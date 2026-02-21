Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 21 February 2026: भारतीय सर्वर के कोड रिलीज, फ्री में पाएं फाडू Rewards

Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 21 February 2026: गरेना का फ्री फायर मैक्स बेस्ट बैटल रॉयल गेम्स में से एक है। इसके ग्राफिक्स लाजवाब हैं और गेमप्ले बहुत स्मूथ है। इसमें स्किन, आउटफिट, लूट क्रेट, पेट और कैरेक्टर जैसे प्रीमियम आइटम उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें पाने के लिए इन-गेम करेंसी डायमंड का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन रिडीम कोड से गेमिंग आइटम्स को फ्री में क्लेम किया जा सकता है। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर तैयार किया गया है। और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए अच्छी खबर, आधी कीमत में मिल रहा Golden Roar बंडल

गरेना की तरफ से रोज Free Fire Max कोड रिलीज किए जाते हैं। इन कोड से किसी भी आइटम को अपना बनाया जा सकता है। ये कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस वजह से एक रीजन के कोड दूसरे में काम नहीं करते हैं। इनकी समय सीमा भी पहले से निर्धारित होती है। इसके खत्म होने पर भी कोड बेकार हो जाते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 20 February 2026: आ गए लेटेस्ट कोड, मुफ्त में पाएं Character-Bundle आज

Free Fire Max Redeem Codes Today

आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और मुफ्त में रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, तो आज यानी 21 फरवरी के कोड आपके लिए हैं। यहां लेटेस्ट गेमिंग कोड की पूरी लिस्ट दी गई है :- और पढें: Free Fire Max में Deep Aqua Bundle पाने का मौका, Daily Special से ऐसे करें Claim

E9QH6K4LNP7V

S5PL7M2LRV8K

Q8M4K7L2VR9J

RD3TZK7WME65

ZRW3J4N8VX56

TFX9J3Z2RP64

WD2ATK3ZEA55

4ST1ZTBZBRP9

UPQ7X5NMJ64V

FFM1VSWCPXN9

QK82S2LX5Q27

P3LX6V9TM2QH

V427K98RUCHZ

J3ZKQ57Z2P2P

FFWCTKX2P5NQ

TX4SC2VUNPKF

RHTG9VOLTDWP

N7QK5L3MRP9J

J2QP8M1KVL6V

FFPLUFBVSLOT

MCPW3D28VZD6

ZZZ76NT3PDSH

कैसे करें गेमिंग कोड से आइटम क्लेम ?

फ्री फायर मैक्स के कोड से रिवॉर्ड पाना बहुत आसान है। यहां स्टेप बाय स्टेप कोड रिडीम करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है :-

1. गेमिंग कोड से रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कर लीजिए।

3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।

4. कोड कंफर्म करें और सबमिट करिए।

5. इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

ध्यान देने वाली बात

गरेना फ्री फायर के रिडीम कोड ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता।