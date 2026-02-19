Garena Free Fire Max: आज के कोड से मिल रहे धांसू Rewards, पाने के लिए करें रिडीम

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 19, 2026, 08:52 AM (IST)
Garena Free Fire Max Redeem Codes 19 February 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए यह खबर बेहद खास है। यहां आज यानी 19 फरवरी 2026 के रिडीम कोड बताए गए हैं, जिनसे गेम में मिलने वाले शानदार आइटम जैसे स्किन, इमोट, बंडल, लूट क्रेट आदि को फ्री में अनलॉक किया जा सकता है। इन आइटम से गेम खेलने में मजा आता है। साथ ही, दुश्मन को नॉक आउट करने में भी मदद मिलती है। आइए नीचे लेटेस्ट गेमिंग कोड की लिस्ट देखते हैं और रिडीम करने का प्रोसेस जानते हैं… और पढें: Free Fire Max Diamond: गेम में Romance Top-up इवेंट शुरू, G36 Thorned Romance गन स्किन फ्री
Free Fire Max के रिडीम कोड की लिस्ट देखने से पहले जान लें कि इन गेमिंग कोड को रोज रिलीज किया जाता है। ये स्पेशल कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इन कोड की समय सीमा पहले से तय होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में आया नया इवेंट, Heart Attack इमोट समेत मिल रहा काफी कुछ
FM6N1B8V3C4X
FT4E9Y5U1I3O
FL2K6J4H8G5F
FR2D7G5T1Y8H
FFM1VSWCPXN9
QK82S2LX5Q27
P3LX6V9TM2QH
FFWCTKX2P5NQ
TX4SC2VUNPKF
RHTG9VOLTDWP
N7QK5L3MRP9J
6KWMFJVMQQYG
F7F9A3B2K6G8
BR43FMAPYEZZ
H8YC4TN6VKQ9
FK3J9H5G1F7D
FA3S7D5F1G9H
UPQ7X5NMJ64V
FJI4GFE45TG5
4ST1ZTBZBRP9
J2QP8M1KVL6V
E9QH6K4LNP7V
S5PL7M2LRV8K
Q8M4K7L2VR9J
RD3TZK7WME65
ZRW3J4N8VX56
TFX9J3Z2RP64
WD2ATK3ZEA55
B1RK7C5ZL8YT
FZ5X1C7V9B2N
FFR4G3HM5YJN और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 18 February 2026: फ्री मिल रहे डायमंड, स्किन और पेट आज, ऐसे करें क्लेम
ऊपर बताए गए रिडीम कोड नंबर और अक्षर से मिलकर बने होते हैं। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इनका इस्तेमल कोई भी कर सकता है।
1. फ्री फायर मैक्स में फ्री रिवॉर्ड्स जीतने के लिए सबसे पहले गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन करें।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉग-इन कर लीजिए।
3. अब आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा, उसमें आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
4. कोड कंफर्म करके सबमिट करिए।
5. इसके बाद आपका कोड रिडीम हो जाएगा।
6. 24 घंटे के भीतर रिवॉर्ड आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।
नोट : गरेना के गेमिंग कोड ऑनलाइन रिलीज होते हैं। टेक वेबसाइट Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करती।
