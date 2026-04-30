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1 मई से LPG के नए नियम: बिना OTP के नहीं होगी सिलेंडर डिलीवरी, जानें क्या-क्या बदलेगा

LPG के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो कि 1 मई से लागू होने वाले हैं। इसमें DAC बेस्ड डिलीवरी, ऑनलाइन बुकिंग व e-KYC आदि शामिल है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Apr 30, 2026, 08:47 PM (IST)

LPG

photo icon LPG New Rules

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LPG New Rules from 1st May 2026: मई की शुरुआत होने जा रही है। नए महीने की शुरुआत के साथ कई नए बदलाव देश-दुनिया में होने जा रहे हैं। भारत में पिछले कई महीनों से LPG की किल्लत चल रही है। इसी को देखते हुए सरकार नए-नए बदलाव कर रही है। 1 मई से LPG के नियमों में भी कई बदलाव होने वाले हैं। इसमें गैस डिलीवरी, बुकिंग व केवाईसी आदि शामिल है। अगर आपके घर में भी LPG गैस कनेक्शन है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। news और पढें: Strait of Hormuz में हो रहा डिजिटल स्कैम, फंसे जहाजों को ऐसे लूट रहे ठग, चेतावनी जारी

OTP बेस्ड गैस सिलेंडर डिलीवरी

1 मई से LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी में OTP अनिवार्य कर दिया जाने वाला है। वैसे यह नियम पिछले कुछ हफ्तों से लागू हो चुका है। अब गैस बुक कराने के बाद आपको एक OTP प्राप्त होगा। दरअसल, यह Delivery Authentication Code (DAC) नंबर होता है, जो कि ओटीपी की तरह ही काम करता है। जैसे ही आप सिलेंडर बुक कराते हैं, वैसे ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पर SMS के जरिए एक नंबर रिसीव होता है, जिसे आप OTP या फिर DAC नंबर कह सकते हैं। news और पढें: LPG Rules: सिलेंडर डिलीवरी के दौरान DAC नंबर बताना जरूरी, वरना बुकिंग के बाद भी नहीं मिलेगी गैस

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार ने यह फैसला गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए लिया था। लोग एलपीजी की किल्लत को देखते हुए सिलेंडर रीफिलिंग में धांधली कर रहे थे, इसी को रोकने के लिए अब यह नंबर वाला नियम लागू किया गया। साथ ही इस नंबर के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी सही शख्स को की जा रही है। news और पढें: LPG e-KYC Online: मिनटों में घर बैठे कर लें ई-केवाईसी, वरना गैस सिलेंडर मिलने में होगी दिक्कत

e-KYC

गैसे बुकिंग के लिए e-KYC भी जरूरी कर दिया गया है। जिन ग्राहकों ने अभी तरह e-KYC नहीं कराया है, उन्हें गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसका उद्देश्य फर्जी गैस कनेक्शन को रोकना है।

घर बैठे करें e-KYC

1. सबसे पहले Aadhaar FaceRD ऐप इंस्टॉल करें।

2. इसके बाद अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉग इन कर लें।

3. यहां आपको e-KYC का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें।

4. अब अपना आधार नंबर डालें।

5. इसके बाद अपना फेस स्कैन करें।

6. इस तरह आप e-KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

LPG Online Booking

इसके अलावा, अब आप LPG गैस सिलेंडर को एजेंसी जाकर बुक कराने के बजाय आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शन उपलब्ध है, जिसमें व्हाट्सऐप, मिस्ड कॉल, SMS, मोबाइल ऐप व साइट आदि शामिल है।

WhatsApp से LPG गैस कैसे करें बुक?

1. सबसे पहले फोन में Indane गैस एजेंसी का ऑफिशियल नंबर 7588888824 फोन में सेव करें।

2. इसके बाद WhatsApp ओपन करें।

3. यहां आपको इस नंबर पर REFILL का मैसेज करना है।

4. इसके बाद सिस्टम आपके नंबर के साथ आपकी डिटेल्स वेरिफाई देगा और आपकी बुकिंग को कंफर्म करेगा।

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App से करें बुकिंग

आप ऐप के जरिए भी गैस को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप जिस भी गैस एजेंसी की सर्विस लेते हैं, उसका ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करें।