Redmi Note 15 Pro+ और Redmi Note 15 Pro फोन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कुछ समय पहले ही ग्लोबली RAM व Storage की कीमतों को बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद से स्मार्टफोन कंपनियां अपने फोन की कीमतों में बदलाव कर रही है। Xiaomi ने भी इस ओर कदम बढ़ाते हुए अब दो Redmi फोन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। फीचर्स की बात करें, तो इस सीरीज के पोन 200MP कैमरा से लैस है। प्रो प्लस में जहां 6500mAh बैटरी मिलती है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। प्रो में MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिप दी गई है। वहीं, प्रो में 6580mAh बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं पहले से कितने महंगे हो गए हैं ये दोनों फोन। और पढें: Gaming Smartphones Under 30000: स्मूथ डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी वाले बेस्ट फोन, मिलेगा गेमिंग का असली मजा

Redmi Note 15 Pro+ price hike

कंपनी ने Redmi Note 15 Pro+ फोन को 3 वेरिएंट्स में लाती है। फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 37,999 रुपये में लॉन्च किया था, जिसे अब आप 39,999 रुपये में खरीद सकेंगे। फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 39,999 रुपये थी, जिसे अब आप 41,999 रुपये में खरीद सकेंगे। वहीं, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 43,999 रुपये है, जो कि अब आपको 44,999 रुपये में मिलेगा। ओवलऑल कंपनी ने फोन की कीमतों में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की है। और पढें: 15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन Tablets, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेस्ट

Redmi Note 15 Pro+ पुरानी कीमत नई कीमत 8GB + 256GB ₹37,999 ₹39,999 12GB + 256GB ₹39,999 ₹41,999 12GB + 512GB ₹43,999 ₹44,999

Redmi Note 15 Pro price hike

वहीं, दूसरी ओर Redmi Note 15 Pro को कंपनी ने सिर्फ 2 वेरिएंट्स में ही पेश किया है। फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत पहले 29,999 रुपये थी, जिसे अब आप 31,999 रुपये में खरीद सकेंगे। वहीं, 256GB स्टोरेज की कीमत पहले 31,999 रुपये थी, जोकि अब 33,999 रुपये में मिलने वाला है।

Redmi Note 15 Pro पुरानी कीमत नई कीमत 8GB + 128GB ₹29,999 ₹31,999 8GB + 256GB ₹31,999 ₹33,999

Redmi Note 15 Pro Series Specs

फीचर्स की बात करें, तो दोनों ही फोन 6.83 इंच डिस्प्ले के साथ आते हैं। प्रो मॉडल जहां MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर से लैस है, वहीं, प्रो प्लस मॉडल Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए दोनों ही फोन में 200MP का कैमरा दिया गया है। रेडमी नोट 15 प्रो प्लस फोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है। प्रो में 6580mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। प्रो प्लस में Coffee Mocha, Mirage Blue और Carbon Black कलर ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, प्रो में Silver Ash, Mirage Blue और Carbon Black कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं।

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स्मार्टफोन्स की कीमतों क्यों बढ़ रही है?

साल 2026 में ग्लोबल मेमोरी चिप (रैम व स्टोरेज) की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती गई, जिसकी वजह से इसकी आपूर्ति कम हो गई है। इस वजह से फोन में लगने वाले पार्ट्स भी महंगे हो गए। इन सब को देखते हुए स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने अब अपने नए व मौजूदा फोन की कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है।