200MP कैमरा वाले सबसे धाकड़ स्मार्टफोन, कीमत 40,000 रुपये से कम, देखे लिस्ट

200MP Camera Smartphones in India: स्मार्टफोन का कैमरा एक ऐसा फीचर है, जिस पर सभी ध्यान देते हैं। इस वजह से मार्केट में 200MP तक के कैमरा फोन्स को उतारा गया है। इनकी कीमत प्रीमियम रेंज में है। हालांकि, कुछ डिवाइस ऐसे भी है, जिन्हें 40,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में उन ही स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप प्रो-लेवल की फोटो क्लिक करने से साथ वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। आइए इन मोबाइल फोन पर डालते हैं नजर… और पढें: Vivo V70 FE पर 4500 रुपये का Discount ऑफर, सस्ते में पाएं 200MP कैमरा फोन

Vivo V60e 5G

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वीवो वी60ई कंपनी के शानदार स्मार्टफोन्स में से एक है। यह मोबाइल फोन 200MP कैमरा के साथ आता है। इसमें Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर और 256 जीबी तक की स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में 50MP का सेल्फी कैमरा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसका दाम 31,999 रुपये से शुरू होता है।

Realme 16 Pro 5G

रियलमी के इस स्मार्टफोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1272 × 2772 पिक्सल है। इसमें फोटो क्लिक करने के लिए 200MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके साथ फोन में MediaTek Dimensity 7300 Max चिपसेट और फास्ट चार्जिंग से लैस 7000mAh की बैटरी मिलती है। इसे 36,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।

REDMI Note 15 Pro+ 5G

रेडमी नोट 15 प्रो प्लस 5जी में 6.83 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1.5के और पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए फोन में 200MP का कैमरा दिया गया है। इसका बैक-पैनल फाइबर का बना है। इसे IP69K रेटिंग और AI वेट टच 2.0 का सपोर्ट मिला है। इसकी बैटरी 6500mAh की है। इसे 100 वॉट फास्ट चार्जिंग की मदद से फटाफट चार्ज किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 39,999 रुपये है।

Vivo V70 FE 5G

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वीवो वी70 एफई कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इस फोन में 200MP का कैमरा दिया गया है, जो OIS से लैस है। इसके साथ डिवाइस में 1.5के रेजलूशन वाली OLED स्क्रीन दी गई है। इसकी बैटरी 7000mAh की है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 37,999 रुपये है।