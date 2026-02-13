Free Fire Max गेमर्स के लिए खुशखबरी, आधे दाम में मिल रहा Moon Flip इमोट और Mr. Bone बंडल

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 13, 2026, 10:33 AM (IST)
Free Fire Max खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। गेम में Moon Flip इमोट और Mr. Bone बंडल बहुत सस्ते में मिल रहा है, जिन्हें डेली स्पेशल से अनलॉक किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेली स्पेशल गेम का खास स्टोर है। इसमें प्रीमियम आइटम मिलते हैं। इन्हें कम दाम में खरीदा जा सकता है। इससे डायमंड की बचत होती है। इसके साथ एक्सक्लूसिव आइटम पाने का अवसर मिलता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: आज के कोड से कैरेक्टर समेत मिल रहा बहुत कुछ, ऐसे करें रिडीम
Free Fire Max का डेली स्पेशल बहुत स्पेशल स्टोर है, जिसमें गेमिंग आइटम्स पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इस छूट के साथ आइटम्स को आधे दाम में खरीदा जा सकता है। इससे डायमंड सेव होते हैं और एक्सक्लूसिव आइटम क्लेम किए जा सकते हैं। आइए आज के डेली स्पेशल पर डालते हैं एक नजर और जानते हैं गेमिंग आइटम की कीमत… और पढें: Free Fire Max में Trident Suit Bundle पाने का मौका, Daily Special सेक्शन हुआ अपडेट
और पढें: Free Fire Max में लाइव हुई Mystery Shop, बहुत सस्ते में मिल रहे बंडल और इमोट
गरेना फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल रोज अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इस वजह से गेमर्स को जल्द से जल्द खरीदारी करने के लिए कहा जाता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information