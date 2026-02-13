comscore
Free Fire Max गेमर्स के लिए खुशखबरी, आधे दाम में मिल रहा Moon Flip इमोट और Mr. Bone बंडल

Free Fire Max गेमर्स के लिए Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इसमें आज Moon Flip इमोट और Mr. Bone बंडल जैसे कई शानदार आइटम मिल रहे हैं। इन सभी को आधी कीमत में अनलॉक किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 13, 2026, 10:33 AM (IST)

Free Fire Max खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। गेम में Moon Flip इमोट और Mr. Bone बंडल बहुत सस्ते में मिल रहा है, जिन्हें डेली स्पेशल से अनलॉक किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेली स्पेशल गेम का खास स्टोर है। इसमें प्रीमियम आइटम मिलते हैं। इन्हें कम दाम में खरीदा जा सकता है। इससे डायमंड की बचत होती है। इसके साथ एक्सक्लूसिव आइटम पाने का अवसर मिलता है। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: आज के कोड से कैरेक्टर समेत मिल रहा बहुत कुछ, ऐसे करें रिडीम

Free Fire Max Daily Special

Free Fire Max का डेली स्पेशल बहुत स्पेशल स्टोर है, जिसमें गेमिंग आइटम्स पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इस छूट के साथ आइटम्स को आधे दाम में खरीदा जा सकता है। इससे डायमंड सेव होते हैं और एक्सक्लूसिव आइटम क्लेम किए जा सकते हैं। आइए आज के डेली स्पेशल पर डालते हैं एक नजर और जानते हैं गेमिंग आइटम की कीमत… news और पढें: Free Fire Max में Trident Suit Bundle पाने का मौका, Daily Special सेक्शन हुआ अपडेट

news और पढें: Free Fire Max में लाइव हुई Mystery Shop, बहुत सस्ते में मिल रहे बंडल और इमोट

Daily Special Items

  1. Scorpio Token डेली स्पेशल में 5 डायमंड में मिल रहा है। इसकी असली कीमत 10 डायमंड है।
  2. Mr. Bone बंडल की असली कीमत 1199 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 599 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।
  3. Skull Punker (Mask) डेली स्पेशल में 224 डायमंड में लिस्ट है। इसकी असल कीमत 449 डायमंड है।
  4. Pet Skin: Lighting Panda डेली स्पेशल में 199 डायमंड की जगह 99 डायमंड में मिल रहा है।
  5. Champion Boxer Weapon Loot Crate का ओरिजनल प्राइस 40 डायमंड है, लेकिन यह डेली स्पेशल में 20 डायमंड में अवेलेबल है।
  6. Moon Flip इमोट को डेली स्पेशल से 99 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी असली कीमत 199 डायमंड है।

कैसे करें गेमिंग आइटम अनलॉक ?

  • अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।
  • होम स्क्रीन पर बने स्टोर टैब पर क्लिक करिए।
  • डेली स्पेशल में जाएं।
  • अपनी पसंद के आइटम पर टैप कर दीजिए।
  • फिर परचेज बटन दबाएं।
  • इसके बाद वो आइटम अनलॉक हो जाएगा।

दिमाग में रखने वाली बात

गरेना फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल रोज अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इस वजह से गेमर्स को जल्द से जल्द खरीदारी करने के लिए कहा जाता है।