iQOO 15R Review: स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों के बीच अच्छा फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने के लिए अब 60,000 से 70,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि 50,000 से कम के सेगमेंट में अच्छे फ्लैगशिप स्मार्टफोन आना बंद हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों की वजह से स्मार्टफोन्स की कीमत में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों के बीच दमदार गेमिंग स्मार्टफोन्स के लिए जाने जानी वाली आइकू कंपनी ने नियर फ्लैगशिप किलर फोन iQOO 15R मार्केट में पेश कर दिया है। खास बात यह है कि इस फोन को कंपनी ने 50,000 से कम की रेंज वाले सेगमेंट में उतारा है। भले ही रेंज कम हो… लेकिन ऑन पेपर यह फोन काफी दमदार लग रहा है, जिसमें आपको Snapdragon 8 Gen 5 चिप व 7600mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। हालांकि, असल जिंदगी में यह फोन खरा फ्लैगशिप स्मार्टफोन उतरता है या नहीं? यही जानने के लिए हमने इस स्मार्टफोन को लगभग 1 महीना अपने प्राइमरी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया। अगर आप 50,000 से कम की रेंज में असल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो यहां जान लें iQOO 15R स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा या फिर नहीं। और पढें: आज से शुरू हुई iQOO 15R की सेल, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

कंपनी ने iQOO 15R को 44,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। हमारे पास फोन का Dark Knight कलर ऑप्शन रिव्यू के लिए आया है। और पढें: Amazon Offers: OnePlus 13s समेत इन फोन को खरीदने का सुनहरा मौका, मिल रहा 4000 तक का डिस्काउंट

iQOO 15R Design

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iQOO 15R के डिजाइन में आपको कुछ नयापन देखने को नहीं मिलेगा। इस फोन का डिजाइन काफी हद-तक अपने पुराने मॉडल्स जैसा ही है। हालांकि, कैमरा मॉड्यूल में सेंसर्स की प्लेसमेंट वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली दी गई है, जो कि देखने में थोड़ी अलग लगती है। इसके अलावा, फोन का इन-हैंड फील भी आपको प्रीमियम ही लगेगा। कंपनी ने इसमें मेटल फ्रेम और फाइबरग्लास बैक पैनल दिया है, जिसकी वजह से बैक पर ज्यादा फिंगरप्रिंट नहीं आते।

फोन के साथ आपको ट्रांसपेरेंट कवर भी प्रोटेक्शन के लिए मिलेगा। यह फोन 7.9mm मोटा है और इसका भार 206g है। इसे हम कॉम्पैक्ट फोन तो नहीं कह सकते, लेकिन यह फोन उतना बल्की भी नहीं है। आप आसानी से फोन को वन-हैंड यूज कर सकते हैं। फोन के दाएं किनारे पर कंपनी ने पावर बटन और वॉल्यूम बटन को जगह दी है। वहीं, ऑडियो के लिए इसमें डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। ओवरऑल फोन का लुक और फील बेसिक है।

iQOO 15R Display

iQOO 15R में कंपनी ने 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक का है। रोजमर्रा के इस्तेमाल का फोन का डिस्प्ले काफी स्मूथ है और इसमें वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। हाई रिफ्रेश रेट में ऐप्स स्क्रोलिंग व गेमिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ और फास्ट फील होता है।

डिस्प्ले के किनारों पर पतले बेजल्स दिए गए हैं, जिसमें आपको लगभग फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। सेल्फी कैमरा के लिए फोन के डिस्प्ले में पंच-होल कटआउट मौजूद है। वहीं, फोन में आपको 5000 Nits की तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर की बात करें, तो 50 प्रतिशत ब्राइटनेस के साथ डिस्प्ले सुपर विजेबल होता है। वहीं, इंडोर में आप 30 से 40 प्रतिशत ब्राइटनेस पर आराम से फोन को चला सकेंगे। कंपनी ने फोन में अडैप्टिव ब्राइटनेस भी दी है, जो कि बाहरी रोशनी के आधार अपने-आप स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करता है। इसके साथ ही फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही क्विक काम करता है।

iQOO 15 Performance

यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 12GB तक RAM व 512GB तक की स्टोरेज मिलती है। साथ ही फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है। इतना ही नहीं कंपनी ने इसमें Network Enhancement Chip व Q2 Supercomputing Chip भी दी है।

