Free Fire Max में लाइव हुई Mystery Shop, बहुत सस्ते में मिल रहे बंडल और इमोट

Free Fire Max खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। गेम में Mystery Shop एक्टिव हो गई है। इसमें कई सारे शानदार इन-गेम आइटम मिल रहे हैं। इन्हें सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। इससे प्रीमियम आइटम किफायती दाम में पाने का मौका मिलता है और इन-गेम करेंसी डायमंड की बचत होती है। अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और सस्ते में बढ़िया आइटम क्लेम करना चाहते हैं, तो यह शॉप आपके लिए है। हम आपको यहां शॉप और उसमें मिलने वाले आइटम के बारे में विस्तार से बताएंगे… और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: जारी हुए नए कोड, मुफ्त में पाएं Diamond और Skins!

Free Fire Max Mystery Shop

फ्री फायर मैक्स मिस्ट्री शॉप बहुत शानदार स्टोर है। यहां आम स्टोर की तुलना में गेमिंग आइटम सस्ते में मिलते हैं। इससे आइटम खरीदने के लिए सबसे पहले स्पिन करना पड़ता है। उसके बाद एक नंबर आता है। उतना ही डिस्काउंट मिलता है। उदाहरण के लिए आपने स्पिन किया और 90 नंबर आया है, तो आपको 90 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। इससे आप स्टोर में मौजूद आइटम को 90 प्रतिशत की छूट पर खरीद पाएंगे। और पढें: Free Fire Max में Matrix Boi Bundle आधे Diamonds में पाएं, जानें कैसे

Items

Glided Romance Bundle, Price 1199 Diamond

Scarlet Romance Avatar, Price 99 Diamond

JK 48 No.1 Emote, Price 599 Diamond

Universal Ring Voucher, Price 20 Diamond

Flying Heart Bundle, Price 899 Diamond

Mister Sweetheart Bundle, Price 1199 Diamond

Heartrob Bundle, Price 499 Diamond

Gloo Wall-Power of Love, Price 399 Diamond

Katana-Spikey Desire, Price 499 Diamond

Crown Academy Band, Price 499 Diamond

Skyboard-Broomstick Of Love, Price 199 Diamond

Backpack-Heart Angel, Price 199 Diamond

Pink Roses, Price 99 Diamond

Loot Box, 199 Diamond और पढें: Free Fire Max में गेमर्स के लिए आया नया Top-Up इवेंट, फ्री मिल रहा No Sweat इमोट

Add Techlusive as a Preferred Source

शॉप से कैसे खरीदें आइटम ?

अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

गेम ओपन कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाएं।

यहां आपको इवेंट लिस्ट में दूसरे नंबर पर मिस्ट्री शॉप दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।

अब स्टॉप बटन दबाएं।

इसके बाद एक अंक आएगा। उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा।

इस छूट के साथ आप शॉप से आइटम खरीद पाएंगे।

क्यों लाइव होती है मिस्ट्री शॉप ?

गरेना का मानना है कि मिस्ट्री शॉप को स्पेशली गेमर्स के लिए लाया जाता है। इससे प्रीमियम एक्सक्लूसिव आइटम मिलते हैं। साथ ही, गेमिंग करेंसी डायमंड की भी बचत होती है, जो कि असली पैसों की आती है।