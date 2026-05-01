Free Fire Max में Loot Box और Grenade-Justaway मिल रहा बिल्कुल फ्री, जानें कैसे करें अनलॉक

Free Fire Max और Gintama के कोलैब्रेशन से काफी कुछ देखने को मिला है। जहां एक तरफ गेम में नए गेमिंग आइटम जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ नए-नए गेमिंग आइटम लाइव हुए हैं। इनमें अल्ट्रा-प्रीमियम आइटम को रिवॉर्ड्स के रूप में क्लेम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में गोल्ड रॉयल वाउचर और 2000 Gold मिल रहे फ्री, ऐसे करें क्लेम

अगर आप गेम आइटम्स में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन आपके पास आइटम अनलॉक करने के लिए पर्याप्त डायमंड नहीं हैं, तो Strange Supplies इवेंट आपके लिए है। इसमें भाग लेकर लूट बॉक्स और रॉयल वाउचर को फ्री में अनलॉक किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 23 April 2026: मुफ्त में लूट क्रेट और इमोट पाने का सुनहरा मौका, ऐसे करें क्लेम

Strange Supplies Event

स्ट्रेंज सप्लाइज टास्क बेस्ड इवेंट है। यानी कि इसमें टास्क परफॉर्म करके रिवॉर्ड्स को पाया जा सकता है। इसमें लक रॉयल वाउचर, ग्रेनेड और लूट बॉक्स ईनाम के तौर पर दिया जा रहा है। यह इवेंट 3 मई तक लाइव रहेगा। बता दें कि इस इवेंट को 27 अप्रैल 2026 को लाइव किया गया था। और पढें: Free Fire Max में Bunny Maniac Bundle पाने का मौका, आधे Diamonds करें सेव

Rewards List

यहां टास्क इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड्स की लिस्ट दी गई है :-

1. Luck Royale Voucher

2. Grenade-Justaway

3. Loot Box-Mayo on Rice

Tasks

1. BR/CS रैंक्ड मैच में दुश्मन को 5000 डैमेज पहुंचाने पर लक रॉयल वाउचर दिया जा रहा है।

2. BR/CS रैंक्ड मैच में दुश्मन को 10000 डैमेज पहुंचाने पर ग्रेनेड-जस्टअवे मिल रहा है।

3. BR/CS रैंक्ड मैच में विरोधी को 20000 डैमेज पहुंचाने पर लूट बॉक्स रिवॉर्ड के रूप में दिया जा रहा है।

कैसे अनलॉक करें रिवॉर्ड ?

रिवॉर्ड्स को अनलॉक करके क्लेम करना बहुत आसान है। नीचे स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताया गया है :

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन पर बने इवेंट्स टैब पर क्लिक कीजिए।

3. आपकी स्क्रीन पर इवेंट सेक्शन ओपन होगा।

4. उसमें फ्री फायर मैक्स X गिनतामा टैब दबाएं।

5. फिर स्ट्रेंज सप्लाइज पर क्लिक कीजिए।

6. टास्क के बगल में मौजूद बटन प्रेस करिए।

7. इसके बाद आइटम अनलॉक हो जाएगा।

आपको बता दें कि फ्री फायर मैक्स टास्क बेस्ड इवेंट को खासतौर पर उन गेमर्स के लिए लाया जाता है, जिनके पास Diamond की कमी होती है। ऐसे खिलाड़ियों को इवेंट से एक्सक्लूसिव आइटम मुफ्त में पाने का पूरा मौका मिलता है। साथ ही, उनका गेमिंग अनुभव भी बेहतर होता है।

FAQs

1. Free Fire Max को कब लॉन्च किया गया था ?

Ans. फ्री फायर मैक्स को साल 2021 में गेमर्स के लिए लाया गया था।

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2. फ्री फायर मैक्स में मिलने वाले आइटम को खरीदने के लिए क्या खर्च करना पड़ता है ?

Ans. गेम में खरीदारी करने पर डायमंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यह गेमिंग करेंसी है, जिसे असली पैसे खर्च करके खरीदा जा सकता है।