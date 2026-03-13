OnePlus 15R Review: कैमरा से लेकर बैटरी और परफॉर्मेंस तक क्या हर चीज में खरा उतरा यह स्मार्टफोन, पढ़ें रिव्यू

OnePlus 15R एक नया स्मार्टफोन है जो रोजमर्रा के काम गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इस फोन में अच्छा डिजाइन, बड़ी स्क्रीन, तेज स्पीड और लंबी चलने वाली बैटरी दी गई है। मैंने इस फोन को कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया ताकि पता चल सके कि यह असल में कैसा काम करता है। इस रिव्यू में हम आसान भाषा में जानेंगे कि यह फोन डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी के मामले में कैसा है। आइए जानते हैं… और पढें: 7400mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 चिप और 165Hz डिस्प्ले के साथ OnePlus 15R भारत में लॉन्च, स्टाइलिश लुक ने लूटी महफील

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Design

OnePlus 15R को हाथ में लेने पर सबसे पहले इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी महसूस होती है। इसका एल्यूमिनियम फ्रेम फोन को मजबूत बनाता है और पीछे का फ्रॉस्टेड ग्लास फिंगरप्रिंट कम पकड़ता है, इसलिए फोन जल्दी गंदा नहीं दिखता। बटन भी काफी स्मूद और क्लिक करने में अच्छे लगते हैं। इसका नया चौकोर कैमरा डिजाइन पहले वाले मॉडल से ज्यादा मॉडर्न लगता है। फोन का वजन 219 ग्राम है, लेकिन हाथ में ज्यादा भारी नहीं लगता और इसकी 8.3mm मोटाई इसे आराम से पकड़ने लायक बनाती है। पीछे का मैट फिनिश फोन को प्रीमियम लुक देता है और Mint Green कलर खासतौर पर काफी फ्रेश लगता है। अच्छी बात यह है कि फोन IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह पानी और धूल से अच्छी तरह सुरक्षित रहता है।

Display

OnePlus 15R का 6.83-inch का LTPS AMOLED डिस्प्ले काफी अच्छा है। इस पर Netflix, Amazon Prime Video या JioHotstar पर वीडियो देखना मजेदार लगता है, क्योंकि इसमें कलर्स शानदार दिखाई देते हैं। स्क्रीन धूप में भी साफ दिखाई देती है और रात में ब्राइटनेस कम करने पर आंखों को ज्यादा परेशानी नहीं होती। इसमें 165Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, इसलिए सोशल मीडिया चलाना और गेम खेलना बहुत स्मूद लगता है, हालांकि इसमें LTPS पैनल है, इसलिए रिफ्रेश रेट अपने-आप नहीं बदलता। आपको 60Hz, 120Hz या 165Hz खुद चुनना पड़ता है। अगर इसमें LTPO स्क्रीन होती तो फोन और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन तब इसकी कीमत भी ज्यादा हो जाती।

Performance & Software

OnePlus 15R रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी तेज और स्मूद है। ऐप्स खोलना, मल्टीटास्किंग करना या हाई-क्वालिटी वीडियो देखना हर काम बिना लैग होता है। 12GB RAM और UFS 4.1 स्टोरेज की वजह से ऐप्स जल्दी लोड होते हैं और बैकग्राउंड में भी आसानी से चलते रहते हैं। गेमिंग में भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। BGMI, Free Fire MAX और Call of Duty: Mobile जैसे गेम हाई सेटिंग्स पर भी स्मूद चलते हैं। 165Hz रिफ्रेश रेट और 3200Hz टच सैंपलिंग रेट गेमिंग को और रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। फोन का अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी तेज है, हालांकि हाप्टिक वाइब्रेशन इतना खास नहीं है। फोन Android 16 आधारित OxygenOS 16 पर चलता है और कंपनी चार बड़े Android अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है।

Camera

OnePlus 15R में 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। अच्छी रोशनी या धूप में इससे काफी अच्छी फोटो आती हैं। फोटो के कलर नेचुरल दिखते हैं और डिटेल भी साफ दिखाई देती है। अल्ट्रा-वाइड कैमरा बड़े सीन, जैसे लैंडस्केप या ग्रुप फोटो लेने के लिए अच्छा है। फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जिससे सेल्फी साफ और डिटेल के साथ आती हैं, हालांकि इस फोन में टेलीफोटो लेंस नहीं है। इसलिए 2x ज़ूम असली जूम नहीं होता, बल्कि फोटो को क्रॉप करके बनाया जाता है, जिससे ज्यादा डिटेल नहीं मिलती। कम रोशनी में फोटो की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है और हल्की नॉइज भी दिख सकती है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है क्योंकि इसमें 4K 120fps वीडियो रिकॉर्ड करने का सपोर्ट मिलता है, जिससे वीडियो काफी स्मूद और स्टेबल बनते हैं।

Battery

OnePlus 15R की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7400mAh बैटरी है। यह OnePlus के फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। रोजमर्रा इस्तेमाल जैसे कॉल, सोशल मीडिया और फोटो लेने में यह फोन लगभग दो दिन तक चल सकता है। अगर गेमिंग भी करें तो भी डेढ़ दिन आराम से चल जाता है। इसके साथ 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग मिलती है जिससे फोन लगभग 58 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है। 30 मिनट में ही करीब 60% बैटरी चार्ज हो जाती है। इसमें bypass charging फीचर भी है, जिससे चार्जिंग के दौरान गेम खेलते समय बैटरी पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, हालांकि इसमें वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं दी गई है।

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Final Verdict

OnePlus 15R भारत में 47,999 रुपये (256GB) और 52,999 रुपये (512GB) में आता है, ये एक अच्छा और बैलेंस्ड स्मार्टफोन है। इसमें प्रीमियम डिजाइन, बढ़िया डिस्प्ले और तेज परफॉर्मेंस मिलती है। इसका प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि गेमिंग और एक साथ कई काम (मल्टीटास्किंग) आसानी से हो जाते हैं। कैमरा दिन की रोशनी में अच्छी फोटो लेता है और इसमें 4K 120fps वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है, जिससे वीडियो काफी स्मूद बनते हैं। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7400mAh की बड़ी बैटरी है, जो लंबे समय तक चलती है हालांकि इसमें टेलीफोटो कैमरा, बेहतर हाप्टिक्स (वाइब्रेशन) और वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, फिर भी कुल मिलाकर यह फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल, गेमिंग और कंटेंट बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है।