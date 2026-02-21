Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 21 February 2026: भारतीय सर्वर के कोड रिलीज, फ्री में पाएं फाडू Rewards

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 21, 2026, 09:30 AM (IST)
Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 21 February 2026: गरेना का फ्री फायर मैक्स बेस्ट बैटल रॉयल गेम्स में से एक है। इसके ग्राफिक्स लाजवाब हैं और गेमप्ले बहुत स्मूथ है। इसमें स्किन, आउटफिट, लूट क्रेट, पेट और कैरेक्टर जैसे प्रीमियम आइटम उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें पाने के लिए इन-गेम करेंसी डायमंड का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन रिडीम कोड से गेमिंग आइटम्स को फ्री में क्लेम किया जा सकता है। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर तैयार किया गया है। और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए अच्छी खबर, आधी कीमत में मिल रहा Golden Roar बंडल
गरेना की तरफ से रोज Free Fire Max कोड रिलीज किए जाते हैं। इन कोड से किसी भी आइटम को अपना बनाया जा सकता है। ये कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस वजह से एक रीजन के कोड दूसरे में काम नहीं करते हैं। इनकी समय सीमा भी पहले से निर्धारित होती है। इसके खत्म होने पर भी कोड बेकार हो जाते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026: आ गए लेटेस्ट कोड, मुफ्त में पाएं Character-Bundle आज
आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और मुफ्त में रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, तो आज यानी 21 फरवरी के कोड आपके लिए हैं। यहां लेटेस्ट गेमिंग कोड की पूरी लिस्ट दी गई है :- और पढें: Free Fire Max में Deep Aqua Bundle पाने का मौका, Daily Special से ऐसे करें Claim
E9QH6K4LNP7V
S5PL7M2LRV8K
Q8M4K7L2VR9J
RD3TZK7WME65
ZRW3J4N8VX56
TFX9J3Z2RP64
WD2ATK3ZEA55
4ST1ZTBZBRP9
UPQ7X5NMJ64V
FFM1VSWCPXN9
QK82S2LX5Q27
P3LX6V9TM2QH
V427K98RUCHZ
J3ZKQ57Z2P2P
FFWCTKX2P5NQ
TX4SC2VUNPKF
RHTG9VOLTDWP
N7QK5L3MRP9J
J2QP8M1KVL6V
FFPLUFBVSLOT
MCPW3D28VZD6
ZZZ76NT3PDSH
फ्री फायर मैक्स के कोड से रिवॉर्ड पाना बहुत आसान है। यहां स्टेप बाय स्टेप कोड रिडीम करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है :-
1. गेमिंग कोड से रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कर लीजिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
4. कोड कंफर्म करें और सबमिट करिए।
5. इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
गरेना फ्री फायर के रिडीम कोड ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information