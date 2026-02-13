Free Fire Max Redeem Codes Today: आज के कोड से कैरेक्टर समेत मिल रहा बहुत कुछ, ऐसे करें रिडीम

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 13, 2026, 09:00 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes Today 13 February 2026: फ्री फायर मैक्स में मिलने वाले गेमिंग आइटम की जितनी मांग है, उतनी डिमांड रिडीम कोड की भी है, क्योंकि इन स्पेशल कोड से इमोट, पेट, कैरेक्टर, ग्लू वॉल, वेपन स्किन, बंडल और आउटफिट जैसे इन-गेम आइटम को मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है। गरेना का मानना है कि रिडीम कोड से गेम तो मजेदार बनता ही है, साथ में गेमर्स को प्रीमियम आइटम अनलॉक करने चांस मिलता है और डायमंड की बचत भी होती है। और पढें: Free Fire Max में Trident Suit Bundle पाने का मौका, Daily Special सेक्शन हुआ अपडेट
आप Free Fire Max खेलते हैं और आज यानी 13 फरवरी के रिडीम कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको यहां लेटेस्ट कोड बताने जा रहे हैं। इनसे बिना डायमंड के Characters सहित बहुत कुछ क्लेम किया जा सकता है। चलिए इन कोड पर डालते हैं नजर और जानते हैं रिडीम करने का तरीका… और पढें: Free Fire Max में लाइव हुई Mystery Shop, बहुत सस्ते में मिल रहे बंडल और इमोट
गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड नंबर और अक्षर से मिलकर बने होते हैं। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इनसे किसी भी आइटम को फ्री में क्लेम किया जा सकता है। ये कोड रोज रिलीज होते हैं। इनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: जारी हुए नए कोड, मुफ्त में पाएं Diamond और Skins!
FFR4G3HM5YJN
6KWMFJVMQQYG
F7F9A3B2K6G8
BR43FMAPYEZZ
H8YC4TN6VKQ9
FK3J9H5G1F7D
FA3S7D5F1G9H
UPQ7X5NMJ64V
FJI4GFE45TG5
4ST1ZTBZBRP9
4N8M2XL9R1G3
FU1I5O3P7A9S
S9QK2L6VP3MR
FP9O1I5U3Y2T
B1RK7C5ZL8YT
FZ5X1C7V9B2N
FM6N1B8V3C4X
B6QV3LMK1TP
FT4E9Y5U1I3O
B3G7A22TWDR7X
FQ9W2E1R7T5Y
FF6YH3BFD7VT
FL2K6J4H8G5F
FR2D7G5T1Y8H
A6QK1L9MRP5V
D8MJ4Q6LVK2R
Z4QP8M6KNR2J
P7QH5K3LVJ9P
M2QP9L8KRV6K
R5QK4M7LVP1R
K9QP6K2MNL8V
V3QJ1M9KRP7V
गेमिंग कोड रिडीम करने का प्रोसेस बहुत आसान है। यहां चुनिंदा स्टेप बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके कोड रिडीम किए जा सकते हैं।
1. फ्री फायर मैक्स गेमिंग कोड रिडीम करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करें।
4. कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।
5. इसके बाद गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।
अगर खबर में ऊपर बताया गया कोड रिडीम नहीं होता है, तो समझ जाएं कि गेमिंग कोड आपके रीजन का नहीं है या फिर समय पूरा होने के कारण एक्सपायर हो चुका है। बता दें कि गरेना हर रीजन में अलग कोड जारी करता है। इन कोड का टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
