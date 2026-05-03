AC इन वजहों से फटता है, बरतनी चाहिए ये सावधानियां, दिल्ली हादसे के बाद लोगों में डर

दिल्ली के विवेक विहार में हुई भीषण आग की घटना ने पूरे देश को डरा दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस हादसे की शुरुआत बिल्डिंग में लगे एयर कंडीशनर (AC) में ब्लास्ट से हुई, जिसके बाद आग तेजी से फैलती चली गई। इस दर्दनाक घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे यह साफ हो गया है कि घर में इस्तेमाल होने वाला AC अगर सही तरीके से यूज और मेंटेन नहीं किया जाए तो यह एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। गर्मी के मौसम में AC हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन इसकी लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर AC फटता क्यों है और इससे बचाव के लिए हमें क्या-क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। और पढें: आपका AC नहीं कर रहा कूलिंग, बिना टेक्नीशियन इन आसान तरीकों से करें ठीक

आखिर AC फटने की बड़ी वजहें क्या होती हैं?

AC एक हाई-पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, जो काफी ज्यादा बिजली कंजप्शन करता है, अगर इसकी वायरिंग पुरानी, ढीली या खराब हो जाए तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। यही शॉर्ट सर्किट कई बार स्पार्किंग का कारण बनता है, जो आग या ब्लास्ट में बदल सकता है।

इसके अलावा ओवरलोडेड सॉकेट में AC लगाने से भी खतरा बढ़ जाता है।

जब AC को लगातार कई घंटों तक बिना ब्रेक चलाया जाता है या इसके अंदर धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, तो इसका कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे कंप्रेसर और बाकी पार्ट्स गर्म हो जाते हैं और हादसे का खतरा बढ़ जाता है।

कई मामलों में गैस लीकेज भी बड़ा कारण बनती है, अगर AC में भरी गैस लीक हो जाए और आसपास स्पार्किंग हो जाए, तो आग लग सकती है या ब्लास्ट भी हो सकता है।

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क्या मेंटेनेंस की कमी और खराब पार्ट्स भी खतरा बढ़ाते हैं?

अक्सर लोग सालों तक AC की सर्विस नहीं कराते, जिससे इसके फिल्टर गंदे हो जाते हैं, कॉइल्स ब्लॉक हो जाती हैं और ड्रेनेज सिस्टम जाम हो जाता है। इस वजह से मशीन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और ओवरहीटिंग की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा खराब या सस्ते पार्ट्स का इस्तेमाल भी खतरनाक साबित हो सकता है। कई बार लोग पैसे बचाने के लिए लोकल या घटिया क्वालिटी के पार्ट्स लगवा लेते हैं, जिससे मशीन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। कंप्रेसर या कैपेसिटर खराब होने पर अचानक ब्लास्ट जैसी स्थिति बन सकती है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में लापरवाही और गलत इस्तेमाल ही बड़ी वजह बनती है। इसलिए जरूरी है कि हम इन सभी कारणों को गंभीरता से समझें और समय रहते सही कदम उठाएं। और पढें: बार-बार AC ऑन-ऑफ करना पड़ सकता है भारी, जान लें यूज करने का सही तरीका

AC यूज करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?