क्या आपके स्मार्टफोन में बजा सायरन, जानें किसने और क्यों भेजा अलर्ट

Published By: Ajay Verma | Published: May 02, 2026, 12:52 PM (IST)
Emergency Alert Today: अगर आपके स्मार्टफोन में आज तेज सायरन बजा और उसके साथ इमरजेंसी सीवियर अलर्ट मैसेज आया, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह अलर्ट भारत सरकार की ओर से भेजा गया है। इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य आपात स्थिति में लोगों को तुरंत सूचना देना है, जिससे वे तैयार रहे और समय रहते खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। और पढें: Emergency Alert on Mobile: आपके फोन पर भी आया 'इमरजेंसी अलर्ट' का मैसेज? जानें वजह
भारत सरकार के मुताबिक, देश में सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसे दूरसंचार विभाग (DoT) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने साथ मिलकर बनाया है। इसकी टेस्टिंग के लिए देश के सभी शहरों व गांव में इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया है। इसका मकसद आकस्मिक घटना या आपातकालीन स्थिति में जल्द से जल्द लोगों तक सूचना पहुंचाना है।
इस टेस्टिंग को लेकर लोगों से अपील की गई है कि इस मैसेज के आने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। यह एक ड्रिल है। इससे यह फायदा होगा कि बाढ़, भूकंप और सुनामी जैसी आपदा के समय लोगों को तुरंत चेतावनी मिल जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर अलर्ट वाला मैसेज दिल्ली-एनसीआर में भेजा गया है। वहीं, अलर्ट 12 बजकर 15 मिनट आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों में रहने वाले यूजर्स को मिला।
सरकार द्वारा तैयार की गई तकनीक बेहद एडवांस है। यह बिना इंटरनेट के सीधे मोबाइल टावर का इस्तेमाल करके सभी फोन्स में सिग्नल भेजती है। इसके द्वारा भेजे गए अलर्ट से सिग्नल जाम नहीं होता है। यदि स्मार्टफोन साइलेंट मोड पर हो, तो भी तेज सायरन बज जाता है, जिससे उस यूजर को अलर्ट के बारे में पता चलें।
आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा अलर्ट पहली बार नहीं भेजा गया है। इससे पहले भी कई बार अलर्ट भेजे जा चुके हैं। सरकार का मानना है कि इस अलर्ट को भेजने का उद्देश्य लोगों को समय पर सूचना देना है। इससे वे आपदा के समय खुद को संभाल सकेंगे।
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