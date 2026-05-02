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Airtel Vs Vi: 979 रुपये वाला किसका प्लान है परफेक्ट, किसमें मिल रहे ज्यादा बेनेफिट, जानिए यहां

Airtel Vs Vi: एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पोर्टफोलियो में 979 रुपये वाला प्लान है। हालांकि, बेनेफिट्स के मामले में दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इनके बारे में अधिक जानने के लिए खबर पढ़ें।

Published By: Ajay Verma | Published: May 02, 2026, 09:30 AM (IST)

airtel Vs Vi
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Airtel Vs Vi: भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां हैं। इन दोनों के पास हर रेंज के प्रीपेड प्लान हैं, जिनमें यूजर्स की जरूरत के हिसाब से डेटा दिया जा रहा है। इनमें बात करने के लिए फ्री वॉइस कॉलिंग मिल रही है। एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी जैसे बेनेफिट्स दिए जा रहे है। इनमें एक 979 रुपये का प्लान है, जो बहुत पॉपुलर है। इस वजह से हम आज इस रिचार्ज प्लान का कंपेरिजन करने वाले हैं, जिससे आप जान सकेंगे कि किसका प्रीपेड पैक बेस्ट है और किसके प्लान में ज्यादा बेनेफिट मिल रहे हैं। news और पढें: Jio vs Airtel: 219 रुपये कीमत एक-जैसी, फिर भी जियो ने मारी बाजी, जानें कैसे

Airtel Vs Vodafone idea

Airtel और Vi दोनों के प्लान की कीमत एक है, लेकिन इन दोनों प्रीपेड प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स अलग-अलग हैं। सबसे पहले एयरटेल के प्लान की बात करें, तो इस रिचार्ज पैक में इंटरनेट के लिए रोजाना 2GB अनलिमिटेड 5जी डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ SMS नहीं मिल रहे हैं। news और पढें: Jio-Airtel: 1000 से कम के सबसे बेस्ट वाई-फाई प्लान, 100Mbps की स्पीड के साथ 22 से ज्यादा OTT ऐप मिलेंगे Free

इस रिचार्ज पैक में घंटों बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इसमें Sony Liv का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा, Airtel Xstream Play का एक्सेस भी फ्री में ऑफर किया जा रहा है, जिससे यूजर्स 20 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज व मूवी देख सकते हैं। इसकी वैधता 84 दिन की है। news और पढें: Airtel के दो धांसू प्लान, मिलेगा बेहिसाब डेटा

अब वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान पर आएं, तो इसमें एयरटेल वाले प्लान की तरह रोज 2GB डेटा मिल रहा है। इसमें 100 SMS डेली मिल रहे हैं। साथ ही, दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है।

इस प्लान में मनोरंजन के लिए SonyLIV, ZEE5 और FanCode समेत 16 ओटीटी ऐप फ्री में दिए जा रहे हैं, जिनका एक्सेस टीवी और मोबाइल पर मिलेगा। यही नहीं प्लान में रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा। इससे आपका डेली मिलने वाला डेटा बचा रहेगा। इसके अतिरिक्त वीकेंड डेटा रोलओवर जैसे बेनेफिट भी दिए जा रहे हैं। इसकी समय सीमा भी 84 दिन की है।

डिटेल Airtel 979 प्लान Vi 979 प्लान
समय सीमा 84 दिन 84 दिन
डेली डेटा 2GB 2GB
कॉलिंग अनलिमिटेड कॉलिंग अनलिमिटेड कॉलिंग
ओटीटी  Sony Liv समेत 20 से ज्यादा ओटीटी SonyLIV और FanCode समेत 16 ओटीटी
एसएमएस 100 डेली

कहां से करें रिचार्ज ?

एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स प्रीपेड प्लान को ऑफिशियल मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर जाकर रिचार्ज कर सकते हैं। इन प्लान को गूगल पे, पेटीएम और फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म से भी रिचार्ज किया जा सकता है।

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निष्कर्ष

एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लान लगभग एक समान हैं। दोनों रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 84 दिन की वैधता दी जा रही है। दोनों में रोजाना 2 जीबी डेटा मिल रहा है। हालांकि, डेटा के मामले में वीआई का प्लान एयरटेल से बेहतर है, क्योंकि इसमें रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक असीमित डेटा ऑफर किया जा रहा है, लेकिन ओटीटी के मामले में एयरटेल का प्लान वीआई के प्लान से बेहतर है। इसमें 20 से अधिक ओटीटी ऐप मिल रहे हैं।