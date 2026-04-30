Uber यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब ऐप से ही होटल बुकिंग, डिस्काउंट भी मिलेगा

Uber ने ऐलान किया है कि अब यूजर्स सीधे अपने Uber ऐप के अंदर ही होटल बुक कर सकेंगे। इसके लिए Uber ने Expedia के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए दुनियाभर के 7 लाख से ज्यादा होटल्स ऐप पर उपलब्ध होंगे। यूजर्स नए ‘Hotels’ आइकन पर टैप करके अपनी डेस्टिनेशन डाल सकते हैं और मैप या लिस्ट के जरिए होटल सर्च कर सकते हैं। ऐप में प्राइस, रेटिंग, लोकेशन और सुविधाओं के आधार पर फिल्टर लगाने का ऑप्शन भी मिलेगा, जिससे सही होटल चुनना आसान होगा।

क्या होटल बुकिंग पर खास डिस्काउंट और फायदे मिलेंगे?

इस नई सर्विस का सबसे ज्यादा फायदा Uber One यूजर्स को मिलेगा। कंपनी के मुताबिक, मेंबर्स को चुनिंदा 10,000 होटलों पर 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा और हर बुकिंग पर 10% Uber Credits भी वापस मिलेंगे। होटल की कीमत में टैक्स और फीस पहले से शामिल होंगे, जिससे यूजर्स को कोई छुपा हुआ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बुकिंग का पेमेंट सीधे Uber Wallet के जरिए किया जा सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप राइड बुक करते हैं। इसके अलावा, Uber जल्द ही Vrbo के साथ मिलकर वेकेशन रेंटल्स की सुविधा भी लॉन्च करने की तैयारी में है।

होटल बुकिंग के अलावा और क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे?

Uber ने सिर्फ होटल बुकिंग ही नहीं, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म पर कई नए फीचर्स भी जोड़े हैं, जिससे यूजर्स का एक्सपीरियंस और बेहतर हो सके। अब जब आप किसी दूसरे शहर या देश में ट्रैवल करेंगे, तो ऐप आपको वहां के फेमस टूरिस्ट प्लेस और लोकल फेवरेट्स भी दिखाएगा, जहां आप एक क्लिक में राइड बुक कर सकते हैं। Uber Eats में भी ‘Room Service’ नाम का नया हब जोड़ा गया है, जहां से यूजर्स होटल में रहते हुए जरूरी सामान या खाने-पीने की चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा, फूड ऑर्डर करते समय ऐप खुद ही कटलरी (चम्मच-कांटा) जोड़ देगा, ताकि यूजर्स को परेशानी न हो।

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आने वाले समय में और क्या फीचर्स आ सकते हैं?

कंपनी ने AI टेक्नोलॉजी को भी अपने ऐप में शामिल किया है, आने वाले समय में ‘Voice Booking’ फीचर के जरिए यूजर्स सिर्फ बोलकर ही राइड बुक कर पाएंगे। माइक्रोफोन आइकन पर टैप करके आप अपनी लोकेशन और जरूरत बता सकते हैं और AI आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन सुझाएगा, साथ ही Uber Black जैसी प्रीमियम राइड्स में ‘Eats for the Way’ फीचर के जरिए आप सफर के दौरान ड्रिंक या स्नैक भी ऑर्डर कर सकते हैं।