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Jio का नया OTT Pass हुआ लॉन्च, मात्र 200 रुपये खर्च करके 15 OTT का पाएं फ्री एक्सेस

Jio कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया OTT Pass रिलीज किया है। इस पास में 15 ओटीटी, 1000 से ज्यादा लाइव टीवी व डेटा बेनेफिट्स मिलने वाले हैं। जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: May 27, 2026, 01:21 PM (IST)

Jio OTT Pass

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Jio ने OTT लवर्स को खास तोहफा दिया है। कंपनी अपने यूजर्स के लिए नया OTT Pass लेकर आई है। इस पास के जरिए जियो यूजर्स को 1 रिचार्ज के तहत कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस प्राप्त होगा। इसके अलावा, इस पास में कंपनी Live channels का सपोर्ट भी दे रही है। इतना ही नहीं यह पास डेटा बेनेफिट्स से भी लैस होने वाला है। इस प्लान में कंपनी अपने यूजर्स को हाई-स्पीड डेटा का एक्सेस दे रही है। अगर आप जियो यूजर हैं, तो यह नया ओटीटी पास आपके काफी काम आने वाला है। एक पास के अंदर आपको Prime Video Mobile Edition और JioHotstar Mobile जैसे ओटीटी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। news और पढें: Jio का डेली 2GB डेटा प्लान, कीमत 200 से भी कम

Jio OTT Pass

Jio कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए आज 27 मई को नया OTT Pass रिलीज किया है। इस पास की कीमत मात्र 200 रुपये है। इस 200 रुपये के प्लान में यूजर्स को 1500 रुपये से भी ज्यादा के बेनेफिट्स मिलने वाले हैं। इस पास की वैलिडिटी 1 महीने की है। इस पास को आज 27 मई से ही लाइव कर दिया गया है, जिसे आप MyJio, Jio.com व थर्ड पार्टी ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। news और पढें: Jio की मार्केट बिगाड़ने आया BSNL का खास ऑफर, सिर्फ 51 रुपये में रोज मिलेगा 2GB डेटा

15 Premium OTT Platforms

जियो के इस ओटीटी पास में कंपनी 15 प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस प्रोवाइड कर रही है, जिसमें YouTube Premium, Prime Video Mobile Edition and JioHotstar Mobile + Hollywood, JioTV जिसमें SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Hoichoi और Chaupal आदि शामिल है।

1,000+ Live TV Channels on JioTV

जियो का यह प्लान यूजर्स को लाइव टीवी चैनल्स का भी एक्सेस जियोटीवी पर देने वाला है। इस प्लान में 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस मिलेगा, जिसे आप JioTV के जरिए एक्सेस कर सकेंगे। इसमें 150 पेड चैनल्स भी शामिल हैं, जिसमें कई लीडिंग टीवी चैनल्स जैसे Star, Sony Entertainment, Sun TV Network, Warner Bros, Discovery और ETV शामिल है।

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Data Benefits

ओटीटी और लाइव टीवी चैनल्स के साथ-साथ जियो का यह प्लान यूजर्स को डेटा बेनेफिट भी देने वाला है। इस प्लान में आपको 30GB का 4G व 5G डेटा एक्सेस मिलेगा। यह डेटा 28 दिन के लिए उपलब्ध होगा।

200 Jio OTT Pass बेनेफिट्स
कीमत 200 रुपये
वैलिडिटी 28 दिन
ओटीटी ऐप्स 15 premium OTTs + Jio Apps
लाइव TV 1,000+ चैनल्स via JioTV (incl. 150+ paid)
डेटा 30 GB
5G अनलिमिटेड
Total value 1500 तक के बेनेफिट्स