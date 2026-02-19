comscore
Garena Free Fire Max: आज के कोड से मिल रहे धांसू Rewards, पाने के लिए करें रिडीम

Garena Free Fire Max Redeem Codes 19 February 2026: फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट कोड गेमर्स के लिए आ गए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के स्किन और क्रेट जैसे धांसू रिवॉर्ड्स अपने नाम किए जा सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 19, 2026, 08:52 AM (IST)

Free Fire Max
Garena Free Fire Max Redeem Codes 19 February 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए यह खबर बेहद खास है। यहां आज यानी 19 फरवरी 2026 के रिडीम कोड बताए गए हैं, जिनसे गेम में मिलने वाले शानदार आइटम जैसे स्किन, इमोट, बंडल, लूट क्रेट आदि को फ्री में अनलॉक किया जा सकता है। इन आइटम से गेम खेलने में मजा आता है। साथ ही, दुश्मन को नॉक आउट करने में भी मदद मिलती है। आइए नीचे लेटेस्ट गेमिंग कोड की लिस्ट देखते हैं और रिडीम करने का प्रोसेस जानते हैं… news और पढें: Free Fire Max Diamond: गेम में Romance Top-up इवेंट शुरू, G36 Thorned Romance गन स्किन फ्री

Free Fire Max Redeem Codes Today

Free Fire Max के रिडीम कोड की लिस्ट देखने से पहले जान लें कि इन गेमिंग कोड को रोज रिलीज किया जाता है। ये स्पेशल कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इन कोड की समय सीमा पहले से तय होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में आया नया इवेंट, Heart Attack इमोट समेत मिल रहा काफी कुछ

FM6N1B8V3C4X
​FT4E9Y5U1I3O
​FL2K6J4H8G5F
​FR2D7G5T1Y8H
​FFM1VSWCPXN9
​QK82S2LX5Q27
​P3LX6V9TM2QH
​FFWCTKX2P5NQ
​TX4SC2VUNPKF
​RHTG9VOLTDWP
​N7QK5L3MRP9J
​6KWMFJVMQQYG
​F7F9A3B2K6G8
​BR43FMAPYEZZ
​H8YC4TN6VKQ9
​FK3J9H5G1F7D
​FA3S7D5F1G9H
​UPQ7X5NMJ64V
​FJI4GFE45TG5
​4ST1ZTBZBRP9
ऊपर बताए गए रिडीम कोड नंबर और अक्षर से मिलकर बने होते हैं। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इनका इस्तेमल कोई भी कर सकता है।

कैसे करें कोड यूज ?

1. फ्री फायर मैक्स में फ्री रिवॉर्ड्स जीतने के लिए सबसे पहले गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन करें।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉग-इन कर लीजिए।
3. अब आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा, उसमें आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
4. कोड कंफर्म करके सबमिट करिए।
5. इसके बाद आपका कोड रिडीम हो जाएगा।
6. 24 घंटे के भीतर रिवॉर्ड आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।

नोट : गरेना के गेमिंग कोड ऑनलाइन रिलीज होते हैं। टेक वेबसाइट Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करती।