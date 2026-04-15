Free Fire Max Redeem Codes 15 April 2026: नए कोड मुफ्त में दिलाएंगे GlooWall स्किन और Characters आज, पाने के लिए करें रिडीम

Free Fire Max Redeem Codes: फ्री फायर मैक्स बैटल रॉयल गेम है, जिसमें जीत दर्ज करने के लिए अंत तक बने रहतना पड़ता है। इसके लिए गेम में मिलने वाली वेपन स्किन, ग्लू वॉल, कैरेक्टर और पेट जैसे आइटम का उपयोग करना पड़ता है, जिन्हें असली पैसों से आने वाली गेम करेंसी डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। इस कारण अधिकतर खिलाड़ी गेमिंग आइटम खरीदने से पहले सौ बार सोचते हैं। और पढें: Free Fire Max में Rubescent War Bundle पाने का मौका, Daily Special लाया मौका

अगर आप भी उन प्लेयर्स में से एक हैं और आपके पास ज्यादा डायमंड नहीं हैं, तो आज यानी 15 अप्रैल के रिडीम कोड आपके लिए हैं। हम आपको यहां लेटेस्ट कोड बताने जा रहे हैं, जिनका उपयोग करके आप धमाकेदार रिवॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 14 April 2026: फ्री स्किन्स और डायमंड पाने का मौका, जल्दी करें

Free Fire Max Redeem Codes 15 April 2026

फ्री फायर मैक्स के आज के कोड जारी हो चुके हैं। इन खास कोड से ग्लू वॉल स्किन, इमोट और कैरेक्टर जैसे आइटम्स को क्लेम किया जा सकता है। इन कोड की संख्या 16 अंक तक है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Quack Showdown ग्लू वॉल फ्री पाने का मौका, नया Step Up इवेंट हुआ शुरू

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कैसे करें आज के कोड रिडीम ?

1. फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट रिडीम कोड से रिवॉर्ड पाने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।

3. आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा, उसमें आज का कोड एंटर करें।

4. कोड रिडीम करने से पहले कंफर्म करिए।

5. फिर सबमिट कर करिए।

6. इस तरह आपका कोड रिडीम हो जाएगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस वजह से एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन कोड की समय सीमा फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। इन दो वजहों से कोड रिडीम करने पर कई बार Error आता है।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स के कोड से किस प्रकार के आइटम क्लेम किए जा सकते हैं ?

Ans. फ्री फायर मैक्स के कोड से वेपन स्किन, इमोट, बंडल और कैरेक्टर जैसे ढेरों आइटम को फ्री में पाया जा सकता है।

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2. गेमिंग कोड की संख्या कितनी है ?

Ans. गरेना के कोड 12 से 16 अंक के बीच होते हैं।