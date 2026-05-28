WhatsApp में जल्द होगा बड़ा बदलाव, यूजर्स को मिलेंगी पहले से ज्यादा GIF

Published By: Ajay Verma | Published: May 28, 2026, 09:01 AM (IST)
WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए जल्द बड़ा बदलाव करने वाला है। इसके तहत प्लेटफॉर्म पर Tenor की जगह Klipy की GIF मिलेंगी, जिसे दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर की जा सकेगी। इसके लिए नया लेआउट भी लाने की योजना बनाई जा रही है। इसमें 50 प्रतिशत अधिक जीआईएफ दिखाई देंगी, जिससे इन फाइल को सर्च करना आसान हो जाएगा और ज्यादा स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ेगा। और पढें: WhatsApp यूजर्स ध्यान दें, ये एक सेटिंग ऑफ रखना पड़ सकता है भारी, तुरंत ऐसे करें ऑन
Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल प्ले-स्टोर (Google Play Store) पर मौजूद Android 2.26.21.7 बीटा अपडेट से Tenor की बदले Klipy की GIF को यूजर्स के लिए लाया जाएगा। फिलहाल, कंपनी की ओर से अभी तक इस अपडेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। और पढें: WhatsApp की स्टोरेज हो गई फुल, ऐसे करें खाली
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.21.7: what’s new?
WhatsApp is working on a feature that replaces Tenor with the Klipy GIF provider, and it will be available in a future update!https://t.co/lP96lmFYvI pic.twitter.com/SHdDbttGJt
— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2026
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप में जीआईएफ के लिए दो प्लेटफॉर्म GIPHY और Tenor को रखा गया है। GIPHY अपने बड़े GIF कलेक्शन के लिए जाना जाता है, जबकि Tenor फास्ट और एक्सप्रेसिव GIF सर्च के लिए लोगों के बीच पॉपुलर है, लेकिन मैसेजिंग ऐप में एक समय पर केवल एक ही GIF प्रोवाइडर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
रिपोर्ट में बताया गया कि Tenor ने हाल ही में 1 जुलाई 2026 को अपना ऑफिशियल एपीआई बंद करने का ऐलान किया था, जिसका सीधा प्रभाव व्हाट्सएप पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस घोषणा को ध्यान में रखकर ऐप ने नए GIF प्रोवाइडर को लाने का फैसला लिया है।
व्हाट्सएप में Klipy का सपोर्ट देने के लिए तैयारी चल रही है। इसकी टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस जीआईएफ प्रोवाइडर का सपोर्ट धीरे-धीरे सभी व्हाट्सएप यूजर्स (WhatsApp Users) को मिलने लगेगा।
अंत में बताते चलें कि व्हाट्सएप ने पिछले महीने यानी अप्रैल में व्हाट्सएप कार प्ले को रिलीज किया था। इसका सपोर्ट आईफोन (iphone) यूजर्स को दिया गया है। इस सुविधा के जरिए गाड़ी चलाते समय व्हाट्सएप पर आए मैसेज को चेक करने के साथ कॉल पर बात की जा सकती है।
कार प्ले के आने से पहले यूजर्स को सिरी का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिससे ड्राइवर चैट्स नहीं देख पाते थे। हालांकि, अब कार प्ले के आने से ड्राइविंग के दौरान बात करने के साथ मैसेज पढ़े जा सकते हैं।
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