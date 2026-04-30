IPL Ticket Scam: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2026) का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। मैच में अपने फेवरेट प्लेयर को देखने के लिए लोग दूर-दूर से स्टेडियम पहुंचना चाहते हैं। लोगों की इसी दीवानियत का फायदा अब साइबर क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। जी हां, पिछले काफी समय से आईपीएल टिकट के नाम पर जमकर फ्रॉड हो रहा है। स्कैमर्स फेक वेबसाइट व ऑफर बनाकर आईपीएल प्रेमियों को अपना शिकार बना रहे हैं। अगर आपको भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर WhatsApp पर IPL से जुड़े मैसेज प्राप्त होते हैं, तो उन पर विश्वास करने से पहले 2 बार सोच लें। दरअसल, यह स्कैमर्स का आपको फंसाने का प्लान भी हो सकता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: RCB vs GT Live Streaming: आज कहां और कैसे देखें टीवी और मोबाइल पर IPL 2026 का ये धमाकेदार मैच लाइव?

Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए लेटेस्ट IPL स्कैम की जानकारी दी है। पोस्ट के मुताबिक, अहदाबाद में IPL के क्रेज को बढ़ता देख स्कैमर्स इसी डिमांड का फायदा उठा रहे हैं। स्कैमर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व WhatsApp आदि का सहारा लेकर लुभावने ऑफर्स के मैसेज IPL लवर्स को कर रहे हैं। और पढें: MI Vs CSK Live Streaming IPL 2026: टीवी और मोबाइल में आज का मैच कहां, कैसे देखें? जानिए पूरी डिटेल



स्कैमर्स “Half price tickets”, “guaranteed seats”, “last few tickets available” जैसे फेक ऑफर्स के मैसेज सोशल मीडिया व व्हाट्सऐप पर भेजकर आईपीएल प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन लुभावने ऑफर्स व डील को देखकर कई लोग झांसे में आ जाते हैं।

फेक साइट और मैसेज के जरिए करते हैं स्कैम

Fake Website- स्कैमर्स ऑरिजनल जैसी दिखने वाली फेक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, जिनका लुक देखकर कोई नहीं बता सकता कि वो फेक हैं।

DM- वेबसाइट्स के अलावा, स्कैमर डायरेक्ट मैसेज करके भी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसके लिए वो व्हाट्सऐप पर उन्हें इस तरह के ऑफर्स शेयर करते हैं और सामने वाले से बात करते हैं।

जैसे ही वो आपका विश्वास जीतते हैं और आप उनके झांसे में आ जाते हैं, वैसे ही खेल शुरू हो जाता है। आप कंफर्म आईपीएल टिकट के लिए उन्हें पैसे देते हैं। पेमेंट पूरी होने न तो आपको टिकट मिलती है और न ही टिकट का रिफंड। साथ ही सामने वाला कॉन्टेक्ट का नंबर भी बंद आता है।

ऐसे करें बचाव

Fake Websites: IPL के दौरान इस तरह के स्कैम का बढ़ना स्वभाविक है। अगर आप इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो इस तरह के ऑफर्स व मैसेज पर विश्वास न करें। न ही फेक वेबसाइट पर क्लिक करें।

Call on 1930: इसके अलावा, यदि आप इस तरह के स्कैम का शिकार हो गए हैं, तो तुरंत सबसे पहले साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें।

Add Techlusive as a Preferred Source

Buy from Official Channels Only: टिकट खरीदने के लिए हमेशा से ही ऑफिशियल वेबसाइट व ऐप्स का इस्तेमाल करें। आईपीएल की टिकट आपको BookMyShow व IPL official website पर मिलती है।