Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026: आ गए लेटेस्ट कोड, मुफ्त में पाएं Character-Bundle आज

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 20, 2026, 08:52 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026: गेम मेकर गरेना की ओर से फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स के लिए लेटेस्ट रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन स्पेशल कोड से आज कैरेक्टर और बंडल जैसे एक्सक्लूसिव आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं, जिनसे गेम में अलग व आकर्षक लुक मिलेगा। अगर आप फ्री फायर मैक्स रोजाना खेलते हैं और इन आइटम को क्लेम करना चाहते हैं, तो हम आपको इस गेमिंग आर्टिकल में आज यानी 20 फरवरी के रिडीम कोड के बारे में बताने के साथ रिडीम करने का तरीका भी बताएंगे। और पढें: Free Fire Max में Deep Aqua Bundle पाने का मौका, Daily Special से ऐसे करें Claim
Free Fire Max के रिडीम कोड को गेमर्स के लिए रोजाना रिलीज किया जाता है। इन कोड की संख्या 16 अंक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max के सबसे बेस्ट Luck Royale इवेंट, सस्ते में पाएं प्रीमियम Emote और Skin
यहां लेटेस्ट गेमिंग कोड की लिस्ट दी गई है :- और पढें: Garena Free Fire Max: आज के कोड से मिल रहे धांसू Rewards, पाने के लिए करें रिडीम
6KWMFJVMQQYG
BR43FMAPYEZZ
H8YC4TN6VKQ9
4ST1ZTBZBRP9
UPQ7X5NMJ64V
FFM1VSWCPXN9
QK82S2LX5Q27
P3LX6V9TM2QH
FFWCTKX2P5NQ
TX4SC2VUNPKF
RHTG9VOLTDWP
N7QK5L3MRP9J
J2QP8M1KVL6V
E9QH6K4LNP7V
FZ5X1C7V9B2N6M3Q
FA3S7D5F1G9H6J4K
FE2R8T6Y4U1I5O7P
B1RK7C5ZL8YT
FFR4G3HM5YJN
S5PL7M2LRV8K
Q8M4K7L2VR9J
RD3TZK7WME65
ZRW3J4N8VX56
TFX9J3Z2RP64
WD2ATK3ZEA55
FFPLUFBVSLOT
MCPW3D28VZD6
ZZZ76NT3PDSH
FK3J9H5G1F7D2S4A
FM6N1B8V3C4X7Z9L
FL2K6J4H8G5F3D7S
V427K98RUCHZ
J3ZKQ57Z2P2P
FU1I5O3P7A9S4D2F
F7F9A3B2K6G8H1L5
FT4E9Y5U1I3O2P6A
FJI4GFE45TG56HG5
FP9O1I5U3Y2T8R4E
FR2D7G5T1Y8H6J4K
FQ9W2E1R7T5Y3U6I
यहां गेमिंग कोड रिडीम करने का तरीका बताया गया है :
1. अपने सिस्टम पर गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
4. अब कोड कंफर्म करें।
5. फिर कोड को सबमिट कर दीजिए।
6. इतना करते ही गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।
Free Fire Max के रिडीम कोड का टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होते ही गेमिंग कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। ये खास कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। यदि ऊपर बताया हुआ कोड रिडीम नहीं होता है, तो समझ कि कोड काम न करने के पीछे ये दो कारण ही होंगे।
नोट : गरेना के गेमिंग कोड ऑनलाइन रिलीज होते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।
