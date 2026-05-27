Amazon Echo Dot Max और Amazon Echo Studio स्मार्ट होम स्पीकर्स भारत में लॉन्च हो गए हैं। भारत से पहले इन स्पीकर्स को अमेरिकी मार्केट में पेश किया गया था। भारत में ये दोनों ही डिवाइस कस्टम डिजाइन सिलिकॉन AZ3 सीरीज चिप से लैस है। इनके साथ स्पीकर्स में माइक्रोफोन टॉगल दिया गया है। यह पुराने Echo डिवाइस की तुलना में ज्यादा एनहैंस्ड बेस प्रोवाइड करता है। Echo Dot Max में कंपनी ने 3 कलर ऑप्शन पेश किए हैं, वहीं स्टूडियो में 2 कलर ऑप्शन मौजूद है। आइए जानते हैं इनकी कीमत, उपलब्धता और फीचर्स। और पढें: घर को सिनेमाघर बना देंगे ये 50 इंच स्क्रीन वाले Smart TVs, कीमत 30,000 रुपये से भी कम

Amazon Echo Dot Max, Echo Studio Price in India, Availability

कंपनी ने Amazon Echo Dot Max को 10,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। जैसे कि हमने बताया कंपनी ने इन स्पीकर्स को Amethyst, Glacier White और Graphite कलर ऑप्शन में पेश किया है। वहीं, दूसरी Amazon Echo Studio को 23,999 रुपये में पेश किया गया है। इसमें आपको Glacier White और Graphite कलर ऑप्शन मिलते हैं। इन दोनों ही डिवाइस को आप Amazon और Flipkart के जरिए खरीद सकते हैं। और पढें: Vivo फोन हुआ सस्ता! कीमत में आई 2450 रुपये तक की गिरावट, Flipkart-Amazon पर मिल रही सुपर डील

Amazon Echo Dot Max, Echo Studio Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो Amazon Echo Dot Max और Amazon Echo Studio में कंपनी ने कस्टम AZ3 और AZ3 Pro चिप दी है। यह चिप Alexa को स्मार्ट होम डिवाइस में बेहतर wake-word detection प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं इस बार कंपनी ने चिप के साथ शानदार Conversation Detection को भी बेहतर किया है।

Echo Dot Max और Echo Studio को Fire TV sticks के साथ कनेक्ट करके Alexa Home Theatre एक्सपीरियंस प्राप्त किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi, Zigbee, Thread, Matter और Bluetooth आदि शामिल है। साथ ही इनमें बिल्ट-इन स्मार्ट होम हब दिया गया है, जो कि अन्य स्मार्ट होम अप्लाइंसेस के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिसमें लाइट्स, एसी, फैन्स स्मार्ट प्लग आदि शामिल है।

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ऑडियो की बात करें, तो ये पुराने Echo Dot की तुलना में 3 गुना बेहतर bass enhancement डिलीवर करते हैं। इनमें 2-वे स्पीकर सेटअप दिया गया है, जिसमें “high-excursion” woofer व tweeter शामिल है। इतना ही नहीं इनमें spatial audio और Dolby Atmos का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी ने इनमें 3D knit fabric बॉडी दी है।