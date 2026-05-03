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Samsung Galaxy S26 Series हुई सस्ती, कौन-सा मॉडल कहां से खरीदना रहेगा सबसे फायदेमंद? जानें यहां

Samsung ने Galaxy S26 Series के तीनों मॉडल, S26, S26+ और S26 Ultra की कीमत कम कर दी है, अब ये पहले से सस्ते मिल रहे हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 03, 2026, 12:16 PM (IST)

Samsung Galaxy S26 series
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Samsung ने अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ और Samsung Galaxy S26 Ultra की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। कंपनी ने बिना किसी बैंक ऑफर या एक्सचेंज के सीधे फ्लैट डिस्काउंट दिया है, जिससे ये प्रीमियम फोन अब पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल हो गए हैं। लॉन्च के समय जहां S26 की कीमत ₹87,999, S26+ की ₹1,19,999 और Ultra की ₹1,39,999 थी, वहीं अब इन पर ₹8,000, ₹10,000 और ₹9,000 तक की छूट मिल रही है। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्च डेट हुई लीक, जानें कब आएगा S26, S26 Plus और Ultra?

Model Variant Launch Price Discount (Samsung Store) Final Price (Samsung Store) Amazon Price Flipkart Price
Galaxy S26 12GB + 256GB ₹87,999 ₹8,000 ₹79,999 ₹87,999 ₹75,999
Galaxy S26 12GB + 512GB ₹1,07,999 ₹8,000 ₹99,999 ₹1,07,999 ₹1,07,999
Galaxy S26 Plus 12GB + 256GB ₹1,19,999 ₹10,000 ₹1,09,999 ₹1,09,999 Out of stock
Galaxy S26 Plus 12GB + 512GB ₹1,39,999 ₹10,000 ₹1,29,999 ₹1,29,999 ₹1,39,999
Galaxy S26 Ultra 12GB + 256GB ₹1,39,999 ₹9,000 ₹1,30,999 ₹1,19,999 Out of stock
Galaxy S26 Ultra 12GB + 512GB ₹1,59,999 ₹9,000 ₹1,50,999 ₹1,35,999 ₹1,29,999
Galaxy S26 Ultra 16GB + 1TB ₹1,89,999 Not available Not available Not available Not available

किस प्लेटफॉर्म पर मिल रही है सबसे सस्ती डील?

अगर अलग-अलग प्लेटफॉर्म की बात करें, तो हर मॉडल के लिए बेस्ट डील अलग-अलग जगह पर मिल रही है।

  • स्टैंडर्ड Galaxy S26 की सबसे कम कीमत फिलहाल Flipkart पर ₹75,999 तक देखी जा रही है, जो कि Samsung के ऑफिशियल ऑफर से भी कम है।
  • Galaxy S26+ के मामले में Amazon और Samsung Store दोनों लगभग ₹1,09,999 की समान कीमत पर उपलब्ध हैं।
  • Ultra मॉडल की बात करें तो Amazon पर 256GB वेरिएंट ₹1,19,999 में मिल रहा है, जबकि Flipkart पर 512GB वेरिएंट ₹1,29,999 में बेहतर डील के साथ उपलब्ध है। कुल मिलाकर S26 और Ultra के लिए Flipkart फायदेमंद है, जबकि S26+ के लिए Amazon या Samsung Store बेहतर ऑप्शन हैं।

Galaxy S26 और S26+ में क्या फर्क है?

अब सवाल आता है कि आखिर आपको कौन-सा मॉडल खरीदना चाहिए। अगर आप एक कॉम्पैक्ट और आसान इस्तेमाल वाला फ्लैगशिप फोन चाहते हैं, तो Galaxy S26 सबसे सही ऑप्शन है। यह हल्का है, हाथ में आराम से फिट हो जाता है और डेली यूज के लिए काफी पावरफुल है, वहीं Galaxy S26+ उन लोगों के लिए बेहतर है जो बड़ी स्क्रीन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। अगर आप ज्यादा वीडियो देखते हैं, गेमिंग करते हैं या लंबे समय तक फोन यूज करते हैं, तो S26+ ज्यादा प्रैक्टिकल फोन होगा।

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Galaxy S26 Ultra लेना चाहिए या नहीं?

दूसरी तरफ, अगर आप टॉप-लेवल परफॉर्मेंस, कैमरा और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Galaxy S26 Ultra आपके लिए है। इसमें बेहतर कैमरा सेटअप, बड़ी बैटरी और एडवांस फीचर्स मिलते हैं।