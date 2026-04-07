Free Fire Max में मिल रहे Umbrella Go और Shower Time इमोट, पाने के लिए करें ये काम

Free Fire Max में मिलने वाले Emotes बहुत शानदार हैं। इस आइटम की डिमांड प्लेयर्स के बीच हमेशा बनी रहती है। इनका इस्तेमाल करके जीत का जश्न और दुश्मन को चिढ़ाया जा सकता है। इन्हें अनलॉक करने के लिए अच्छे-खासे इमोट खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन STEP UP इवेंट से इमोट को बहुत सस्ते में क्लेम किया जा सकता है। आइए नीचे जानते हैं नए इवेंट से जुड़ी पूरी डिटेल और रिवॉर्ड क्लेम करने का तरीका… और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 7 April 2026: आ गए नए गेमिंग कोड, फ्री में पाएं Gun Skin और Loot Crate

Free Fire Max STEP UP

फ्री फायर मैक्स का स्टेप अप एक प्रकार का लक रॉयल इवेंट है। इसमें Umbrella Go और Shower Time इमोट मिल रहा है, जिसे स्पिन करके अनलॉक किया जा सकता है। इसके अलावा, Tiger Boxer, Jam Sessions वेपन लूट क्रेट और गोल्ड रॉयल वाउचर जैसे आइटम को भी अपने नाम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में On Vacation Bundle को हाफ रेट में पाएं, ऐसे करें क्लेम

और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 March 2026: आज फ्री गन स्किन और आउटफिट, जल्दी करें

Reward List

Premium Prizes

Umbrella Go

Shower Time

Basic Prizes

Tiger Boxer Weapon Loot Crate

Jam Sssions Weapon Loot Crate

Luck Royale Voucher

Gold Royale Voucher

Tactical Market

Super Leg Pocket

कितने डायमंड में होगा स्पिन ?

स्टेप अप इवेंट में रिवॉर्ड्स पाने के लिए गेमर्स को स्पिन करना होगा। इसमें एक बार स्पिन करने के लिए 9 डायमंड खर्च करने होंगे। वहीं, 1 गोल्ड स्पिन के लिए 1033 डायमंड का उपयोग करना होगा। मेकर का दावा है कि 7 स्पिन के भीतर गेमर्स को प्रीमियम प्राइज जरूर मिलेगा।

ऐसे करें गेमिंग इवेंट एक्सेस

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।

3. यहां आपको टॉप पर स्टेप अप इवेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए।

4. फिर आपकी स्क्रीन पर इवेंट ओपन हो जाएगा, जहां से आपको स्पिन करना है।

5. इसके बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

कब तक लाइव रहेगा इवेंट ?

फ्री फायर मैक्स का स्टेप अप इवेंट आज लाइव हुआ है। यह गेमर्स के लिए अगले 11 दिन 7 घंटे एक्टिव रहेगा। इस बीच स्पिन करके रिवॉर्ड्स अनलॉक किए जा सकेंगे।