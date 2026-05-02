लॉन्च से पहले Vivo X300 Ultra 5G की कीमत हुई लीक, जानें यहां

Published By: Ajay Verma | Published: May 02, 2026, 10:57 AM (IST)
Vivo का अल्ट्रा-फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने वाला है। यह कंपनी का पहला डिवाइस है, जो भारतीय बाजार में आने वाला है। इस डिवाइस का फर्स्ट लुक रिवील किया जा चुका है। इसके कई फीचर्स सामने आए हैं। अब अपकमिंग डिवाइस की कीमत लीक हो गई है। आइए जानते हैं… और पढें: Vivo X300 Pro हुआ 10000 रुपये सस्ता, 200MP कैमरा और 6510mAh बैटरी पर बंपर डील
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra की कीमत 1,99,999 रुपये है। यह प्राइस रिटेल बॉक्स पर प्रिंट है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फोन की कीमत 1,59,999 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इस दाम में कैमरा किट का प्राइस शामिल नहीं होगा। इसे अलग से बिक्री के लिए उपलब्ध किया जाएगा। और पढें: Upcoming Smartphones in May in India: Vivo X300 Ultra से लेकर OnePlus Nord CE 6 तक, मई में भारत आ रहे ये फोन
अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो इस फोन की कीमत iPhone 17 Pro Max और Samsung Galaxy S26 Ultra से ज्यादा होगी। इसके आने से मार्केट में कॉम्पिटिशन कई गुना बढ़ जाएगा।
रिपोर्ट की मानें, तो शानदार फोटो क्लिक करने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वीवो एक्स 300 अल्ट्रा में Zeiss द्वारा तैयार किया गया 200MP का पेरीस्कोप लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 200MP का प्राइमरी सेंसर दिया जा सकता है। इसके साथ फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलने की संभावना है।
इस स्मार्टफोन में 6.82 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। इसे IP68/69 की रेटिंग मिलेगी। इसका मतलब है कि यह धूल और पानी को आसानी से झेल लेगा। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर की सुविधा मिलेगी।
स्मूथ फंक्शनिंग के लिए Vivo X300 Ultra फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 16 जीबी तक रैम दी जा सकती है। इसकी इंटरनल स्टोरेज का स्पेस 1 टीबी तक हो सकता है। वहीं, यह फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा।
|Details
|Expected Features
|Display
|6.82 inch OLED
|Chipset
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Camera
|200MP
|Front Camera
|50MP
|Battery
|6600mAh
वीवो एक्स 300 अल्ट्रा में 6600mAh की बैटरी दी जाएगी। इसे 100 वॉट फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। इसमें कनेक्टिविटी के लिहाज से वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलेंगे।
ऑफिशियल टीजर को देखने से पता चला है कि एक्स 300 अल्ट्रा फोन के साथ कैमरा किट भी मिलेगी। इसमें दो डिटैचेबल टेलीकनवर्टर लेंस मिलेंगे, जिनमें पहला 400mm और दूसरा 200mm का होगा। इससे डिटेल फोटो क्लिक की जा सकेंगी।
स्मार्टफोन कंपनी वीवो के अनुसार, वीवो एक्स 300 अल्ट्रा को अगले हफ्ते 6 मई 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस का लॉन्चिंग कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जिसे कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा।
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