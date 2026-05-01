Netflix ने अपने मोबाइल ऐप पर यूजर्स का एक्सपीरियंस बदलने वाला है। अब आप नेटफ्लिक्स के मोबाइस ऐप पर Instagram Reels जैसी वीडियो का मजा ले सकेंगे। जी हां, नेटफ्लिक्स ने अपने मोबाइल ऐप के लिए नया Clips फीचर रोलआउट किया है। इस फीचर के जरिए आपको नेटफ्लिक्स ऐप पर रील्स जैसी शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेंगी। हालांकि, यह वीडियो इंस्टाग्राम के रील्स क्रिएटर्स वाली नहीं होंगी बल्कि इन वीडियो में आपको नेटफ्लिक्स के टॉप लेटेस्ट शो व मूवी के बेस्ट सीन देखने को मिलेंगे। अक्सर होता है कि आप रील्स पर किसी मूवी व शो को सीन देखते हैं, लेकिन उस शो को असल में किसी ओटीटी पर देखे यह ढूंढते हुए काफी समय बर्बाद होता है। यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए नेटफ्लिक्स ने क्लिप्स फीचर रिलीज कर दिया है। इस फीचर के तहत आप नेटफ्लिक्स ऐप पर ही नेटफ्लिक्स के बेस्ट शो व मूवी के बेस्ट सीन को देख सकेंगे। और पढें: Netflix ने लॉन्च किया बच्चों के लिए नया Playground App, अब गेम्स और लर्निंग सब कुछ एक साथ

Netflix का नया Clips फीचर क्या है?

Netflix ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग-पोस्ट के जरिए Clips फीचर की रोलआउट की जानकारी दी है। यह Instagram के Reels फीचर की तरह ही काम करता है, जिसमें आपको शॉर्ट वर्टिकल वीडियो देखने को मिलती है। हालांकि, ये वीडियो नेटफ्लिक्स के शो व मूवी की ही शॉर्ट क्लिप्स होंगी। इस फीचर को भारत समेत अन्य देशों में रिलीज कर दिया है। हालांकि, आने वाले महीनों में इसे लगभग सभी ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया जाएगा। और पढें: Netflix Top 5 Trending Movies: नंबर वन पर है धुरंधर, रोमांस-सस्पेंस भी है लिस्ट में शामिल

Clips फीचर क्यों लाया Netflix?

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पिछले कुछ सालों में भारत समेत कई देशों में शॉर्ट वीडियो की लोकप्रियता बढ़ी है। इसकी शुरुआत TikTok से हुई थी। हालांकि, टिकटॉक बैन के बाद भारत में इंस्टाग्राम ने रील्स फीचर रिलीज किया, जो कि आज के समय में इंस्टाग्राम की एक बड़ी पहचान बन चुका है। लोगों की इसी पसंद का फायदा आप नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पर उठाने जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स द्वारा इस फीचर को लाने का उद्देश्य लोगों के बीच क्या देखें वाला कंफ्यूजन खत्म करना है। अक्सर होता है कि लोग घंटों नेटफ्लिक्स पर स्क्रोल करते रहते हैं, लेकिन वो तय नहीं कर पाते कि उन्हें आखिर देखना क्या है। अगर आप नेटफ्लिक्स पर ट्रेलर या फिर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं, तो आप नेटफ्लिक्स के इस नए फीचर को एक्सेस करके शो से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। नेटफ्लिक्स क्लिप्स में शो के बेस्ट सीन को रिलीज करेगा, जिसे देखकर आप तय कर सकेंगे कि आपको वो शो देखना है या नहीं।

अगर आपको क्लिप्स में कोई शो या मूवी अच्छी लगती है, तो आप उसे सीधे My List में एड कर सकते हैं। इसके अलावा, आपको वो शॉर्ट क्लिप व्हाट्सऐप व इंस्टाग्राम पर भी भेजने का विकल्प मिलेगा। इतना ही नहीं उस क्लिप को आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर कर सकेंगे।

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कहां मिलेगा Clips फीचर?

कंपनी ने इस फीचर को Netflix Mobile App के लिए रिलीज किया है। जैसे ही आप फोन में नेटफ्लिक्स ऐप ओपन करेंगे, वैसे ही आपको बॉटम बार में होम के बगल में नया Clips टैब दिखेगा। इस टैब पर क्लिक करके आप शो व मूवी जैसी कैटेगरी के शॉर्ट क्लिप्स देख सकेंगे। जल्द ही इसमें पॉडकास्ट, लाइव प्रोग्राम जैसी कैटेगरी को भी एड किया जाने वाला है।