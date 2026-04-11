Free Fire Max Redeem Codes 11 April 2026: आज के कोड मुफ्त में दिलाएंगे Pet-Character जैसे ढेरों Rewards, जानें कैसे करें रिडीम

Edited By: Ajay Verma | Published By: Ajay Verma | Published: Apr 11, 2026, 08:43 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes Today 11 April 2026: गरेना के रिडीम कोड फ्री फायर मैक्स का महत्वपूर्ण अंग है। इस वजह से गेमर्स गेम से जुड़े रहते हैं। इन कोड से फ्री में वेपन स्किन, इमोट, बंडल, लूट क्रेट, कैरेक्टर और पेट जैसे शानदार आइटम पाने का मौका मिलता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: लेटेस्ट कोड से मुफ्त में पाएं बंपर रिवॉर्ड्स आज, ऐसे करें रिडीम
आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और आज यानी 11 अप्रैल के रिडीम कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको यहां लेटेस्ट कोड बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गरेना के गेमिंग कोड पहले 1000 खिलाड़ियों के लिए अवेलेबल होते हैं। ये कोड पहले आओ और पहले पाओ नियम पर काम करते हैं। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। और पढें: Free Fire Max में Trend Academy Bundle पाने का मौका, Daily Special से खरीदें
फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट गेमिंग कोड की लिस्ट नीचे दी गई है। इन खास गेमिंग कोड को रिडीम करके पेट और कैरेक्टर जैसे आकर्षक आइटम रिवॉर्ड्स के रूप में अनलॉक किए जा सकते हैं। और पढें: BGMI और Free Fire जैसे गेम्स खेलने के लिए ले रहे हैं नया फोन? खरीदने से पहले ये 5 चीजें जरूर करें चेक
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कोड रिडीम करने से पहले जान लें कि इन कोड का टाइम पहले से तय होता है। इस लिमिट के खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। ये कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस वजह से एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं।
इन फ्री फायर मैक्स कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। हम आपको स्टेप के साथ पूरा तरीका बताने वाले हैं :
1. फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड को रिडीम करने के लिए गरेना की रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा।
4. उस बॉक्स में आज का रिडीम कोड दर्ज करिए।
5. कोड सबमिट करने से पहले कंफर्म करें।
6. इसके बाद सबमिट कीजिए।
7. इस तरह कोड रिडीम हो जाएगा।
1. फ्री फायर मैक्स को गेमर्स के लिए कब लाया गया ?
उत्तर. गरेना ने फ्री फायर के इंडियन वर्जन फ्री फायर मैक्स को साल 2021 में लॉन्च किया था।
2. गेमिंग कोड से कौन-से आइटम मिलते हैं ?
उत्तर. फ्री फायर मैक्स के कोड से वेपन स्किन, इमोट, बंडल और पेट जैसे आइटम को क्लेम किया जा सकता है।
गरेन के रिडीम कोड ऑनलाइन जारी होते हैं। टेक साइट Techlusive इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करती।
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