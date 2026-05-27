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8000mAh बैटरी वाले Realme फोन की पहली सेल, मिलेगी 3400 की बंपर छूट

Realme 16T 5G की आज पहली सेल है। इस डिवाइस को शानदार डिस्काउंट ऑफर पर खरीदने का मौका मिलेगा। बता दें कि इस फोन को कुछ दिन पहले भारत में लॉन्च किया गया था।

Published By: Ajay Verma | Published: May 27, 2026, 08:46 AM (IST)

realme 16t 5g (7)
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Realme 16T 5G की बिक्री आज यानी 27 मई से Flipkart पर लाइव होने वाली है। इस सेल की शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी। इस दौरान नए डिवाइस को बंपर डिस्काउंट और किफायती EMI पर खरीदने का मौका मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मोबाइल फोन को पांच दिन पहले भारतीय बाजार में उतारा गया था। इसमें 8000mAh की जंबो बैटरी के साथ-साथ Android 16 से लैस OS, एचडी डिस्प्ले, 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज और 50MP का कैमरा मिलता है। news और पढें: Vivo फोन हुआ सस्ता! कीमत में आई 2450 रुपये तक की गिरावट, Flipkart-Amazon पर मिल रही सुपर डील

फोन की कीमत और ऑफर

Realme 16T 5G तीन स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस फोन के 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है। इसका 8GB+128GB व 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल क्रमश: 31,999 व 34,999 रुपये में मिल रहा है। इस पर 2000 रुपये का बैंक डिस्कउंट और 1400 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसे पहली सेल के दौरान 2228 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकेगा। news और पढें: 200MP कैमरा वाले Vivo स्मार्टफोन को खरीदने के लिए मची लूट, मिल रही 7500 रुपये की तगड़ी छूट

ऐसे हैं Realme 16T 5G के स्पेसिफिकेशन

Specification Details
Model Realme 16T 5G
SIM Dual SIM
Operating System Android 16-based realme UI 7.0
Display 6.8-inch HD+ IPS LCD
Resolution 1570 × 720 pixels
Refresh Rate 144Hz
Peak Brightness 1200 nits
Touch Sampling Rate 180Hz
Processor MediaTek Dimensity 6300 (6nm) Octa-core
GPU Arm Mali-G57 MC2
RAM 8GB
Internal Storage Up to 256GB
Expandable Storage Up to 2TB via microSD card
Rear Camera Dual rear camera setup
Primary Camera 50MP Sony IMX852 sensor
Secondary Camera 2MP Monochrome lens
Rear Camera Features LED Flash, f/2.4 aperture
Video Recording 1080p at 60fps
Front Camera 16MP
Battery 8000mAh
Fast Charging 45W fast charging
Security Features Fingerprint sensor, Face Unlock
Speaker Ultra-linear speaker
Audio Support 400% Ultra Volume
Durability Rating IP68 + IP69 Pro
Build Certification MIL-STD 810H certified
Connectivity Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS,

रियलमी 16टी 5जी में डुअल सिम कार्ड स्लॉट है। यह स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें 6.8 इंच का एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1570×720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इसका टच सैम्पलिंग रेट 180 हर्ट्ज है।

इस स्मार्टफोन में फास्ट वर्किंग और मल्टी-टास्किंग के लिए 8 जीबी रैम और 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ फोन में MediaTek Dimensity 6300 6nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Arm Mali-G57 MC2 GPU भी मिलता है।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए 16टी 5जी में LED फ्लैश लाइट के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का Sony IMX852 सेंसर और 2MP का मोनोक्रोम लेंस मौजूद है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसके जरिए 1080p 60 fps क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं, सेल्फी और वीडियो के लिए डिवाइस के फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है।

सेफ्टी फीचर और बैटरी

इस मोबाइल फोन में डेटा सुरक्षित रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया है। साथ ही, हैंडसेट में 8000mAh की जंबो बैटरी और 45 वॉट फास्ट चार्जिंग दी गई है।

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अन्य डिटेल

इस स्मार्टफोन के बॉटम में अल्ट्रा-लिनियर स्पीकर दिया गया है, जिसमें 400 प्रतिशत अल्ट्रा वॉल्यूम ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। इस फोन को IP68 + IP69 Pro की रेटिंग दी गई है। इसे MIL-STD 810H का सर्टिफिकेशन मिला है। यानी कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है। इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, GLONASS, Galileo, QZSS और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 166.47×77.23×8.88mm और वजन 224 ग्राम है।