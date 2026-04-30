Google Gemini में आया ये धांसू फीचर, अब एक क्लिक में बनाएं और डाउनलोड PDF जैसी फाइल्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 30, 2026, 11:29 AM (IST)
Google ने Gemini के लिए एक नया और यूजफुल फीचर रोल आउट किया है। इस नए अपडेट के जरिए अब यूजर्स सीधे चैट के अंदर ही फाइल बना सकते हैं और उन्हें डाउनलोड या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार, यह फीचर यूजर्स को बार-बार अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने की जरूरत को खत्म करता है, यानी अब आप अपने आइडिया को एक ही जगह पर सोच सकते हैं, लिख सकते हैं और उसे तुरंत एक तैयार डॉक्यूमेंट के रूप में सेव भी कर सकते हैं। इससे काम की स्पीड बढ़ेगी और समय की भी बचत होगी। और पढें: Google Workspace में आया नया AI फीचर, Gemini अब खुद बनाएगा पूरा डॉक्यूमेंट
इस नए फीचर के तहत Gemini कई तरह के फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। यूजर्स अब Google Docs, Google Slides, Microsoft Word (.docx), PDF, TXT और RTF जैसे डॉक्यूमेंट फाइल्स बना सकते हैं। इसके अलावा, स्प्रेडशीट के लिए Google Sheets, Microsoft Excel (.xlsx) और CSV फाइल्स भी तैयार की जा सकती हैं, खास बात यह है कि यह फीचर टेक्निकल फॉर्मेट्स जैसे LaTeX और Markdown (MD) को भी सपोर्ट करता है, जो डेवलपर्स और टेक्निकल यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस तरह यह फीचर अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। और पढें: Google ने लॉन्च किया Nano Banana 2, अब AI से तस्वीरें बनेंगी सुपरफास्ट
You can now ask Gemini to create Docs, Sheets, Slides, PDFs, and more directly in your chat. No more copying, pasting, or reformatting, just prompt and download. और पढें: iPhone और iPad यूजर्स के लिए खुशखबरी, Google Chrome में मिलेगा Gemini
Available globally for all @GeminiApp users. pic.twitter.com/VuhlvehFuU
— Sundar Pichai (@sundarpichai) April 29, 2026
कंपनी का कहना है कि इस फीचर से यूजर्स को कॉपी-पेस्ट करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई यूजर बजट प्लान बनाना चाहता है, तो वह Gemini से सीधे एक Excel फाइल तैयार कर सकता है। इसी तरह, अगर आपके पास कुछ रफ आइडियाज हैं, तो आप उन्हें एक व्यवस्थित डॉक्यूमेंट में बदलकर PDF या Word फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। फाइल बनने के बाद उसे सीधे अपने डिवाइस में डाउनलोड किया जा सकता है या फिर Google Drive पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे उसे शेयर करना और भी आसान हो जाता है।
इस फीचर का इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। यूजर्स को बस यह बताना होगा कि उन्हें किस तरह की फाइल चाहिए जैसे रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट। इसके बाद Gemini खुद ही उस फाइल को तैयार कर देता है और यूजर को एक्सपोर्ट ऑप्शन दे देता है। यह फीचर धीरे-धीरे दुनियाभर में रोलआउट किया जा रहा है और Google के सभी यूजर्स, चाहे वे Google Workspace यूजर हों या पर्सनल अकाउंट वाले, इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। यह अपडेट हाल ही में हुए Google Cloud Next 2026 इवेंट में पेश किए गए Workspace Intelligence जैसे फीचर्स का हिस्सा है, जो अलग-अलग ऐप्स के बीच बेहतर तालमेल बनाकर काम को और स्मार्ट बनाने में मदद करता है।
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