Jio vs Airtel: 219 रुपये कीमत एक-जैसी, फिर भी जियो ने मारी बाजी, जानें कैसे

Jio VS Airtel: जियो और एयरटेल भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को 2 दिग्गज कंपनियां है। जियो का यूजर बेस खुद में काफी स्ट्रॉन्ग है, वहीं दूसरी ओर एयरटेल अपने महंगे रिचार्ज प्लान्स के तौर पर जानी जाती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में अन्य टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में मंहगे रिचार्ज प्लान मौजूद होते हैं। हालांकि, आज हम आपको एयरटेल के एक ऐसे प्लान की जानकारी देने जा रहे है, जिसकी कीमत जियो के बराबर है। भले ही दोनों कंपनियां एक-जैसी कीमत वाले प्लान्स लेकर आती हैं, लेकिन प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स एक-दूसरे से बेहद ही अलग है। एयरटेल और वीआई के प्लान की तुलना करें, तो जियो का प्लान एयरटेल को कड़ी टक्कर देगा। आइए जानते हैं प्लान की कीमत व बेनेफिट्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Jio-Airtel: 1000 से कम के सबसे बेस्ट वाई-फाई प्लान, 100Mbps की स्पीड के साथ 22 से ज्यादा OTT ऐप मिलेंगे Free

Jio vs Airtel

जियो और Airtel दोनों ही कंपनिया अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में 219 रुपये का प्लान लेकर आती है। भले कीमत में दोनों कंपनियां एक-जैसे रिचार्ज प्लान्स लेकर आती हो, लेकिन इन प्लान्स में मिलने वाले बेनेफिट्स एक-दूसरे से काफी अलग है। और पढें: Jio के इन प्लान से बढ़ी Airtel की टेंशन, 400 से कम में मिलेंगे जबरदस्त बेनेफिट्स

Jio Rs 219 Plan Benefits

जियो के 219 रुपये के प्लान की बात करें, तो यह प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में कंपनी यूजर्स को 30GB डेटा का एक्सेस भी देती है। इसका मतलब आप रोजाना 1GB डेटा को एक्सेस करके इसे पूरे महीने यूजफुल बना सकते हैं। हालांकि, 30GB डेटा कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर @ 64 Kbps रह जाती है। और पढें: Jio का डेली 2GB डेटा वाला पॉपुलर प्लान, लंबी वैलिडिटी के साथ JioHotstar सब्सक्रिप्शन पाएं FREE

Airtel Rs 219 Plan Benefits

एयरटेल कंपनी भी अपने पोर्टफोलियो में 219 रुपये का प्लान लाती है। एयरटेल के इस प्लान में यूजर्स को 30 दिन की वैलिडिटी की जगह सिर्फ 28 दिन की ही वैलिडिटी मिलेगी। अन्य बेनेफिट्स की बात करें, तो एयरटेल के प्लान में कंपनी यूजर्स को 3GB डेटा का एक्सेस देती है। इसका मतलब 28 दिन तक आप इस प्लान के तहत 3GB डेटा का एक्सेस कर सकेंगे। यह प्लान यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग बेनेफिट भी प्रोवाइड करता है।

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Jio ₹219 Plan Airtel ₹219 Plan वैलिडिटी 30 दिन 28 दिन डेटा 30GB (कुल) 3GB (कुल) डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 64 Kbps आमतौर पर डेटा खत्म कॉलिंग नो कॉलिंग अनलिमिटेड कॉलिंग SMS नहीं नहीं ओवरऑल यूसेज ज्यादा डेटा यूजर्स के लिए बेहतर कॉलिंग + बेसिक यूज

वर्डिक्ट

एक-तरह जियो कंपनी अपने रिचार्ज प्लान में लंबी वैलिडिटी प्रोवाइड कर रही है। वहीं, एयरटेल उसी कीमत में ग्राहकों को कम दिन की वैलिडिटी दे रहा है। इसके अलावा, जियो के प्लान में आपको ज्यादा डेटा बेनेफिट भी मिल रहा है। वहीं, एयरटेल आप मात्र 3GB डेटा का एक्सेस ही दे रहा है। हां, एयरटेल के प्लान में आपको डेटा के साथ कॉलिंग बेनेफिट भी मिलेगा, जो कि जियो प्लान में उपलब्ध नहीं है।