Samsung Galaxy S26 Series हुई सस्ती, कौन-सा मॉडल कहां से खरीदना रहेगा सबसे फायदेमंद? जानें यहां

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 03, 2026, 12:16 PM (IST)
Samsung ने अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ और Samsung Galaxy S26 Ultra की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। कंपनी ने बिना किसी बैंक ऑफर या एक्सचेंज के सीधे फ्लैट डिस्काउंट दिया है, जिससे ये प्रीमियम फोन अब पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल हो गए हैं। लॉन्च के समय जहां S26 की कीमत ₹87,999, S26+ की ₹1,19,999 और Ultra की ₹1,39,999 थी, वहीं अब इन पर ₹8,000, ₹10,000 और ₹9,000 तक की छूट मिल रही है। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्च डेट हुई लीक, जानें कब आएगा S26, S26 Plus और Ultra?
|Model
|Variant
|Launch Price
|Discount (Samsung Store)
|Final Price (Samsung Store)
|Amazon Price
|Flipkart Price
|Galaxy S26
|12GB + 256GB
|₹87,999
|₹8,000
|₹79,999
|₹87,999
|₹75,999
|Galaxy S26
|12GB + 512GB
|₹1,07,999
|₹8,000
|₹99,999
|₹1,07,999
|₹1,07,999
|Galaxy S26 Plus
|12GB + 256GB
|₹1,19,999
|₹10,000
|₹1,09,999
|₹1,09,999
|Out of stock
|Galaxy S26 Plus
|12GB + 512GB
|₹1,39,999
|₹10,000
|₹1,29,999
|₹1,29,999
|₹1,39,999
|Galaxy S26 Ultra
|12GB + 256GB
|₹1,39,999
|₹9,000
|₹1,30,999
|₹1,19,999
|Out of stock
|Galaxy S26 Ultra
|12GB + 512GB
|₹1,59,999
|₹9,000
|₹1,50,999
|₹1,35,999
|₹1,29,999
|Galaxy S26 Ultra
|16GB + 1TB
|₹1,89,999
|Not available
|Not available
|Not available
|Not available
अगर अलग-अलग प्लेटफॉर्म की बात करें, तो हर मॉडल के लिए बेस्ट डील अलग-अलग जगह पर मिल रही है।
अब सवाल आता है कि आखिर आपको कौन-सा मॉडल खरीदना चाहिए। अगर आप एक कॉम्पैक्ट और आसान इस्तेमाल वाला फ्लैगशिप फोन चाहते हैं, तो Galaxy S26 सबसे सही ऑप्शन है। यह हल्का है, हाथ में आराम से फिट हो जाता है और डेली यूज के लिए काफी पावरफुल है, वहीं Galaxy S26+ उन लोगों के लिए बेहतर है जो बड़ी स्क्रीन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। अगर आप ज्यादा वीडियो देखते हैं, गेमिंग करते हैं या लंबे समय तक फोन यूज करते हैं, तो S26+ ज्यादा प्रैक्टिकल फोन होगा।
दूसरी तरफ, अगर आप टॉप-लेवल परफॉर्मेंस, कैमरा और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Galaxy S26 Ultra आपके लिए है। इसमें बेहतर कैमरा सेटअप, बड़ी बैटरी और एडवांस फीचर्स मिलते हैं।
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