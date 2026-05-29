ChatGPT हुआ ठप, यूजर्स को इमेज बनाने और लॉग-इन करने में आई दिक्कत

ChatGPT Down: OpenAI का पॉपुलर AI चैटबॉट डाउन हो गया है। इस सेवा के ठप होने से लाखों यूजर्स प्रभावित हुए। इस दौरान यूजर्स को लॉग-इन करने और सवाल पूछने में दिक्कत आई, तो कईओं को इमेज बनाने और पुरानी चैट लोड करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस आउटेज को Downdetector ने सबसे पहले स्पॉट किया। और पढें: फोटो असली है या AI? अब ऐसे चलेगा पता, ChatGPT और Gemini बताएगा तस्वीर का सच

डाउनडिटेक्टर की मानें, तो भारत में ChatGPT डाउन होने की 470 शिकायत दर्ज की गई। अमेरिका में 4300 से ज्यादा यूजर्स इस समस्या को रिपोर्ट किया। करीब 85 प्रतिशत लोग चैटजीपीटी का उपयोग नहीं कर पाएं, जबकि 6 प्रतिशत लोगों को लॉगइन करने में परेशानी आई। वहीं, बचे हुए लोगों ने सवाल के जवाब नहीं मिलने और फोटो जनरेट न होने की शिकायत की। और पढें: WWDC 2026 इवेंट इस तारीक से होगा शुरू, क्या इस बार Apple पेश करेगा AI वाला Siri?

कितने बजे ठप हुआ चैटबॉट ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार यानी आज सुबह करीब 8 बजे ChatGPT की सेवाएं अचानक प्रभावित हुई। इस दौरान यूजर्स को चैटबॉट इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से आउटेज की शिकायत की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कई यूजर्स ने समस्या को लेकर पोस्ट शेयर किए और अपनी परेशानी भी बताई। और पढें: अब ChatGPT से लिंक होगा आपका बैंक अकाउंट, AI बताएगा कितना खर्च करें और कितना बचाएं

इस कारण सेवा हुई बाधित

OpenAI ने इस आउटेज की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की। साथ ही, बताया कि प्लेटफॉर्म में तकनीकी गडबड़ी आने की वजह से सर्विस बाधित हुई, जिसे ठीक करने के लिए इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं। इस आउटेज के दौरान यूजर्स को दो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहली दिक्कत चैट में आई, जिससे पुरानी चैट्स को देखने में परेशानी हुई। दूसरी दिक्कत की वजह से लॉग-इन सिस्टम फेल हो गया है। इससे यूजर्स को लॉग-इन करने और नया अकाउंट बनाने में समस्या का सामना करना पड़ा।

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