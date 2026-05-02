Airtel Vs Vi: 979 रुपये वाला किसका प्लान है परफेक्ट, किसमें मिल रहे ज्यादा बेनेफिट, जानिए यहां

Published By: Ajay Verma | Published: May 02, 2026, 09:30 AM (IST)
Airtel Vs Vi: भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां हैं। इन दोनों के पास हर रेंज के प्रीपेड प्लान हैं, जिनमें यूजर्स की जरूरत के हिसाब से डेटा दिया जा रहा है। इनमें बात करने के लिए फ्री वॉइस कॉलिंग मिल रही है। एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी जैसे बेनेफिट्स दिए जा रहे है। इनमें एक 979 रुपये का प्लान है, जो बहुत पॉपुलर है। इस वजह से हम आज इस रिचार्ज प्लान का कंपेरिजन करने वाले हैं, जिससे आप जान सकेंगे कि किसका प्रीपेड पैक बेस्ट है और किसके प्लान में ज्यादा बेनेफिट मिल रहे हैं। और पढें: Jio vs Airtel: 219 रुपये कीमत एक-जैसी, फिर भी जियो ने मारी बाजी, जानें कैसे
Airtel और Vi दोनों के प्लान की कीमत एक है, लेकिन इन दोनों प्रीपेड प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स अलग-अलग हैं। सबसे पहले एयरटेल के प्लान की बात करें, तो इस रिचार्ज पैक में इंटरनेट के लिए रोजाना 2GB अनलिमिटेड 5जी डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ SMS नहीं मिल रहे हैं। और पढें: Jio-Airtel: 1000 से कम के सबसे बेस्ट वाई-फाई प्लान, 100Mbps की स्पीड के साथ 22 से ज्यादा OTT ऐप मिलेंगे Free
इस रिचार्ज पैक में घंटों बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इसमें Sony Liv का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा, Airtel Xstream Play का एक्सेस भी फ्री में ऑफर किया जा रहा है, जिससे यूजर्स 20 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज व मूवी देख सकते हैं। इसकी वैधता 84 दिन की है। और पढें: Airtel के दो धांसू प्लान, मिलेगा बेहिसाब डेटा
अब वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान पर आएं, तो इसमें एयरटेल वाले प्लान की तरह रोज 2GB डेटा मिल रहा है। इसमें 100 SMS डेली मिल रहे हैं। साथ ही, दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है।
इस प्लान में मनोरंजन के लिए SonyLIV, ZEE5 और FanCode समेत 16 ओटीटी ऐप फ्री में दिए जा रहे हैं, जिनका एक्सेस टीवी और मोबाइल पर मिलेगा। यही नहीं प्लान में रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा। इससे आपका डेली मिलने वाला डेटा बचा रहेगा। इसके अतिरिक्त वीकेंड डेटा रोलओवर जैसे बेनेफिट भी दिए जा रहे हैं। इसकी समय सीमा भी 84 दिन की है।
|डिटेल
|Airtel 979 प्लान
|Vi 979 प्लान
|समय सीमा
|84 दिन
|84 दिन
|डेली डेटा
|2GB
|2GB
|कॉलिंग
|अनलिमिटेड कॉलिंग
|अनलिमिटेड कॉलिंग
|ओटीटी
|Sony Liv समेत 20 से ज्यादा ओटीटी
|SonyLIV और FanCode समेत 16 ओटीटी
|एसएमएस
|–
|100 डेली
एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स प्रीपेड प्लान को ऑफिशियल मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर जाकर रिचार्ज कर सकते हैं। इन प्लान को गूगल पे, पेटीएम और फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म से भी रिचार्ज किया जा सकता है।
एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लान लगभग एक समान हैं। दोनों रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 84 दिन की वैधता दी जा रही है। दोनों में रोजाना 2 जीबी डेटा मिल रहा है। हालांकि, डेटा के मामले में वीआई का प्लान एयरटेल से बेहतर है, क्योंकि इसमें रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक असीमित डेटा ऑफर किया जा रहा है, लेकिन ओटीटी के मामले में एयरटेल का प्लान वीआई के प्लान से बेहतर है। इसमें 20 से अधिक ओटीटी ऐप मिल रहे हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information