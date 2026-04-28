comscore
ENG
  • Home
  • Games
  • Free Fire Max Gold Royale Voucher 2000 Gold Free Claim Now Via Roll Call Event

Free Fire Max में गोल्ड रॉयल वाउचर और 2000 Gold मिल रहे फ्री, ऐसे करें क्लेम

Free Fire Max Roll Call Event: फ्री फायर मैक्स में Gintama अवतार, गोल्ड रॉयल वाउचर और अधिक संख्या में गोल्ड फ्री में मिल रहे हैं। इन सभी को अभी क्लेम करने का अच्छा मौका है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 28, 2026, 08:55 AM (IST)

free fire max - 2026-04-28T085352.325
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Free Fire Max Roll Call Event: Anime लवर्स के लिए खुशखबरी है। Free Fire Max ने पॉपुलर जैपनीज एनीमे सीरीज Gintama के साथ कोलैब किया है, जिसके तहत गेम में कई गेमिंग इवेंट लाइव किए गए हैं। इनमें से एक Roll Call है। इसमें 1000 से अधिक गोल्ड, गोल्ड रॉयल वाउचर, Gintama अवतार और रेंडम लूट क्रेट जैसे शानदार आइटम मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन आइटम्स को बिना डायमंड के प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे… news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 23 April 2026: मुफ्त में लूट क्रेट और इमोट पाने का सुनहरा मौका, ऐसे करें क्लेम

Roll Call

फ्री फायर मैक्स का रोल कॉल एक टास्क बेस्ड इवेंट है। साधारण शब्दों में कहें तो इस इवेंट में मिलने वाले गेमिंग आइटम को टास्क परफॉर्म करके क्लेम किया जा सकता है। इसमें 2 रेंडम लोडआउट क्रेट दी जा रही हैं, जिसमें टेक्टिकल मार्केट, सुपर लैग पॉकेट और Enhance Hammer में से एक आइटम मिलेगा। news और पढें: Free Fire Max में Bunny Maniac Bundle पाने का मौका, आधे Diamonds करें सेव

news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes 22 April 2026: फ्री में Pet-Bundle सहित शानदार आइटम पाने का मौका, ऐसे करें नए कोड रिडीम

इस क्रेट के अलावा इवेंट में गोल्ड रॉयल वाउचर, लक रॉयल वाउचर और 2000 गोल्ड दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं गेमिंग इवेंट से Gitama Avatar और Banner को भी फ्री में पाने का मौका मिल रहा है।

Rewards

Random Loadout Crate
Gold Royal Voucher
Luck Royale Voucher
2000 Gold
Gintama Avatar
Gintama Banner

कैसे पाएं रिवॉर्ड्स ?

आप ऊपर बताए गए गेमिंग इवेंट्स को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको नीचे बताए गए आसान टास्क को गेम में जाकर परफॉर्म करना होगा।

1. फ्री फायर मैक्स में पहली और दूसरी बार लॉग-इन करने पर रेंडम लोडआउट क्रेट मिल रही है।
2. गेम में तीन बार लॉग-इन करने पर गोल्ड रॉयल वाउचर मिल रहा है।
3. चौथी बार लॉग-इन करने पर Gintama Avatar दिया जा रहा है।
4. पांचवी बार लॉग-करने पर लक रॉयल वाउचर क्लेम किया जा सकता है।
5. छठी बार लॉग-इन करने पर 2000 गोल्ड मिल रहे हैं।
6. एक दिन में सातवी बार गेम में लॉग-इन करने पर Gintama बैनर मिल रहा है।

Free Fire Max

कैसे करें इवेंट एक्सेस ?

गेम में चल रहे रोल कॉल इवेंट को एक्सेस करना बहुत आसान है। इसके लिए अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए। होम स्क्रीन पर बने इवेंट्स टैब पर क्लिक करें। फिर FF Max x GINTAMA टैब दबाएं। यहां आपको दूसरे नंबर पर रोल कॉल इवेंट दिखाई देगा। उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह आपकी स्क्रीन पर गेमिंग इवेंट ओपन हो जाएगा।

कब तक लाइव रहेगा यह इवेंट ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्री फायर मैक्स का यह गेमिंग इवेंट 27 अप्रैल यानी कल लाइव हुआ था। यह 7 मई 2026 तक लाइव रहेगा। इस दौरान टास्क परफॉर्म करके जबरदस्त गेमिंग आइटम को रिवॉर्ड्स के तौर पर अनलॉक किया जा सकता है।

FAQs

1. फ्री फायर को क्यों बन किया गया था ?
Ans. इस मोबाइल गेम को देश की सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बैन किया गया था।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

2. फ्री फायर मैक्स में इवेंट क्यों लाइव किए जाते हैं ?
Ans. फ्री फायर मैक्स में गेमर्स के लिए गेमिंग इवेंट लाइव किए जाते हैं। इन खास इवेंट से प्रीमियम आइटम फ्री में क्लेम किए जा सकते हैं। साथ ही, डायमंड की भी बचत होती है।