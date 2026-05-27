Free Fire Max में BAA MASK और Gold Royale Voucher मिल रहा फ्री, ऐसे करें क्लेम

Published By: Ajay Verma | Published: May 27, 2026, 02:59 PM (IST)
Free Fire Max में इस वक्त गेमर्स के लिए शानदार गेमिंग इवेंट लाइव हैं। इनमें से एक RAM PROTOCOL है। इसमें प्रीमियम हेड मास्क (Head Mask) और गोल्ड रॉयल वाउचर (Gold Royale Voucher) मुख्य इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। इसके साथ वेपन लूट क्रेट भी मिल रही है, जिससे गन की पावर को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, नया लुक भी दिया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Wall Royale इवेंट शुरू, ऐसे फ्री पाएं Eclipse Override Gloo Wall Skin
अगर आप फ्री फायर मैक्स गेम खेलते हैं और गेमिंग आइटम्स को मुफ्त में पाना चाहते हैं, तो यह गेमिंग आर्टिकल आपके काम आने वाला है। हम आपको यहां इवेंट से जुड़ी पूरी डिटेल देंगे, जिससे आप आइटम्स को आसानी से क्लेम कर सकेंगे। और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा MC Funk बंडल, Daily Special दे रहा मौका
फ्री फायर मैक्स का रैम प्रोटोकॉल इवेंट हाल ही में लाइव हुआ है। इसमें BAA Mask मुख्य रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा रहा है। इसके अलावा, इवेंट से Bunny Weapon Loot Crate और Gold Royale Voucher को भी फ्री में क्लेम करने का मौका मिल रहा है। हालांकि, इन आइटम को अनलॉक करने के लिए इवेंट में मिलने वाले टास्क को पूरा करना होगा। और पढें: Free Fire Max Diamonds: नया Top-up इवेंट शुरू, 1000 डायमंड्स खरीदने पर मिलेंगे 2000 डायमंड्स, जानें कैसे
निम्नलिखित टास्क को पूरा करने पर प्रीमियम एवं एक्सक्लूसिव आइटम को अनलॉक किया जा सकता है :
1. 41 मिनट तक BR/CS मैच खेलने पर गोल्ड रॉयल वाउचर दिया जा रहा है।
2. 91 मिनट तक BR/CS मैच खेलने पर शानदार वेपन लूट क्रेट दी जा रही है, जिसे अनलॉक करके वेपन स्किन पाई जा सकती है।
3. 170 मिनट तक BR/CS मैच खेलने पर बा मास्क मिल रहा है।
खबर में ऊपर बताए गए रिवॉर्ड्स को पाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स :
1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लें।
2. फिर इवेंट सेक्शन पर टैप करें।
3. आपकी स्क्रीन पर इवेंट विंडो ओपन होगी, उसमें Ghost Protocol पर टैप कीजिए।
4. अब आपको RAM PROTOCOL इवेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए।
5. टास्क के बगल में मौजूद क्लेम बटन पर टैप करते ही रिवॉर्ड अनलॉक हो जाएगा, जिसका उपयोग आप गेम में कर पाएंगे।
गरेना का यह गेमिंग इवेंट 1 जून 2026 तक लाइव रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इवेंट को 26 मई को गेमर्स के लिए लाइव किया गया था।
1. फ्री फायर मैक्स के रिवॉर्ड में कौन-सा आइटम मुख्य रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है ?
Ans. इस इवेंट बा मास्क मेन रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा रहा है।
2. RAM PROTOCOL इवेंट कब तक लाइव रहेगा ?
Ans. गरेना का यह इवेंट 1 जून 2026 तक लाइव रहेगा।
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