डेली यूज की बात करें, तो आइकू का यह फोन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला है। आप आसानी से ढेर सारे ऐप्स को एक-साथ यूज कर सकते हैं, फोन बिना हैंग व लैग हुए अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा बैकग्राउंड में हैवी ऐप्स ओपन करके भी आप अपने डेली टास्क फोन में आसानी से कर सकेंगे, जिसमें सोशल मीडिया यूज, मैसेजिंग व ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आदि सब शामिल है।

गेमिंग की बात करें, तो हमने इस स्मार्टफोन पर Free Fire Max जैसे रॉयल बैटल मोबाइल गेम को हाई फ्रेम रेट पर काफी स्मूदली इन्जॉय किए। कई घंटे गेम खेलने के बाद भी मुझे किसी प्रकार का लैग देखने को नहीं मिला। हां, लंबे गेमिंग सेशन के बाद फोन थोड़ा हीट होता है, लेकिन यह फोन इतना अल्ट्रा हीटिंग इशू के साथ नहीं आता। OriginOS की बात करें, तो कुछ प्री-इंस्टॉल ऐप्स आपको फोन में मिलने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि कई ऐप्स को आसानी से आप फोन से अनइंस्टॉल कर सकते हैं।

iQOO 15 Camera

फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। आइकू कंपनी कैमरा के लिए नहीं जानी जाती, लेकिन अपने लेटेस्ट मिड-रेंज फ्लैगशिप फोन में कंपनी ने अच्छा काम किया है। डे-लाइट में फोन का प्राइमरी कैमरा अच्छी तस्वीरें कैप्चर करता है, जिसके कलर्स व डिटेलिंग बैलेंस्ड हैं। डे लाइट में ली गई तस्वीरों में ब्राइट कलर्स व डार्क शेडो को कैमरा अच्छे से जस्टिफाई करता है। हालांकि, कंपनी ने इस फोन में टेलीफोटो सेंसर नहीं दिया… जहां आपको थोड़ी निराशा झेलनी होगी।

पोट्रेट कैमरा से ली गई तस्वीरों में अच्छा एज डिटेक्शन देखा जा सकता है। डे लाइट के अलावा, लो-लाइट में भी फोन का कैमरा ठीक-ठाक काम करता है। वहीं, Night Camera भी ठीक-ठाक रिजल्ट देता है। नाइट कैमरे से ली गई तस्वीरें उतनी नैचुरल नहीं लगती। कई बार आपको डिटेलिंग कम दिखेगी और कलर्स भी डल दिखेंगे। इसके अलावा, अलर आप बड़ी फील्ड की तस्वीर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फोन में अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जो कि आपको इस प्राइस रेंज के सभी फोन में देखने को मिलेगा।

सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरा भी डे लाइट में नेचुरल स्किन टोन के तस्वीरें लेता है। हालांकि, लो-लाइट में क्लियरिटी थोड़ी डल हो जाती है और तस्वीर उतनी नेचुरल भी नहीं लगती। इस फोन के सभी कैमरे से आप 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। ध्यान रहे आइकू के फोन कैमरा फोकस्ड फोन नहीं होते, ऐसे में फोन से हमे उतनी उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि, फोन खरीदने पर फोन का कैमरा आपको निराश नहीं करेगा।

iQOO 15 Battery

इस फोन में 7,600mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। मैंने इस फोन को 1 बार फुल चार्ज करके समान्य इस्तेमाल पर आराम से 2 दिन बिना चार्ज किए निकाले हैं। वहीं, 7600mAh फोन को 0 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है। अगर आप बड़ी बैटरी वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो 50 हजार से कम की रेंज में यह फोन आपके लिए एक परफेक्ट च्वाइस साबित होगी। फोन सिंगल चार्ज पर लंबी बैटरी प्रोवाइड करता है।

Verdict

iQOO 15R यकिनन एक अच्छा मिड-रेंज फ्लैगशिप फोन है, जिसमें आपको 44,999 रुपये की कीमत में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा। इसमें आपको ब्राइट व स्मूथ डिस्प्ले के साथ दमदार परफॉर्मेंस और लंबी चलने वाली बैटरी मिलने वाली है। हालांकि, कैमरा फ्रंट पर टेलीफोटो का न होगा और लो-लाइट फोटोग्राफी आपको थोड़ा निराश कर सकती है। बाकी ओवरऑल 50,000 रुपये से कम की रेंज में यह फोन आपको नियर फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। अगर आपकी प्राथमिकता फास्ट परफॉर्मेंस और एक बार में लंबी चलने वाली बैटरी है, तो आइकू का यह फोन आपके लिए ही है।