान अच्छा फील मिलता है।

Fingerprint sensor and Face unlock

POCO X8 Pro Max में In-Display 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो काफी तेज है। इसकी खास बात यह है कि यह गीले या ऑयली हाथों से भी आसानी से काम करता है और फोन जल्दी अनलॉक हो जाता है। इसमें आप 5 तक फिंगरप्रिंट जोड़ सकते हैं और इन्हें ऐप्स खोलने या पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट एनीमेशन बदलने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे लुक थोड़ा स्टाइलिश लगता है। इसके अलावा फोन में Face Unlock का फीचर भी है, जिससे आप चेहरे से फोन खोल सकते हैं।

Software, UI and Apps

POCO X8 Pro Max में HyperOS 3 पहले से ही इंस्टॉल मिलता है, जो नया और स्मूद इंटरफेस देता है। इसमें March 2026 का सिक्योरिटी अपडेट है और कंपनी ने 4 साल तक Android अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। इस नए सिस्टम में फोन पहले से ज्यादा स्मूद चलता है, साथ ही इसमें AI फीचर्स भी मिलते हैं जैसे AI Writing, AI Notes, AI Recorder, AI Speech Recognition और AI Interpreter, जो आपके काम को आसान बनाते हैं। फोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए भी AI टूल्स मिलते हैं, जैसे फोटो को बेहतर बनाना, ऑब्जेक्ट हटाना या आसमान का कलर बदलना। फोन में Mi Remote भी मिलता है, जिससे आप TV या AC को कंट्रोल कर सकते हैं। 12GB RAM में से करीब 11GB इस्तेमाल के लिए मिलता है और 256GB स्टोरेज में से लगभग 232GB खाली मिलता है। इसमें कुछ ऐप्स जैसे Netflix, Amazon, Facebook, LinkedIn और Spotify पहले से इंस्टॉल आते हैं, जिन्हें आप चाहें तो हटा सकते हैं।

Performance and Benchmarks

POCO X8 Pro Max की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। यह भारत का पहला फोन है जिसमें MediaTek Dimensity 9500s 3nm प्रोसेसर लगा है। इसमें 1 Cortex-X925 (3.73GHz), 3 Cortex-X4 (3.3GHz) और 4 Cortex-A720 (2.4GHz) Core हैं, जो फोन को बहुत तेज और स्मूद बनाते हैं। फोन में POCO 3D IceLoop Cooling System भी है, जो 5800mm² के बड़े लिक्विड कूलिंग एरिया के साथ गर्मी को कम करता है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Immortalis-G925 MC11 GPU है, जो WildBoost Optimization के साथ आता है। इसका मतलब है कि गेम में फ्रेम ड्रॉप कम होते हैं, हाई fps और हाई क्वालिटी इमेज रेंडरिंग मिलती है। हमने COD, BGMI और Genshin Impact जैसे गेम्स खेलकर देखा और कहीं भी लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ। कुल मिलाकर, POCO X8 Pro Max की परफॉर्मेंस POCO F7 में इस्तेमाल Snapdragon 8s Gen 4 से बेहतर है और लगभग Snapdragon 8 Gen 5 के बराबर है।

Battery

POCO X8 Pro Max की बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है। इसमें 9000mAh की बड़ी Silicon-Carbon बैटरी है, जो POCO फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है, अगर आप फोन का हैवी यूज करते हैं, तो यह लगभग 2 दिन तक चल सकती है और नॉर्मल यूज पर 3 दिन तक आसानी से टिक सकती है। फोन में 5G बैटरी सेवर, बूस्ट चार्जिंग और कई बाकी फीचर्स भी हैं। 100W फास्ट चार्जिंग की मदद से फोन केवल 30 मिनट में 50% और लगभग 1 घंटे में 100% चार्ज हो जाता है, साथ ही इसमें 27W रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी है, जिससे आप दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं।

Pricing and availability

12GB + 256GB मॉडल: ₹42,999

12GB + 512GB मॉडल: ₹46,999

यह फोन Flipkart पर उपलब्ध है।

Alternatives

अगर आप इतनी बड़ी बैटरी और पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन चाहते हैं, तो अभी सीधे मुकाबले में कोई फोन नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस और थोड़ी छोटी स्क्रीन चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, तो आप iQOO 15R देख सकते हैं लेकिन अभी POCO X8 Pro Max इस प्राइस रेंज में सबसे अलग और बेहतर है।

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Verdict

POCO X8 Pro Max 5G सिर्फ बजट फोन नहीं है, बल्कि एक प्रीमियम और पावरफुल फोन है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 9000mAh की बैटरी है, यानी इसे एक बार चार्ज करने पर आप दो दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका डिजाइन भी इतना मोटा नहीं है, हाथ में पकड़ने में अच्छा लगता है। फोन में MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर और 1.5K AMOLED स्क्रीन है, इसलिए गेम खेलना और वीडियो देखना काफी Smooth है। कैमरा दिन और रात दोनों में अच्छा काम करता है, लेकिन सेल्फी वीडियो 4K में नहीं बना सकते और ज्यादा लंबे समय तक गेम खेलने पर फोन गर्म हो जाता है, अगर आप चाहते हैं एक ऐसा फोन जो लंबे समय तक चले, तेज हो और स्क्रीन भी बढ़िया हो, तो POCO X8 Pro Max सबसे बढ़िया ऑप्शन है।