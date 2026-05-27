Spotify Premium यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले, मुफ्त में मिलेगा ये नया फीचर

Spotify ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और खास फीचर पेश किया है। अब यूजर्स ऐप पर सिर्फ गाने और पॉडकास्ट ही नहीं, बल्कि लंबी मैगजीन आर्टिकल्स को ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकेंगे। कंपनी ने बताया कि यह फीचर उन 22 देशों में शुरू किया जा रहा है जहां पहले से Spotify Audiobooks उपलब्ध हैं। इस नए फीचर के जरिए यूजर्स अब मशहूर मैगजीन और पब्लिकेशन के लेखों को बिना पढ़े, सीधे सुन सकेंगे। कंपनी का मानना है कि इससे लोगों को जानकारी हासिल करने का नया और आसान तरीका मिलेगा। और पढें: Spotify में आया नया सोशल फीचर, दोस्तों की म्यूजिक एक्टिविटी अब रियल-टाइम में देखें

Premium और Free यूजर्स के लिए क्या होंगे नए नियम?

Spotify ने बताया कि Premium सब्सक्राइबर्स को यह सुविधा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेगी। यानी जो लोग पहले से Spotify Premium इस्तेमाल कर रहे हैं, वे अपने मौजूदा Audiobooks प्लेबैक अलाउंस के अंदर इन आर्टिकल्स को सुन पाएंगे। वहीं फ्री यूजर्स को हर आर्टिकल अलग से खरीदना होगा, जिसकी कीमत 1.99 डॉलर यानी लगभग 190 रुपये रखी गई है। कंपनी के मुताबिक हर ऑडियो आर्टिकल की लंबाई दो घंटे से कम होगी, ताकि यूजर्स आसानी से उन्हें सुन सकें। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए यूजफुल माना जा रहा है जो लंबे आर्टिकल्स पढ़ने की बजाय सुनना पसंद करते हैं। और पढें: Spotify ने लॉन्च किया Prompted Playlist फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

किन मशहूर मैगजीन के आर्टिकल्स सुनने को मिलेंगे?

Spotify की इस नई लाइब्रेरी में फिलहाल 650 से ज्यादा लंबे आर्टिकल्स शामिल किए गए हैं। इनमें मशहूर पब्लिकेशन जैसे Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, WIRED, GQ, Billboard और Vanity Fair के आर्टिकल्स मौजूद हैं। फिलहाल ये सभी आर्टिकल्स केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं। Spotify का कहना है कि यह फीचर यूजर्स को पॉडकास्ट से आगे बढ़ाकर ऑडियोबुक्स और लंबे कंटेंट की दुनिया से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही इससे लोग अपने पसंदीदा कलाकारों और विषयों के बारे में ज्यादा गहराई से जानकारी भी हासिल कर पाएंगे। और पढें: Spotify ने भारत में लॉन्च किए 4 नए Premium प्लान, साथ ही आया AI Audiobook Recap फीचर

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Spotify का यह नया फीचर यूजर्स के लिए क्यों खास है?

Spotify Audiobooks की Licensing Lead Colleen Prendergast ने कहा कि यह फीचर म्यूजिक, पॉडकास्ट और ऑडियोबुक्स के बीच एक नेचुरल एक्सटेंशन की तरह काम करेगा। उनके अनुसार लोग जिन विषयों को पसंद करते हैं, अब उन्हीं से जुड़े लंबे आर्टिकल्स भी ऑडियो फॉर्म में सुन सकेंगे। कंपनी को उम्मीद है कि यह नया फीचर यूजर्स के कंटेंट सुनने के अनुभव को और बेहतर बनाएगा। आने वाले समय में Spotify इस लाइब्रेरी में और ज्यादा पब्लिकेशन और भाषाओं को भी जोड़ सकता है, जिससे दुनिया भर के यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा।