Instagram, WhatsApp और Facebook चलाने के लिए देने होंगे पैसे, आ गए नए सब्सक्रिप्शन प्लान

Instagram, WhatsApp और Facebook यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। Meta ने अपने तीनों पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के लिए नए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं। इन प्लान के तहत यूजर्स को एक्सक्लूसिव फीचर्स, एडवांस टूल्स और बेहतर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलेंगे, जो फ्री वर्जन में उपलब्ध नहीं हैं। यानी कि आने वाले समय में अधिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यूजर्स को अतिरिक्त पैसा खर्च करना होगा। और पढें: WhatsApp में जल्द होगा बड़ा बदलाव, यूजर्स को मिलेंगी पहले से ज्यादा GIF

नए प्लान की कीमत

टेक क्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, टेक जाइंट मेटा ने Instagram और Facebook Plus नाम से सब्सक्रिप्शन प्लान को पेश किया है। इसकी कीमत 3.99 डॉलर यानी करीब 387 रुपये है। WhatsApp की बात करें, तो इसके प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस 2.99 डॉलर यानी करीब 290 रुपये है। इन प्लान को अमरिका में रिलीज किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारतीय यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतों का ऐलान नहीं किया है। और पढें: Instagram Instants से परेशान? ऐसे करें इसे आसानी से Hide

रिपोर्ट में बताया गया कि मेटा ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान को उतारा है। इस कदम से पता चलता है कि कंपनी रेवेन्यू के लिए सिर्फ विज्ञापन पर भरोसे नहीं बैठना चाहती है।

WhatsApp प्लस में मिलेंगी ये सुविधाएं

व्हाट्सएप प्लस लेने वाले यूजर्स को ऐप में ऐसे फीचर्स दिए जाएंगे, जिससे उनका चैटिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। इसके साथ कस्टमाइज थीम, यूनिक रिंगटोन, एक्सक्लूसिव स्टीकर और अधिक चैट्स को पिन करने का विकल्प दिया जाएगा।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को कई खास व प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम में यूजर्स देख पाएंगे कि उनकी स्टोरी को कितनी बार दोबारा देखा गया है। इसमें ऑडियंस लिस्ट बनाने के साथ बिना व्यूअर लिस्ट आए स्टोरी प्रीव्यू देखने का विकल्प मिलेगा।

नए प्लान के तहत इंस्टाग्राम में 24 घंटे से ज्यादा स्टोरी लगाई जा सकेगी। हर सप्ताह में एक बार स्टोरी को हाइलाइट किया जा सकेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उस स्टोरी को देख सकेंगे। इसके अलावा, एनिमेटेड हार्ट रिएक्शन, कस्टम ऐप आइकन और बायो में डिटेल लिखने के लिए स्पेशल फॉन्ट मिलेंगे।

वेरिफाइड प्लान से हैं अलग

मेटा द्वारा लॉन्च किए गए प्लान वेरिफाइड प्लान से अलग हैं। वेरिफाइड कंपनी का मौजूदा पेड प्लान है। इसमें सिर्फ ब्लू टिक दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि यह अकाउंट वेरिफाइड है।

Meta One प्लान से उठा पर्दा

आपको बता दें कि मेटा ने व्हाट्सएप, एफबी और इंस्टाग्राम प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करने के अलावा मेटा वन नाम का प्लान पेश किया है। इसकी कीमत 7.99 डॉलर (775 रुपये) है। इसमें एआई से इमेज और वीडियो बनाने के लिए टूल मिल रहे हैं। इसके साथ मेटा वन प्रीमियम नाम से भी प्लान को उतारा है। इसकी कीमत 19.99 डॉलर (1939 रुपये) है। इसमें कंपनी के सबसे लेटेस्ट फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए मिल रहे हैं।

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क्रिएटर्स के लिए भी आए प्लान

मेटा ने क्रिएटर्स के लिए भी प्लान लॉन्च किए हैं। इनमें पहला Meta One Essential और दूसरा Meta One Advanced है। इनकी कीमतें 14.99 डॉलर (करीब 1454 रुपये) और 49.99 डॉलर (करीब 4,813 रुपये) है।