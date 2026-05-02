Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Mr. Bone बंडल, क्लेम करने का सुनहरा चांस

Free Fire Max भारत में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला मोबाइल गेम है। यह गूगल प्ले स्टोर के टॉप-10 गेम में भी शुमार है। इसके ग्राफिक्स बेहद शानदार हैं। इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम भी लाजवाब हैं, जिनका उपयोग सभी करना चाहते हैं, लेकिन पेड (Paid) होने के कारण ज्यादातर गेमर्स इन्हें अनलॉक नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए Daily Special स्टोर लाया गया है, जहां से आइटम को बहुत सस्ते में क्लेम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Loot Box और Grenade-Justaway मिल रहा बिल्कुल फ्री, जानें कैसे करें अनलॉक

Daily Special

Garena Free Fire Max का डेली स्पेशल शानदार स्टोर है। यह आम स्टोर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इससे आइटम्स को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। इस खास स्टोर से प्रीमियम आइटम मिलते हैं और डायमंड की बचत होती है। और पढें: Free Fire Max में गोल्ड रॉयल वाउचर और 2000 Gold मिल रहे फ्री, ऐसे करें क्लेम

2 मई 2026 यानी आज के डेली स्पेशल में Mr. Bone Bundle, Provoke Emote और Loot Box-Dragon Bite जैसे जबरदस्त आइटम मिल रहे हैं। इन सभी को बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। आइए जानते हैं आइटम की कीमत और इन्हें अनलॉक करने का तरीका… और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 23 April 2026: मुफ्त में लूट क्रेट और इमोट पाने का सुनहरा मौका, ऐसे करें क्लेम

1. Loot Box-Dragon Bite डेली स्पेशल में 149 डायमंड में मिल रहा है। इसकी असली कीमत 299 डायमंड है।

2. Galaxy Tailor Token को 10 डायमंड की जगह 5 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

3. Mr. Bone बंडल का ओरिजनल प्राइस 1199 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 599 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है।

4. Sickly Sweet वेपन लूट क्रेट 40 डायमंड की जगह 20 डायमंड में मिल रही है।

5. Grey Techwear Pants को डेली स्पेशल में 249 डायमंड की जगह 124 डायमंड में लिस्ट किया गया है।

6. Provoke इमोट 99 डायमंड में अवेलेबल है। इसका असली दाम 199 डायमंड है।

कैसे खरीदें आइटम ?

डेली स्पेशल में मिलने आइटम्स को खरीदने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए। फिर स्टोर टैब पर क्लिक कीजिए। यहां आपको डेली स्पेशल नजर आएगा। उस पर टैप करिए। अब आपकी स्क्रीन पर स्टोर ओपन हो जाएगा, जहां से आप अपनी पसंद के आइटम को डिस्काउंटेड रेट पर खरीद सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात

डेली स्पेशल गेमर्स के लिए रोजाना अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इस वजह से गेमर्स को जल्द से जल्द आइटम अनलॉक करने की सलाह दी जाती है, जिससे वह पसंदीदा आइटम को पा सकें।

FAQs

1. डेली स्पेशल को क्यों लाया गया है ?

Ans. फ्री फायर मैक्स डेली स्पेशल को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया है। इससे प्रीमियम आइटम को सस्ते में पाने का अवसर मिलता है। साथ ही, डायमंड की बचत होती है।

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2. फ्री फायर मैक्स को गेमर्स के लिए कब लाया गया ?

Ans. इस मोबाइल गेम को साल 2021 में पेश किया गया था।