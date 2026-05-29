comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Chatgpt Down Worldwide Due To Glitch Users Not Able To Log In Accounts

ChatGPT हुआ ठप, यूजर्स को इमेज बनाने और लॉग-इन करने में आई दिक्कत

ChatGPT यूज करने के वालों के लिए बुरी खबर है। यह चैटबॉट डाउन हो गया है, जिस वजह से इमेज बनाने और लॉग-इन करने में दिक्कत आ रही है।

Published By: Ajay Verma | Published: May 29, 2026, 09:54 AM (IST)

untitled - 2026-05-29T093434.249
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

ChatGPT Down: OpenAI का पॉपुलर AI चैटबॉट डाउन हो गया है। इस सेवा के ठप होने से लाखों यूजर्स प्रभावित हुए। इस दौरान यूजर्स को लॉग-इन करने और सवाल पूछने में दिक्कत आई, तो कईओं को इमेज बनाने और पुरानी चैट लोड करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस आउटेज को Downdetector ने सबसे पहले स्पॉट किया। news और पढें: फोटो असली है या AI? अब ऐसे चलेगा पता, ChatGPT और Gemini बताएगा तस्वीर का सच

डाउनडिटेक्टर की मानें, तो भारत में ChatGPT डाउन होने की 470 शिकायत दर्ज की गई। अमेरिका में 4300 से ज्यादा यूजर्स इस समस्या को रिपोर्ट किया। करीब 85 प्रतिशत लोग चैटजीपीटी का उपयोग नहीं कर पाएं, जबकि 6 प्रतिशत लोगों को लॉगइन करने में परेशानी आई। वहीं, बचे हुए लोगों ने सवाल के जवाब नहीं मिलने और फोटो जनरेट न होने की शिकायत की। news और पढें: WWDC 2026 इवेंट इस तारीक से होगा शुरू, क्या इस बार Apple पेश करेगा AI वाला Siri?

कितने बजे ठप हुआ चैटबॉट ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार यानी आज सुबह करीब 8 बजे ChatGPT की सेवाएं अचानक प्रभावित हुई। इस दौरान यूजर्स को चैटबॉट इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से आउटेज की शिकायत की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कई यूजर्स ने समस्या को लेकर पोस्ट शेयर किए और अपनी परेशानी भी बताई। news और पढें: अब ChatGPT से लिंक होगा आपका बैंक अकाउंट, AI बताएगा कितना खर्च करें और कितना बचाएं

इस कारण सेवा हुई बाधित

OpenAI ने इस आउटेज की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की। साथ ही, बताया कि प्लेटफॉर्म में तकनीकी गडबड़ी आने की वजह से सर्विस बाधित हुई, जिसे ठीक करने के लिए इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं। इस आउटेज के दौरान यूजर्स को दो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहली दिक्कत चैट में आई, जिससे पुरानी चैट्स को देखने में परेशानी हुई। दूसरी दिक्कत की वजह से लॉग-इन सिस्टम फेल हो गया है। इससे यूजर्स को लॉग-इन करने और नया अकाउंट बनाने में समस्या का सामना करना पड़ा।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

स्टोरी अपडेट हो रही है…