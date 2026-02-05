Redmi 15C Review: हर मामले में आगे है यह बजट फोन, बस ये कमी करेगी निराश

Redmi 15C Review: Redmi भारत में अपने बजट स्मार्टफोन्स के लिए जाना जाता है। इस सेगमेंट में कंपनी ने कई फोन उतारे हैं, जिनमें से एक Redmi 15C है। इस डिवाइस को Gen-Z जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए स्टाइलिश लुक दिया गया है। इसमें बड़ी बैटरी से लेकर बड़ा डिस्प्ले तक मिलता है। इसकी कीमत 12,499 रुपये से शुरू होती है। हमने इस मोबाइल फोन को करीब दो महीने तक इस्तेमाल किया है। अब हम आपके लिए रेडमी 15सी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आप यह तय कर पाएंगे कि क्या यह फोन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं।

कितनी है रेडमी के फोन की कीमत ?

Redmi 15C को भारत में तीन स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन के 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है। इस फोन का 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल 13,499 रुपये में मिल रहा है। इसके 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 15,499 रुपये तय किया गया है। यह ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Dusk Purple, Moonlight Blue और Midnight Black कलर में अवेलेबल है।

कैसे हैं रेडमी 15सी के स्पेसिफिकेशन ?

रेडमी 15सी में 6.9 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 660 निट्स है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट के साथ-साथ 8 जीबी रैम, 128 जीबी स्टोरेज और Android 15 पर काम करने वाला HyperOS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। फोटो और वीडियो के लिए हैंडसेट में 50MP का रेयर कैमरा मिलता है, जबकि सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है।

यह मोबाइल फोन साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर के साथ आता है। इस फोन में 6000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसको 33 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए डिवाइस में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, ऑडियो जैक, जीपीएस, ब्लूटूथ, वाईफाई और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसकी डायमेंशन 171.56×79.49× 7.99mm और वजन 211 ग्राम है।

डिजाइन और बटन

रेडमी 15सी को स्टाइलिश लुक दिया गया है। हालांकि, इस फोन के फ्रंट में यू-शेप वाला नॉच दिया गया है, जो आउटडेटेड हो चुका है। बैक पैनल पर नजर डालें, तो यह भाग काफी ग्लॉसी है। यह प्लास्टिक का बना है। इसके बावजूद इसकी इनहैंड फील अच्छी है। इस पर फिंगर के प्रिंट नहीं आते हैं।

इस स्मार्टफोन का वजन ज्यादा है। इस कारण फोन को एक हाथ से ऑपरेट करने में दिक्कत आती है। इसके राइट साइड में वॉल्यूम, पावर बटन व फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो ठीक काम करते हैं। लेफ्ट साइड में सिम-ट्रे दी गई है। बॉटम में स्पीकर ग्रिल, ऑडियो और टाईप-सी पोर्ट है।

डिस्प्ले और साउंड

इस 5जी स्मार्टफोन में बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। इसका टच बहुत स्मूथ है। इस पर रोजमर्रा के काम आसानी से किए जा सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस भी शानदार है, जिससे तेज रौशनी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रीन क्वालिटी की बात करें, तो इसका रेजलूशन लो है। इस वजह से शार्पनेस व कलर ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। हालांकि, बीच में कई बार ब्लर भी हो जाते हैं, जिससे मूवी देखने व गेम खेलने का मजा खराब हो जाता है।

इस फोन में सिंगल स्पीकर है। इसकी साउंड ठीक-ठाक है। साउंड बूस्ट के साथ इसे 200 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। फुल वॉल्यूम होने पर साउंड बहुत लाउड हो जाती है और बिल्कुल भी फटती नहीं है। इसे ‘Clear Speaker’ फीचर की मदद से साफ भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें, तो हमें इसकी साउंड से किसी तरह की शिकायत नहीं है।

परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन को बेहतर नहीं बताया जा सकता है। इस पर मल्टी-टास्किंग की जा सकती है। इसमें कम साइज व ग्राफिक वाले गेम आसानी से रन करते हैं, लेकिन इस पर BGMI व COD (Call Of Duty) जैसे हैवी गेम खेलने में दिक्कत आती है। हैवी गेमिंग के दौरान डिवाइस हैंग करता है और गर्म भी हो जाता है।

इस फोन में Android 15 पर काम करने वाला HyperOS 2 दिया गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक फीचर्स मिलते हैं। इनके साथ फोन में जेमिनी लाइव व सर्किल टूल सर्च का भी सपोर्ट मिलता है। हालांकि, बार-बार आने वाले विज्ञापन आपको परेशान करेंगे।

कैमरा

रेडमी 15सी में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। हमने कैमरा रिव्यू के दौरान पाया कि अच्छी लाइट में खींची गई तस्वीरें ठीक ठाक आती हैं। इन फोटो में कलर और एक्पोजर बैलेंस्ड रहता है, लेकिन शार्पनेस प्रभावित होती है। 2एक्स जूम पर ली गई फोटो हल्की ब्लर होती है। वहीं, 10 एक्स करने पर पूरी इमेज ब्लर हो जाती है।

कम लाइटिंग और अंधेरे में इस स्मार्टफोन का कैमरा बहुत स्ट्रगल करता है। इस वक्त क्लिक की गई तस्वीरों में कलर और शार्पनेस कम हो जाती है। इनमें डिटेल्स भी देखने को नहीं मिलती हैं। इसका फ्रंट कैमरा भी औस्त है। इससे केवल अच्छी लाइटिंग में ठीक ठाक सेल्फी क्लिक की जा सकती है, लो लाइट में यह आपको निराश करेगा।

बैटरी

रेडमी का यह स्मार्टफोन 6000mAh बैटरी से लैस है। इसको 33 वॉट फास्ट चार्जिंग की मदद से चार्ज किया जा सकता है। रिव्यू के दौरान हमने जाना कि इस फोन की बैटरी को जीरो से 100 प्रतिशत चार्ज होने में 1 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। इसकी बैटरी 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है।

अब बैटरी बैकअप पर आएं, तो फुल चार्ज में इस फोन की बैटरी नॉर्मल यूसेज के साथ 2 दिन तक आराम से चलती है। गेमिंग, मूवी और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के साथ इसका उपयोग 1 से डेढ़ दिन तक किया जा सकता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

रिव्यू का निष्कर्ष

रेडमी 15सी डेली यूसेज के मामले में एकदम ठीक है। इस फोन को मॉर्डन लुक दिया गया है। इसके साथ हैंडसेट में बड़ी स्क्रीन, तेज साउंड और कई दिन चलने वाली बैटरी मिलती है, लेकिन इसका कैमरा आपको निराश करेगा। अगर आप कैमरे को प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो यह फोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा।