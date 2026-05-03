Amazon Prime Day 2026: जुलाई में आएगी बड़ी सेल, जानिए क्या-क्या मिलेगा खास

भारत में Amazon की सबसे बड़ी सेल में से एक Amazon Prime Day 2026 जुलाई में शुरू होगी। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि यह सेल साल के दूसरे हिस्से में होगी और केवल Amazon Prime मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध रहेगी। हर साल की तरह इस बार भी ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, किचन, ब्यूटी और ग्रोसरी जैसे कई कैटेगरी में बड़े डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। यह भारत में Prime Day का 10वां एडिशन होगा, जिससे उम्मीद है कि इस बार और भी बड़े ऑफर्स और नए प्रोडक्ट लॉन्च देखने को मिलेंगे।

इस सेल में क्या डिलीवरी फायदे मिलेंगे?

इस सेल के दौरान यूजर्स को कई एक्सक्लूसिव डील्स और नए लॉन्च प्रोडक्ट्स का फायदा मिलेगा। कंपनी का कहना है कि Prime मेंबर्स को खास छूट के साथ-साथ तेज डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी, कुछ शहरों में Amazon Now के जरिए ऑर्डर की फास्ट डिलीवरी भी संभव होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राहकों को 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर Same-Day डिलीवरी, 40 लाख से ज्यादा आइटम्स पर Next-Day डिलीवरी और करीब 40,000 प्रोडक्ट्स पर 4 घंटे के अंदर डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा 99 रुपये से ज्यादा की शॉपिंग पर फ्री डिलीवरी का लाभ भी मिलेगा।

पेमेंट ऑफर्स और कैशबैक में क्या फायदा मिलेगा?

पेमेंट ऑफर्स की बात करें तो इस बार भी बैंक पार्टनरशिप के जरिए अतिरिक्त छूट मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर Amazon Pay ICICI Bank Credit Card यूजर्स को हर खरीदारी पर 5 प्रतिशत तक कैशबैक मिलेगा, वहीं 1,399 रुपये से ज्यादा की शॉपिंग पर ग्राहकों को 200 रुपये तक का अतिरिक्त कैशबैक भी दिया जा सकता है।

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Amazon Prime मेंबरशिप की कीमत क्या हैं?

अगर आप इस सेल का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको Amazon Prime मेंबरशिप लेनी होगी। भारत में Prime प्लान की कीमत 299 रुपये प्रति माह, 599 रुपये प्रति तिमाही और 1,499 रुपये सालाना है। इसके अलावा Prime Lite प्लान 799 रुपये में और Prime Shopping Edition 399 रुपये प्रति वर्ष में उपलब्ध है, Amazon Prime Day सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों में भी जुलाई में आयोजित किया जाएगा, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में यह जून में ही शुरू हो जाएगा।