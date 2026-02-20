comscore
  • Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026 Claim Character Bundle Like Items For Free

Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026: आ गए लेटेस्ट कोड, मुफ्त में पाएं Character-Bundle आज

Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026: 20 फरवरी के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड जारी हो गए हैं। इन स्पेशल कोड से कैरेक्टर और बंडल सहित बहुत कुछ मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 20, 2026, 08:52 AM (IST)

Free Fire Max (86)
Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026: गेम मेकर गरेना की ओर से फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स के लिए लेटेस्ट रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन स्पेशल कोड से आज कैरेक्टर और बंडल जैसे एक्सक्लूसिव आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं, जिनसे गेम में अलग व आकर्षक लुक मिलेगा। अगर आप फ्री फायर मैक्स रोजाना खेलते हैं और इन आइटम को क्लेम करना चाहते हैं, तो हम आपको इस गेमिंग आर्टिकल में आज यानी 20 फरवरी के रिडीम कोड के बारे में बताने के साथ रिडीम करने का तरीका भी बताएंगे। news और पढें: Free Fire Max में Deep Aqua Bundle पाने का मौका, Daily Special से ऐसे करें Claim

Free Fire Max के रिडीम कोड को गेमर्स के लिए रोजाना रिलीज किया जाता है। इन कोड की संख्या 16 अंक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max के सबसे बेस्ट Luck Royale इवेंट, सस्ते में पाएं प्रीमियम Emote और Skin

Free Fire Max Redeem Codes (20 February 2026)

यहां लेटेस्ट गेमिंग कोड की लिस्ट दी गई है :- news और पढें: Garena Free Fire Max: आज के कोड से मिल रहे धांसू Rewards, पाने के लिए करें रिडीम

​6KWMFJVMQQYG
​BR43FMAPYEZZ
​H8YC4TN6VKQ9
​4ST1ZTBZBRP9
​UPQ7X5NMJ64V
​FFM1VSWCPXN9
​QK82S2LX5Q27
​P3LX6V9TM2QH
​FFWCTKX2P5NQ
​TX4SC2VUNPKF
​RHTG9VOLTDWP
​N7QK5L3MRP9J
​J2QP8M1KVL6V
​E9QH6K4LNP7V
​​FZ5X1C7V9B2N6M3Q
​FA3S7D5F1G9H6J4K
​FE2R8T6Y4U1I5O7P
​B1RK7C5ZL8YT
​FFR4G3HM5YJN
S5PL7M2LRV8K
​Q8M4K7L2VR9J
​RD3TZK7WME65
​ZRW3J4N8VX56
​TFX9J3Z2RP64
​WD2ATK3ZEA55
​FFPLUFBVSLOT
​MCPW3D28VZD6
​ZZZ76NT3PDSH
​​FK3J9H5G1F7D2S4A
​FM6N1B8V3C4X7Z9L
​FL2K6J4H8G5F3D7S
V427K98RUCHZ
​J3ZKQ57Z2P2P
FU1I5O3P7A9S4D2F
​F7F9A3B2K6G8H1L5
​FT4E9Y5U1I3O2P6A
​FJI4GFE45TG56HG5
​FP9O1I5U3Y2T8R4E
​FR2D7G5T1Y8H6J4K
​FQ9W2E1R7T5Y3U6I

ऐसे करें गेमिंग कोड रिडीम

यहां गेमिंग कोड रिडीम करने का तरीका बताया गया है :

1. अपने सिस्टम पर गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
4. अब कोड कंफर्म करें।
5. फिर कोड को सबमिट कर दीजिए।
6. इतना करते ही गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

Free Fire Max के रिडीम कोड का टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होते ही गेमिंग कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। ये खास कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। यदि ऊपर बताया हुआ कोड रिडीम नहीं होता है, तो समझ कि कोड काम न करने के पीछे ये दो कारण ही होंगे।

नोट : गरेना के गेमिंग कोड ऑनलाइन रिलीज होते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।