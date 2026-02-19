comscore
  Free Fire Max Best Luck Royale Events Claims Emote Gloo Wall Skin

Free Fire Max के सबसे बेस्ट Luck Royale इवेंट, सस्ते में पाएं प्रीमियम Emote और Skin

Free Fire Max में इस वक्त शानदार लक रॉयल इवेंट चल रहे हैं। इन सभी से हार्ट अटैक इमोट और Prism Guard ग्लू वॉल स्किन जैसे आइटम क्लेम किए जा सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 19, 2026, 11:12 AM (IST)

Free Fire Max के लक रॉयल इवेंट गेमर्स के बीच बहुत पॉपुलर हैं। इन खास इवेंट में अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव गेमिंग आइटम जैसे गन स्किन, बंडल और इमोट आदि मिलते हैं, जिन्हें बहुत कम डायमंड में क्लेम किया जा सकता है। इन आइटम से मैच जीतने में मदद मिलती है और गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और प्रीमियम आइटम पाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके मतलब की है। हम आपको यहां गेम में चल रहे टॉप लक रॉयल इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप Legendary बंडल से लेकर Emote तक अनलॉक कर सकते हैं। news और पढें: Garena Free Fire Max: आज के कोड से मिल रहे धांसू Rewards, पाने के लिए करें रिडीम

Free Fire Max Luck Royale Events

Emote Royale

इमोट रॉयल इमोट बेस्ड लक रॉयल इवेंट है। इसमें एक या दो नहीं बल्कि 4 शानदार इमोट ग्रैंड प्राइज के तौर पर मिल रहे हैं। इनमें Heart Attack और What a Match इमोट शामिल हैं। इनके साथ Magical Fox, Glacier Devil हेड और टीम बूस्टर जैसे आइटम भी मिल रहे हैं। इन सभी को स्पिन करके प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक बार स्पिन करने के लिए 20 डायमंड और 5 बार स्पिन करने के लिए 90 डायमंड खर्च करने होंगे। news और पढें: Free Fire Max Diamond: गेम में Romance Top-up इवेंट शुरू, G36 Thorned Romance गन स्किन फ्री

Wall Royale

फ्री फायर मैक्स का वॉल रॉयल शानदार इवेंट है। यह गेमर्स के लिए अगले 10 दिन तक लाइव रहेगा। इस बीच स्पिन करके Prism Guard, Angel Wings और Frozen Platinum जैसी ग्लू वॉल स्किन पाई जा सकती हैं। इन स्किन के साथ जीन्स और जैकेट जैसे आउटफिट भी अनलॉक करने का अवसर मिल रहा है। इसमें 1 स्पिन की कीमत 9 डायमंड और 5 स्पिन का प्राइस 90 डायमंड है। news और पढें: Free Fire Max में आया नया इवेंट, Heart Attack इमोट समेत मिल रहा काफी कुछ

Shadow Scars

शैडो स्कार इवेंट में Shadow of Scars नाम की वेपन स्किन मिल रही है, जिसे ग्रैंड प्राइज के तौर पर पाया जा सकता है। इसके अलावा, Rav Skater, Song of Hana और Nightslayer Grizzly स्किन भी पाने का चांस मिल रहा है। इसके लिए स्पिन करना होगा। इसमें 1 स्पिन के लिए 1 डायमंड और 10+1 यानी 11 स्पिन के लिए 9000 गोल्ड और 1 डायमंड का इस्तेमाल करना होगा।