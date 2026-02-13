Free Fire Max Redeem Codes Today: आज के कोड से कैरेक्टर समेत मिल रहा बहुत कुछ, ऐसे करें रिडीम

Free Fire Max Redeem Codes Today 13 February 2026: फ्री फायर मैक्स में मिलने वाले गेमिंग आइटम की जितनी मांग है, उतनी डिमांड रिडीम कोड की भी है, क्योंकि इन स्पेशल कोड से इमोट, पेट, कैरेक्टर, ग्लू वॉल, वेपन स्किन, बंडल और आउटफिट जैसे इन-गेम आइटम को मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है। गरेना का मानना है कि रिडीम कोड से गेम तो मजेदार बनता ही है, साथ में गेमर्स को प्रीमियम आइटम अनलॉक करने चांस मिलता है और डायमंड की बचत भी होती है। और पढें: Free Fire Max में Trident Suit Bundle पाने का मौका, Daily Special सेक्शन हुआ अपडेट

आप Free Fire Max खेलते हैं और आज यानी 13 फरवरी के रिडीम कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको यहां लेटेस्ट कोड बताने जा रहे हैं। इनसे बिना डायमंड के Characters सहित बहुत कुछ क्लेम किया जा सकता है। चलिए इन कोड पर डालते हैं नजर और जानते हैं रिडीम करने का तरीका… और पढें: Free Fire Max में लाइव हुई Mystery Shop, बहुत सस्ते में मिल रहे बंडल और इमोट

Free Fire Max Redeem Codes

गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड नंबर और अक्षर से मिलकर बने होते हैं। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इनसे किसी भी आइटम को फ्री में क्लेम किया जा सकता है। ये कोड रोज रिलीज होते हैं। इनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: जारी हुए नए कोड, मुफ्त में पाएं Diamond और Skins!

FFR4G3HM5YJN

​6KWMFJVMQQYG

​F7F9A3B2K6G8

​BR43FMAPYEZZ

​H8YC4TN6VKQ9

​FK3J9H5G1F7D

​FA3S7D5F1G9H

​UPQ7X5NMJ64V

​FJI4GFE45TG5

​4ST1ZTBZBRP9

​4N8M2XL9R1G3

​FU1I5O3P7A9S

​S9QK2L6VP3MR

​FP9O1I5U3Y2T

​B1RK7C5ZL8YT

​FZ5X1C7V9B2N

FM6N1B8V3C4X

​B6QV3LMK1TP

​FT4E9Y5U1I3O

​B3G7A22TWDR7X

​FQ9W2E1R7T5Y

FF6YH3BFD7VT

​FL2K6J4H8G5F

​FR2D7G5T1Y8H

​A6QK1L9MRP5V

​D8MJ4Q6LVK2R

Z4QP8M6KNR2J

​P7QH5K3LVJ9P

​M2QP9L8KRV6K

​R5QK4M7LVP1R

​K9QP6K2MNL8V

​V3QJ1M9KRP7V

कैसे करें आज के कोड रिडीम ?

गेमिंग कोड रिडीम करने का प्रोसेस बहुत आसान है। यहां चुनिंदा स्टेप बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके कोड रिडीम किए जा सकते हैं।

1. फ्री फायर मैक्स गेमिंग कोड रिडीम करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।

3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करें।

4. कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।

5. इसके बाद गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

अगर खबर में ऊपर बताया गया कोड रिडीम नहीं होता है, तो समझ जाएं कि गेमिंग कोड आपके रीजन का नहीं है या फिर समय पूरा होने के कारण एक्सपायर हो चुका है। बता दें कि गरेना हर रीजन में अलग कोड जारी करता है। इन कोड का टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।